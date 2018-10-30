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Все про:Лавринович (517) суд (21462) Янукович (30373)

 Лавриновичу зачитали обвинительный акт по делу о содействии Януковичу в захвате власти

Подольский районный суд Киева 29 октября начал рассматривать по существу уголовное производство по обвинению бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича в содействии захвату власти экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

На заседании в понедельник прокуратура зачитала А.Лавриновичу обвинительный акт. После этого прокурор обратился к суду с ходатайством об изложении в письменном виде тех доказательств, которые он хочет предложить исследовать в суде.

Заседание по этому делу продолжится 14 ноября.

Также читайте: Экс-министру юстиции Лавриновичу огласят обвинительный акт 17 октября

Как сообщалось, А.Лавринович обвиняется Генпрокуратурой Украины в участии в организации конституционного переворота в 2010 году по ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

6 сентября 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту В.Януковичу и А.Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. В частности, А.Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ передала в суд обвинение против экс-министра юстиции Лавриновича

15 сентября 2017 года Печерский районный суд Киева избрал А.Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября. Однако 19 сентября адвокат А.Лавриновича Евгений Солодко подал апелляцию на решение суда об аресте. 28 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката и отменил решение Печерского районного суда Киева об избрании А.Лавриновичу меры пресечения в виде ареста. Этим же решением Апелляционный суд постановил освободить А.Лавриновича из-под стражи в зале суда.

13 декабря 2017 года досудебное расследование было завершено. 18 апреля обвинительный акт был направлен в суд. 22 мая Апелляционный суд Киева определил, что это дело будет рассматривать Подольский суд Киева.

Также читайте: Лавринович не хочет свидетельствовать против окружения Януковича в обмен на свою свободу, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/n3094168
 
   
 Топ комментарии
 
Лавринович - пример мерзавца без стыда и совести, очень вероятный агент кгб. Предал всех с кем был, предал "Рух", просто скользкая хитрая, подлая мразь :
Александр Лавринович: корпорация «Мошенник и сын»

https://skelet-info.org/aleksandr-lavrinovich-korporaciya-moshennik-i-syn/
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Это явный произвол! Лавриновичу зачитали обвинительный акт по делу о содействии Януковичу в захвате власти - Цензор.НЕТ 379 Если бы не Лавринович, то Шапковор не смог бы назначить министром каномики спасителя нации! Лавриновичу зачитали обвинительный акт по делу о содействии Януковичу в захвате власти - Цензор.НЕТ 6449 Вы представляете какая могла случится катастрофа!!!
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Тобто, всі закони, постанови і т.п. які наприймала юзівська влада з 2010 року оголошуються недійсними і відміняються.
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Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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Это явный произвол! Лавриновичу зачитали обвинительный акт по делу о содействии Януковичу в захвате власти - Цензор.НЕТ 379 Если бы не Лавринович, то Шапковор не смог бы назначить министром каномики спасителя нации! Лавриновичу зачитали обвинительный акт по делу о содействии Януковичу в захвате власти - Цензор.НЕТ 6449 Вы представляете какая могла случится катастрофа!!!
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интересно по чем купить суд?
ну или заложить Лавриновичу зачитали обвинительный акт по делу о содействии Януковичу в захвате власти - Цензор.НЕТ 2962
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а сына Лавриновича, Максимку, когда будут судить за сожительство неприродным способом с негром ?
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Лавринович - пример мерзавца без стыда и совести, очень вероятный агент кгб. Предал всех с кем был, предал "Рух", просто скользкая хитрая, подлая мразь :
Александр Лавринович: корпорация «Мошенник и сын»

https://skelet-info.org/aleksandr-lavrinovich-korporaciya-moshennik-i-syn/
 показать весь комментарий
 
 
Тобто, всі закони, постанови і т.п. які наприймала юзівська влада з 2010 року оголошуються недійсними і відміняються.
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Можно делать ставки!!! Сколько пройдет времени когда эта сволочь выйдет: еще до выборов или после. Могу утверждать что какое-то время попиарится пицюня на этом как борец и патгигот а после спустят на тормоза, ведь после смены власти ЮВТ этого перца упрячет на долго!
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А почему один Лавринович должен отдуваться?! А где остальные участники заговора - тогдашний спикер ВР Литвин? Где тогдашний Конституционный суд в полном составе? Переворот осуществляли втроем, а обвинения одному Лавриновичу? Так не честноо
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Рекордно растящего свои личные прибыли во время войны Пороха, героического защитника Крыма Турчинова, строителя сетки для кабанов Яценюка, Парубия со справкой из дур. дома и дефектмаи речи - всех этих евреев украинский народ бы не выбрал во власть никогда. Их Майдан пропихнул во власть.
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Так лавринович сядет или нет? Или очередной шатун номер такой-то?
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Сначала надо посадить Снегурочек, просравших Крым и Донбасс.
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Никуда он не сядет. Одной из основных задач "шоколадной" власти - отмазать бывших регионалов. Как-никак, а Порошенко - один из основателей ПР. Почти всех уже отмазали и рассадили по теплым местечкам - и с этим так будет. По крайней мере пока власть "шоколадная".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛавриновичу зачитали обвинительный акт по делу о содействии Януковичу в захвате власти
 
 
 
 
 
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