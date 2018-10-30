EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  620  25
Все про:задолженность (173) зарплата (1785) медицина (1704) Супрун Ульяна (350)

 На погашение долгов по зарплатам медикам в регионах необходимы 1,5 млрд грн, - Супрун

В Украине существует проблема невыплаты заработной платы медикам - на погашение задолженности необходимо полтора миллиарда гривен.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во вторник на открытии Семейной комнаты для родителей, чьи дети находятся на стационарном лечении в Охматдете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы реалистично посчитали, что на погашение долгов медикам в регионах необходимы полтора миллиарда гривен. Через резерв и через некоторые средства, которые были в резерве Национальной службы здоровья Украины, мы уже распределяем миллиард четыреста миллионов гривен. Это нужно для того, чтобы закрыть 90 % всех имеющихся долгов до конца года", - сказала Супрун.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб

По ее словам, уже поданы все документы, есть распоряжение Кабмина относительно распределения резерва в области, чтобы выплатить долги по зарплатам.

"Оставшуюся часть долга — 10 % долга - должны закрыть местными средствами", - добавила она.

По ее словам, есть области, которые вложились в субвенцию — у них нет задолженности, есть и другие - "годами не делают никакой оптимизации, не меняют свою ответственность перед своими медработниками. Например, каждый год есть такая задолженность на Ивано-Франковщине".

Также Супрун отметила, что в конце каждого года есть проблема недофинансирования зарплат украинским медицинским работникам.

"Это происходит в тех регионах, местная власть которых не занимается процессами автономизации лечебных учреждений. В других областях, которые прошли этот процесс, нет такого. У нас есть резерв средств для всех областей и резерв для областей, которые имеют больше всего переселенцев", - отметила Супрун.

Она также акцентировала, что у врачей, с которыми подписаны декларации, зарплаты втрое больше, чем были раньше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супрун о медреформе: Семейного врача уже выбрали 19,5 млн украинцев, работает принцип "деньги ходят за пациентом" и будет еще ряд новых программ

"Когда в следующем году все больницы автономизируются и перейдут на новую систему финансирования, будем платить за медицинскую услугу. Больницы сами будут решать, какие зарплаты должны быть у медперсонала. Больницы освободят от тарифной сетки, поэтому сами будут решать размеры зарплат. Предполагаем, что в 2020-1021 году уже не будет такого явления как задолженность по зарплатам врачей, потому что не будет субвенций, и каждая больница будет финансироваться через предоставление услуг и сама будет распределять свои средства", - сказала Супрун.

Источник: https://censor.net.ua/n3094165
 
 
 Топ комментарии
 
Ось такі "прекрасні" результати від соєвих "реформ"...
 показать весь комментарий
 
Якщо дільничний педіатр в Києві каже, що на виклики сімейний лікар не буде приходити, то це звісно, потужна європейська реформа. Що там в маленьких селищах - страшно подумати.
 показать весь комментарий
 
Врачи говорят, что она не в себе... В смысле, нездорова...

СНАЧАЛА....
Она отменила флюорографию и медосмотр, затем дисбактериоз и вегето-сосудистую дистонию. Кроме этого, разрешила мочить манту, не бояться сквозняков и приказала лечить туберкулёз на дому. Забирать пациентов обещала на скутерах...
И вот сегодня новый шедевр. Итак, барабанная дробь. Ульяна, наша Надежда, разрешила девчонкам и дамам (!!!) сидеть на холодном. Без газетки. Говорит, что никакого цистита и воспаления не будет. Мол, пережиток совка и врачебный миф.
Я связался с врачами. Те говорят, что она не в себе... В смысле, нездорова...
В общем, теперь ждём от нашей "докторши" инструкций по возможности заплывания за буйки и точный алгоритм борьбы с комарами.
Мед реформа, она такая. Многопрофильная.
Тут специальный подход нужен. И конечно, высокий Профессиональный уровень...
🤑
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ось такі "прекрасні" результати від соєвих "реформ"...
 показать весь комментарий
 
 
Если бы от "соевых" это зависело, то и таких реформ не было
 показать весь комментарий
 
Узурпация власти единственное достижение Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
так звездели о мноХакратном увеличении зарплат врачам..? грося, если не ошибаюсь..
 показать весь комментарий
 
 
реХВорми...
...заробітна плата 17 000грн.
рехворматори: трусєлєвич та уляна смерть
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно, рэформы прут, рост ВВП просто галопирующий, а тут такое, шо не так？
 показать весь комментарий
 
 
Медики далеко не бедствуют. В больнице даже санитарка к тебе хрен подойдет, пока не сунешь ей 20 гривен. Операция в Александровской обошлась в 55 тысяч гривен. Естественно, не официально. Официально 1 500 гривен.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо дільничний педіатр в Києві каже, що на виклики сімейний лікар не буде приходити, то це звісно, потужна європейська реформа. Що там в маленьких селищах - страшно подумати.
 показать весь комментарий
 
 
. Що там в маленьких селищах - страшно подумати.

На 7тыс населения - 1 врач.
 показать весь комментарий
 
Який, згідно реформи супрун, може укласти договір тільки з 2 000 пацієнтів. Іншим 5 000 дзвонити на 112, що б пожежники приїхали.
 показать весь комментарий
 
 
А опцию "виклик лікаря" в и-хелсе видел? Ты вообще и-хелс видел?
 показать весь комментарий
 
Саме так записувались (дуже зручно, до речі) на прийом до лікаря, з яким вклали угоду. Під час зустрічі лікар і озвучили нові правила. Якщо у дитини висока температура: або викликайте швидку, або везіть в поліклініку.
 показать весь комментарий
 
Не звезди, "Тепер лікар по телефону дізнаватиметься у пацієнта, що сталося, і сам прийматиме рішення, чи є стан загрозливим, чи варто їхати до хворого, або пацієнт може прийти до лікаря сам". И "виклик лікаря" в и-хелсе есть. Обязательно.
 показать весь комментарий
 
Не маю звички звиздіть. Коли заходиш до сімейного лікаря є тільки запис на прийом. Все.
 показать весь комментарий
 
Врачи говорят, что она не в себе... В смысле, нездорова...

СНАЧАЛА....
Она отменила флюорографию и медосмотр, затем дисбактериоз и вегето-сосудистую дистонию. Кроме этого, разрешила мочить манту, не бояться сквозняков и приказала лечить туберкулёз на дому. Забирать пациентов обещала на скутерах...
И вот сегодня новый шедевр. Итак, барабанная дробь. Ульяна, наша Надежда, разрешила девчонкам и дамам (!!!) сидеть на холодном. Без газетки. Говорит, что никакого цистита и воспаления не будет. Мол, пережиток совка и врачебный миф.
Я связался с врачами. Те говорят, что она не в себе... В смысле, нездорова...
В общем, теперь ждём от нашей "докторши" инструкций по возможности заплывания за буйки и точный алгоритм борьбы с комарами.
Мед реформа, она такая. Многопрофильная.
Тут специальный подход нужен. И конечно, высокий Профессиональный уровень...
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Згадався анектот.

- Кажуть, що чорнобильський подорожник лікує не тільки закритий, а і відкритий перелом.
- Ага, тільки його треба спочатку догнати.

Таке враження, що супрун їх догнала і переїла.
 показать весь комментарий
 
 
Самое жесткое облучение при флюшке! И так каждый год! Жесть! В других странах делают кто раз в два года, кто просто по показаниям. С 1992 года делал флюшку два раза и то вынудили! ВСД --это диагноз когда не знаешь настоящего диагноза! Можно спорить про дисбактериоз в зависимости от локализации...Все финны живут на сквозняке и здоровы! В Беларуссии тоже туберкулез лечат на дому.Не знаю как в других странах...Дочке в Германии сказали чтобы приехала на такси когда воды отойдут! И там не вызывают скорую по температурке или давлению...
 показать весь комментарий
 
Медицинская рехформа не приходя в сознание скоропостижно скончалась. И в этом немалая заслуга и "профессионализм" министра здравоохранения Украины.
 показать весь комментарий
 
 
"Предполагаем, что в 2020-1021 году уже не будет такого явления как задолженность по зарплатам врачей, потому что не будет субвенций, и каждая больница будет финансироваться через предоставление услуг и сама будет распределять свои средства", - сказала Супрун." - Умница. И вот тогда врачи будут взывать не к Супрун и не к правительству, а встанут и пойдут с вопросом "где деньги" к Главврачу своей больницы. Тому самому, которому эти реформы ой как не нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Предполагаем, что в 2020-1021 году уже не будет такого явления как задолженность по зарплатам врачей, потому что не будет субвенций, и каждая больница будет финансироваться через предоставление услуг и сама будет распределять свои средства", - сказала Супрун." Какая она оптимистка, однако. Она думает что будет кому платить зарплаты, будут врачи? Насчёт врачей может и будут, в небольшом количестве, а вот медсестры пенсы доработают и кирдык, усё, молодежь не будет работать за минималку, ( это же надо было одуматься, с какого бодуна интересно, чтобы сравнять зарплату дипломированного специалиста и уборщицы!). Германии наши медсестры нарасхват по уходу, платят хорошие деньги, и не только там. Надо быть дауном чтобы карячиться здесь за копейки и чтобы выжить заглядывать пациентам в руки....
 показать весь комментарий
 
 
А как же деньги ходят за пациентом или сперва на отмывку а потом как всегда На погашення боргів із зарплат медикам у регіонах необхідні 1,5 млрд грн, - Супрун - Цензор.НЕТ 3885
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа погашение долгов по зарплатам медикам в регионах необходимы 1,5 млрд грн, - Супрун
 
 
 
 
 
 вверх