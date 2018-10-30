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 Происшествия, Киевские новости
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 В кабинете топ-чиновника полиции Киева нашли $104 тысячи, ему сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

Столичная прокуратура изъяла 104 тысяч долларов в кабинете заместителя начальника отдела уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве и сообщила ему о подозрении в незаконном обогащении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства в общей сумме более 104 тысячи долларов США, из которых лишь 49 тысяч долларов США имели подтвержденные источники происхождения. В то же время законность приобретения должностным лицом оставшейся суммы не подтвердилась никакими доказательствами. Кроме этого, указанные денежные средства не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии", - сказано в сообщении.

В кабинете топ-чиновника полиции Киева нашли $104 тысячи, ему сообщено о подозрении, - прокуратура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое сотрудников военкомата задержаны на Херсонщине при получении 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Следователями прокуратуры сообщено о подозрении заместителю начальника отдела управления уголовного розыска в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В суд подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094164
 
   
 Топ комментарии
 
Этот переатестованный честный мент ничого не брав. А деньги наколядував.
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Схема старая: оправдают, восстановят в должности и выплатят компенсацию за вынужденный прогул.
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На Хеллоуин получил - обертки от конфет .
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Этот переатестованный честный мент ничого не брав. А деньги наколядував.
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Схема старая: оправдают, восстановят в должности и выплатят компенсацию за вынужденный прогул.
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А нужно-конфискация,разжалование и на передовую....
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Його і так на передову відправлять. Це частина того, що 11* написав.
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Це, мабуть, сконвертований у ВКВ щоденний збір від підлеглих. Вся "мєнтовка" так "працює"...
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В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)

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завтра это мент, как антикоррупционер, появится в окружении Тимошенки в составе "Милицейский Кабинет Ю.Тимашонки"
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підкинути могли, колеги або начальство. Пальчиків немає - а то б вже заїхав.
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А підтверджені 50 кусків - бабуся подарувала? Чи то премія була?
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Хотелось бы подробнее о "подтверждении" 49000 зеленых....лотерея, бабушка, нашел на улице.... У кабінеті топ-чиновника поліції Києва знайшли $104 тисячі, йому повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1700
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"У кабінеті топ-чиновника поліції Києва знайшли $104 тисячі, йому повідомлено про підозру, - прокуратура" - рускоговорящий Авакорюкзак реанимирует старую мусорскую милицию, идёт реванш под крышей шоколадного Пахана, пятой колонны беса путлера и воровской шайки, пока совковое население дремлет, или деградирует, а тем временем Хряк сдаст Украину кремлёвскому мяснику.
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Та то взагалі муляж для спецоперації!!!
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Дома у него нужно еще посмотреть.Сбить штукатурку и сорвать паркет.Там иногда прячут золото,бриллианты.
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завтра придет в суд кум и скажет что дал на сохранение бо доверяет куму полицаю......
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Короче, ховал деньги от жены - потому и в рабочем кабинете 100 кусков!
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Зам начальника уголовного розыска разыскал-таки 104 тысячи долларов. Человек заслуживает поощрения. А что молчит-так это от волнения . От осознания,так сказать, и просветления.
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А как там поживают два прокурора, у которых в сейфе нашли бриллианты? Подозрение хоть предъявили?
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Цікаво як він підтвердив законність 49000$ (майже 1 400 000 грн).Що в МВС відкрився філіал банку...
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Ну как то у прокуроров склад бриллиантов нашли. И ничего.....
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Наколядовал трохи. Понять и простить. Ахметов на Роттердаме плюс с Петей сидят и ничего.
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Мелковато как-то... Стоимость такой себе квартирки? Там капусты должно рубится поболее...
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Сколько можно писать такую муру? Это АБСОЛЮТНО нормальная для Украины ситуация. Каждый украинец потенциальный взяточник. Появится возможность становится реальным!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ кабинете топ-чиновника полиции Киева нашли $104 тысячи, ему сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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