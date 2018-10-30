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 Политика Украины
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Все про:медицина (1704) Нацполиция (8386) реформы (3148) спасатели (118) скорая (204) Супрун Ульяна (350)

 Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб

В Украине планируется внедрить единый номер - 112 - для вызова скорой медицинской помощи, полиции и пожарных.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во вторник на открытии Семейной комнаты для родителей, чьи дети находятся на стационарном лечении в Охматдете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас работаем над тем, чтобы в Украине действовал номер 112, как и в Европе. Чтобы по ним можно было вызвать и полицию, и пожарных, и скорую помощь. Чтобы все реагировали, когда есть какая-то проблема. Мы надеемся, что благодаря этому уменьшится количество нападений на медработников, и они будут чувствовать себя в безопасности", - сказала Супрун.

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Она отметила, что в большинстве стран Европы действует единый вызов - 112.

"По этому номеру выезжают и полиция, и скорая помощь, и пожарные. Полиция имеет навыки первой домедицинской помощи. В США и Канаде действует служба 911, когда все службы выезжают одновременно", - подчеркнула глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что в Украине нет четкого взаимодействия между экстренной помощью и полицией.

"Когда скорая вызывает полицию, та не очень оперативно реагирует, потому что нет взаимодействия между бригадой медиков и полицией. Сейчас мы подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы полиция приезжала быстро на вызовы медиков экстренной помощи. Национальная полиция Украины готова сотрудничать с Минздравом. Полиция понимает, что их работа больше, чем работать с уголовными делами, но и помогать нашим людям", - отметила Супрун.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094159
 
   
 Топ комментарии
 
**
- алло пожарка? не вешайте трубочку...я понимаю, что это не ваше дело,
но тут "скорая" с копами дерется...я просто не знаю куда еще позвонить...
ну не газовикам же?
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- В данный момент Вы в очереди - 7452. Ваш звонок очень важен для нас. Ожидайте соединения с оператором.
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В этом кортеже остались не задействованы парикмахеры, работники СТО, сантехник и служба ритуальных услуг!
Не порядок, объединить их на тот же единый номер!
Пусть не сачкуют, а все вместе выезжают! Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб - Цензор.НЕТ 5916
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То таблички меняет, то номера телефонов, то детских врачей- педиатров обзывает "семейными" и заставляет обслуживать пенсионеров вместе грудничками!!
Апофеоз реформ на марше! Ура, перемога уже видна на горизонте!
--
Блин, у нас остался в Украине хоть один психиатр??? Срочно пригласите его к Даме!
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да кстати в Британии единый номер 999 или я ошибаюсь...
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151-а "потужна" реформа...
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Ключове: "Когда "скорая" вызывает полицию, та не очень оперативно реагирует".
Можна тільки уявити, як поліцаї "оперативно реагують" на звернення пересічних громадян.
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почему не 911 мы уже привыкли по кинофильмам.
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А в ЕС 911?
Если нет, то лучше быть ближе к соседям, чем к тем, кто за оушеном сидит.
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Первая реформа за сколько лет? Вроде норм идея.
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Мы надеемся, что благодаря этому уменьшится количество нападений на медработников


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все службы выезжают одновременно?
представляю этот кортеж...
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Ещё служба газа, которая 04.
И весь этот кортеж к деду-пердеду, которому поплохело.
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Зачем снимать котенка с дерева? Как залез, так и слезет. 😎
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я тоже неживых котов на дереве не видел
но такая мода пошла - вызывать пожарников с выдвижной лестницей
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С котами на дереве в свое время Юджин Тэклберри справлялся хорошо.
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В этом кортеже остались не задействованы парикмахеры, работники СТО, сантехник и служба ритуальных услуг!
Не порядок, объединить их на тот же единый номер!
Пусть не сачкуют, а все вместе выезжают! Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб - Цензор.НЕТ 5916
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да нет, просто по всем вызовам будут ездить одни и те же, водитель и пожарный-мент-парамедик. Это ж какая экономия будет!
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-Здравствуйте! Если вы желаете соединения с пожарными - нажмите один; если вы желаете соединиться с полицией - нажмите два;, если вы желаете соединения со службой скорой помощи - нажмите три. Оставайтесь на линии! Ваше мнение очень важно для нас!
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- В данный момент Вы в очереди - 7452. Ваш звонок очень важен для нас. Ожидайте соединения с оператором.
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**
- алло пожарка? не вешайте трубочку...я понимаю, что это не ваше дело,
но тут "скорая" с копами дерется...я просто не знаю куда еще позвонить...
ну не газовикам же?
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Студента мединститута отправили проходить практику на "скорой помощи".
...Ночной выезд по вызову. В машине врач, фельдшер, медсестра, водитель и собственно студент-практикант. Едут, и вдруг ни с того ни с сего врач начинает задыхаться. Хватается руками за горло, глаза навыкате - ужас.
Медсестра невозмутимо и твёрдо хватает чемоданчик - и хрясь его по башке!
Врач тут же успокаивается...
Но вскоре фельдшер хватается за горло и начинает задыхаться. Медсестра зло шарахает и его чемоданчиком по голове. Это приводит его в чувство.
Через несколько минут та же хрень с водителем. Бросает руль, сипит, задыхается, бьется в конвульсиях... Медсестра резко и раздражённо хватает чемоданчик и сильным ударом по голове приводит водителя в норму.
приезжают по адресу. Поскольку вызов несложный - врач предложил студенту покурить с водителем, пока они втроём справятся (чтобы не пугать бабульку с давлением)
Студент, у которого изрядный пердимонокль от увиденного, спрашивает у водилы:
- Слушай... Я учусь на пятом курсе, и причём не за баксы и не за сало, то есть знания имею. Но НИКОГДА, блин, ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛ о таких симптомах! И тем более о таком методе лечения...
Водитель:
- Какие симптомы, какое лечение? Не обращай внимания, парень. Это у медсестры недавно муж повесился - так мы ее теперь подкалываем...
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Вот ещё "приколисты", на сей раз шедевр чёрного юмора получился у дизайнеров ритуальной фирмы.
Ещё заодно и случай, когда фото - казалось бы, верх цинизма... но комментатору удалось переплюнуть.
Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб - Цензор.НЕТ 5182
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Почему газовики не будут в той кавалькаде, шо за дискриминация？
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ага))
болезнь супруги...
часто вызываю скорую... очень часто...
и вот с ней (скорой) припрутся пожарники и менты! ...что прикажете с ними делать? Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб - Цензор.НЕТ 3177
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накормить, напоить, заплатить за вызов и отпустить с миром
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Отстреливаться до последнего патрона. Лучше смерть.
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Вакцини вже всі закупили, запас інсуліну є у кожного хворого на діабет, ліків онкохворим вистачає, операції за держрахунок проводяться... залишилось тільки єдиний номер запровадити. Матюки.
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-Алле, это пожарные?
-да, я вас слушаю
-просто тут полиция со скорой дерутся, я даже, не знаю кому звонить.
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Поддерживаю!
Когда у кого-то горят трубы тушить их должны пожарные.
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- Алё, это пожарные?
- Да.
- Збс. Я тут голодный сижу - приезжайте, пожарьте мне картошки!
- Вы что, с ума сошли? Мы не жарим, мы тушим.
- Да? Ну ладно, тоже норм - приезжайте, натушите...
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Сейчас работаем над тем, чтобы в Украине действовал номер 112, как и в Европе. Чтобы по ним можно было вызвать и полицию, и пожарных, и скорую помощь.

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Т.е. "мусоровозы" должны быть укомплектованы "аптечками" и "огнетушителями"???....
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забыла добавить, что на это нужно всего 15 миллиардов. И будет вам счастье.
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идиотка ....прожить четыре года вУкраине и не понять . что не работает здесь ничего единого ...по вызову на инсульт приедут пожарные ...это будет нормой
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Знаете кто из них приедет первым?
Реальный случай.
Ночью умер родственник. После звонка в полицию через пол-часа приехал агент похоронных услуг, который вероятно в одной связке с полицаями. Полиция и судмедэксперт приехали через 6 часов.
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Может быть большинству покажется мой вкус испорченным,но мне она нравится.Знойная женщина,мечта поэта.Как говорил классик:"К людям надо быть по мягче,а на вопросы смотреть ширше".
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А у нас про таких говорят: мужик - не собака, на кости не бросается. Особенно если кости не первой свежести.
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Ну как бы я, например, люблю стройных изящных девушек...
Но в возрастной категории примерно от 18 до 30 лет (хотя уже можно с 16).
Так что насчёт свежести - вы абсолютно правы.
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- Алё, это пожарные?
- Да.
- Короче, слушайте. Два года назад я коноплю посадил. Хорошо за ней ухаживал, поливал там, удобрял... Короче, выросла такая высокая, пушистая. И представляете, подсушил, покурил, а нихрена не вставляет...
Повесили трубку.....

- Алё, это пожарные?
- Да.
- Короче, слушайте дальше. На следующий год я решил другой сорт посадить. Хорошо за ней ухаживал, поливал там, удобрял... Короче, выросла такая не высокая, не сильно пушистая. И представляете, подсушил, покурил, и меня накрыло просто нереально. Так я решил и в этом году такую же посадить.
Повесили трубку...

- Алё, это пожарные?
- Да.
- Короче, я собственно зачем вам звоню. Тут у соседа сарай горит. Вы как приедите тушить, смотрите не потопчите...
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Правильно. В государстве все должно работать по одним правилам. Сейчас только в полицию хрен дозвонишься. А чем врачи и пожарные хуже? Им тоже следует быть "недозвониемыми"!
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В штатах очень часто парамедики это и пожарные, и полицейские. Знакомый во Флориде работает по очериди 3 месяца парамедиком, 3 месяца на пожарке. Плюс полиция всегда приезжает когда звонят 911.
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ще б з предвиборним штабом соєвого кармільца об'єднати...
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Вот еще номер звонишь насчет скорой а берет пожарник картина Репина "Приплыли" Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб - Цензор.НЕТ 1355 Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб - Цензор.НЕТ 3165
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб
 
 
 
 
 
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