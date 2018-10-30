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Все про:Рыбин_Валентин (6) Лусварги (23)

 Бразильский боевик Лусварги отказался от услуг пророссийского адвоката Рыбина и попросил государственного защитника

Рафаэль Лусварги, обвиняемый в терроризме, отказался от своего пророссийски настроенного адвоката Валентина Рыбина и попросил назначить ему государственного защитника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондент "112 Украина" из зала суда.

По информации канала, на заседание суда не явился защитник Рафаэля Лусварги, известный своими пророссийскими взглядами  Валентин Рыбин.

Судья отметил, что адвокат сообщил суду о том, что он не может принять участие в заседании, поскольку задействован в другом деле.

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Никаких документальных тому подтверждений он ни разу не давал, поэтому прокурор обратился в суд и попросил привлечь Рыбина к дисциплинарной ответственности, если он опять не явится на заседание.

Сам Лусварги обратился в суд с заявлением, он предоставил письмо своему переводчику для перевода и заявил, что очень благодарен своему защитнику, но должен с ним попрощаться, так как тот не приходит на заседания.

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Также Рафаэль попросил выделить ему государственного защитника.

Лусварги признает, что в период с сентября 2014 по май 2015 находился на неподконтрольной Украине территории, однако не признал того, что участвовал в террористических организациях. Суд назначил следующее заседание на 8 ноября.

Также читайте: Бразильскому наемнику Лусварги продлили арест

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Весной журналисты обнаружили, что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.

4 мая представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

7 мая суд арестовал Лусварги на 2 месяца. После этого его содержание под стражей неоднократно продлевали, каждый раз – на 2 месяца.

Читайте на Цензор.НЕТ: Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги, - адвокат наемника Рыбин

Источник: https://censor.net.ua/n3094160
 
 
 Топ комментарии
 
Украина - целительная страна!
Тут идиоты даже в тюрьме прозревают...
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Даже идиот понял, что паРаша и всё с ней связанное зло.
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Рашка бабла на адвоката не дала.
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Украина - целительная страна!
Тут идиоты даже в тюрьме прозревают...
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Ничего он не прозревает, просто руцьке мыр на столько скрепный, что руцькемыровским адвокатам нас....рать на своих клиентов....
Адвокат этого козла, тупо не являлся на заедания подставляя своего протеже....
А так как денег у мразоты гнойной нет, оно просит, что бы его защищал украинец БЕСПЛАТНО, за то что оно приехало убивать украинцев...
Вот такая убойная, свинособачья, логика!... Бразильский боевик Лусварги отказался от услуг пророссийского адвоката Рыбина и попросил государственного защитника - Цензор.НЕТ 8918
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Даже идиот понял, что паРаша и всё с ней связанное зло.
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Его суд признает виновным и он обвинит украинского адвоката в некомптентности или в сговоре с обвинением.
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Хоч поголили і підстригли придурка в буцегарні?
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Попросил адвоката у «фашитской хунты»??? Странно...

Предоставьте ему выдающегося адвоката Медведчука.
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Передайте його хлопцям на розмінування. Хоч користь буде з цієї істоти.
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Самое прикольное,что этот Рыбин ходит себе,и не боится за свою шкуру!?Я сразу вспоминаю,национал патриотов,у которых "урвався тэрпэць",которые гнобили наших погранцов,когда долбоеб прорывался через границу,когда кидали гранаты в нацгвардейцев под ВР,и плевали им в лица,и тд!А тут,вот он вражина,ходит себе..и не только он,вот и Вилкул,Бойко,и разная пи-дота
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.и не только он,вот и Вилкул,Бойко,и разная пи-дота

Та да. Нечего и сказать...
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Этот деятель - профессиональный террорист. Отслужив в Иностранном Легионе, воевал в ФАРК( террористическая вооруженное формирование в Колумбии коммуняцкого разлива), замечен в антиправительственных выступлениях в Бразилии. Но нигде он не попадал так плотно, как попал в Украине. Это должно стать предупреждением всем террористам всех мастей и окрасок - не ходите в Украину, там вам уготован капитальный кирдык.
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О до него только дошло, что рашке он был нужен только с оружием в руках или в качестве инфоповода для пропагандонов. А вот когда дело к суду подходит - так плевала рашка на него с высокой башни!!!)))))
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А вот когда дело к суду подходит - так плевала рашка на него с высокой башни!!!))))

верно.
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просить государственного адвоката это юридическая уловка, для того что бы суд не успел рассмотреть вопрос о продлении срока ареста ..и тогда его должны выпустить из СИЗО
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