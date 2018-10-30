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 Политика Украины
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Все про:армия (7174) добровольцы (567) Наев (60) операция Объединенных сил (674)

 "Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей

Генерал-лейтенант, командующий Объединенными силами Сергей Наев прокомментировал информацию о том, что на передовой не хватает бойцов.

Об этом рассказал Наев в интервью "BBC News Україна", передает Цензор.НЕТ.

"Непосредственно в районе ООС укомплектованность воинских частей намного выше, чем тогда, когда они выходят оттуда. Тогда уже происходит увольнение личного состава. Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После усиления военного присутствия Украины в Азовском море ситуация в регионе изменилась: мы это заметили сразу, - Наев

На просьбу прокомментировать вопрос оттока из армии людей с боевым опытом Наев ответил: "Идет пятый год противостояния российской агрессии, что накладывает свой отпечаток на этот процесс. Но мне известны случаи, когда те, кто уволился, в частности еще 2014-2015 годах, сейчас возвращаются в армию".

Также он отметил, что люди с опытом боевых действий в 2014-2015 годах на линии соприкосновения воюют и сейчас: "Например, 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" - они отразили атаку роты российско-оккупационных войск 23 августа. Мне очень приятно, что в этом подразделении служат военнослужащие еще с 2014 года".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на мариупольском направлении, - Наев

Комментируя ситуацию с выходом добровольческих формирований с фронта, Наев заявил: "ООС четко регламентирована законом о деоккупации Донбасса, и я управляю теми, кого передали под мое руководство. Украинская добровольческая армия, в частности ее руководитель Дмитрий Ярош, решили вывести своих бойцов, которые с начала ООС не принимали участия в боевых действиях. Считаю, что люди, которые принимали активное участие в боях, сейчас должны получить не только уважение украинского общества, но и награды для лучших из них. Как объявил Дмитрий Ярош, их знания и умения будут использоваться для подготовки подразделений территориальной обороны - для готовности к отражению широкомасштабной агрессии. Учитывая силы противника, которые сейчас нам противодействуют, Объединенных сил достаточно для выполнения поставленных перед ними задач".

Источник: https://censor.net.ua/n3094163
 
   
 Топ комментарии
 
Мне тоже Наев нравится, по крайней мере, в отличие от Гриценка в торговле военным имуществом не замечен. И я как понимаю, в ООС его уважают, т.к. не сидит под кондером в кабинете, а старается максимально часто ездить по позициям, и вникать (решать) проблемы подчиненного личного состава! И это неоспоримый факт!
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Добре сказано! Дивапнні аналітики не можуть зрозуміти чому ж це так, бачать лише статистику звільнених з лав ЗСУ громодян. Але нхто ж не занурюється глибше і не шукає цифри, які підтверджують кількість повернення на військову службу. На даний час в моєму місті повно роботи, яка дає змогу отримувати грошове забезпечення як і в Збройних Силах, але ми впевнено йдемо до військового комісаріату і підписуємо контракти, а не валяємося на дивані перед телевізором з клавіатурою в руках та шкарябаємо тупі пости в соц мережах!
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И даже ты перестанешь петлять?
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Но мне известны случаи, когда те, кто уволился, в частности еще 2014-2015 годах, сейчас возвращаются в армию
газ по 20, и придут даже дети и женщины
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без вариантов, как только пеця сделает газ по 12
гривна на месте, а самый голимый дизель по 32
может стоить начать возить его из США?
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Тільки громадянство України залишиться отримати, патріот віртуальний.
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Тролль ,ты или крестик сними ,иди трусы надень. Пару дней назад ты из одной своей методички брехало ,что из армии бегут тысячами.
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Тхiр (харек)-самое вонючее жевотное,как и хозяин ника...
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Что-то в этом есть.. скорее психологическое состояние, безработица, сложность адаптации в обществе - это еще хуже, отсюда и такая цифра самоубийств. Супрун...
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Я так понимаю ,что ты ,крыса , больше получаешь за свои высеры.
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Шота не пойму. Этот Алекс Петров патриот ,а порохобот оказался. Кому верить? Зрадодрочеры здесь кричат ,что скоро( скоро длится уже 4 года ) патриоты повесят барыгу . Кому верить ? "Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей - Цензор.НЕТ 9589
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Продолжай верить билецкому. Он пока еще не вскрылся.
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Кто это ? Я читаю здесь вешальщиков и поднимальщиков на вилы )
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Это идеолог пишущих здесь вешальщиков и поднимальщиков на вилы. Слабо пока в вопросе разбираешься - не знаешь еще всех карасей и поросей. Читай еще.
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Ага. І далі:
"Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу"

І чого тоді чекаємо?Источник: https://censor.net.ua/n3094163
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В мацковском высшем командном не абы кого выпускают!
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Я...В мою...Амператор Напооеон шоле? "Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей - Цензор.НЕТ 8355
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Ты идиот или читать не умеешь?
"Непосредственно в районе ООС "
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А мне Наев намного больше нравится паркетного Гриценка.
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Тут дело вкуса. Нравится, вот и хорошо "Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей - Цензор.НЕТ 5105
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Наев - окопный генерал, а не паркетник. На месте не сидит в кресле в бункере.Постоянно на позициях..
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Мне тоже Наев нравится, по крайней мере, в отличие от Гриценка в торговле военным имуществом не замечен. И я как понимаю, в ООС его уважают, т.к. не сидит под кондером в кабинете, а старается максимально часто ездить по позициям, и вникать (решать) проблемы подчиненного личного состава! И это неоспоримый факт!
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Респект!!! КОС ни кого не венит делает свою тяжелую работу.
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Люди с опытом боевых действий в воюют и сейчас!!!
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"Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться.
Хотелось бы верить...
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Это правда..Заходят в ООС - готовые, обученные части.Факт..
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Да, многих после увольнения, все равно тянет назад в армию, т.к. в ней мало фальши, в отличие от гражданской жизни! Поэтому многим импонирует армейская среда! Ну а люди с боевым опытом, это бесценный ресурс украинской армии!!!
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Добре сказано! Дивапнні аналітики не можуть зрозуміти чому ж це так, бачать лише статистику звільнених з лав ЗСУ громодян. Але нхто ж не занурюється глибше і не шукає цифри, які підтверджують кількість повернення на військову службу. На даний час в моєму місті повно роботи, яка дає змогу отримувати грошове забезпечення як і в Збройних Силах, але ми впевнено йдемо до військового комісаріату і підписуємо контракти, а не валяємося на дивані перед телевізором з клавіатурою в руках та шкарябаємо тупі пости в соц мережах!
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Ура товарищи!!!!!!
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Командуючий впевнено відповідає про підлеглі йому війська. Нічого не просить, не скаржиться! Служить заради своєї Держави та збереження людських життів! Так тримати! Слава Україні!
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Так же уверенно можно и драпать......
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Командувач ООС, явно людина на своєму місці. Співвідношення сил на території України, однозначно на користь ООС. Якщо звичайно брати в розрахунки всю рашку то тут наші сили слабші, проте й мотивація наших воїнів більша. Сумніваюсь, що ми зараз на сайті зможемо зробити розрахунки дій противника і наших військ. Тому вважаю, необхідно довіритись професіоналам, на яких наша держава сьогодні взвалила весь тягар по захисту всього її народу й територй. Особисто мені приємно усвідомлювати, що цих професіоналів очолює такий офіцер як Наєв. Слава Україні і її героям!
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Примерно так и писали в начале Второй мировой про Красную Армию. Но почему то она драпала до Волги....
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Иди убогое. Как по клаве стучать майдан жил, майдан жив, майдан будет жить, так ты мастер. А как бабок волонтеру на ремонт для ООС у тебя нет. Так, иди , и не просто иди , а иди на.....
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Я гражданин, имеющий свои взгляды , за которые готов заплатить личные деньги. Ты трепло и балабол . как все соевые на дотации. Я как то здесь не один. Что касается где и как я живу. Я всеми силами стараюсь не покупать дорогой газ в тридорога. По простой причине я живу по средствам. Ты же торговец совестью, тебе этого не понять. Все пошел лесом.....
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Ты, по ходу массовик затейник, если в курсе всех событий! Говномётством не надоело заниматься?
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люди, которые принимали активное участие в боях, сейчас должны получить не только уважение украинского общества, но и награды для лучших из них.
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Что то подобное мы слышали и про ДАП и Дебальцево. Вопрос не к Армии а к ее главнокомандующему и генералам. Если они трусы и торгаши то нам и американская Армия вместе с шестью флотами не поможет
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По твоему мнению "трусы" и "торгаши", воюют уже 5 год с российской армией? По крайней мере, за это время линия фронта изменилась в нашу пользу, и враг не продвинулся в глубь нашей территории! Так что, Серега не стоит всех под одну линейку, что-то подобное, мы тоже слышали!
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Неясно из-за чего такой галдеж. Действительно, есть и те кто увольняется, и те кто продляет контракты, и кто подписывает впервые, проходя учебку. Ну, а насчет повторно подписанных контрактов, так у меня из 10 сослуживцев - 8 подписали новые контракты. Деньги, конечно, важный момент, но боевой дух, патриотизм - это гараздо более ценно. Слава Украине!
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"Любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда." - /Эрнест Хемингуэй/
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Ау! "Комментаторы"! Вы хоть помните о чем статья? Или вам повод посраться - просто показанный палец? Человек четко изложил свою позицию, кто в теме - знает, что в принципе, все так и есть. А насчет 60% украинцев... Я так скажу, этот народ на протяжении сложнейшей тысячелетней истории сохранил себя, свою идентичность, свою культуру, и да, язык. Впервые за многие сотни лет наконец получил свою государственность. Естественно, первые шаги порой смешны и нелепы. Так бывает со всеми. Но наши учителя заставляют нас быстро учиться - то, что другие проходят столетиями, мы прошли за два десятка лет. так что "Все буде добре!"
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Заметил, все кремлевские тролли, ассоциируют себя с кошечками! К чему бы это?
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В зоне ООС укомплектованность воинских частей намного выше, чем тогда, когда они выходят оттуда. И заходят они туда после боевого слаживания и проведеня комплекса учений.
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Ще один ПАН, з*явився у ЗСУ.у котрого "своя" армія.як і його братеЛИ хуЯроша!.Головне.що бреше і очями не моргає!. на передову відправляють ВСІХ,хто потрапив у очі командирам в тилу!.Коли на передовій гине спеціаліст ППО з 223зрп,що діслокується у Стрию -це 3.14здець і тут наЁву не вийожуватись тре, а брати на себе відповідальність за стан справ у ЗСУ!,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей
 
 
 
 
 
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