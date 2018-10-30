 Бразильский боевик Лусварги отказался от услуг пророссийского адвоката Рыбина и попросил государственного защитника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондент "112 Украина" из зала суда.

По информации канала, на заседание суда не явился защитник Рафаэля Лусварги, известный своими пророссийскими взглядами Валентин Рыбин.

Судья отметил, что адвокат сообщил суду о том, что он не может принять участие в заседании, поскольку задействован в другом деле.

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Никаких документальных тому подтверждений он ни разу не давал, поэтому прокурор обратился в суд и попросил привлечь Рыбина к дисциплинарной ответственности, если он опять не явится на заседание.

Сам Лусварги обратился в суд с заявлением, он предоставил письмо своему переводчику для перевода и заявил, что очень благодарен своему защитнику, но должен с ним попрощаться, так как тот не приходит на заседания.

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Также Рафаэль попросил выделить ему государственного защитника.

Лусварги признает, что в период с сентября 2014 по май 2015 находился на неподконтрольной Украине территории, однако не признал того, что участвовал в террористических организациях. Суд назначил следующее заседание на 8 ноября.

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В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Весной журналисты обнаружили, что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.

4 мая представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

7 мая суд арестовал Лусварги на 2 месяца. После этого его содержание под стражей неоднократно продлевали, каждый раз – на 2 месяца.

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