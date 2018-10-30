 Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во вторник на открытии Семейной комнаты для родителей, чьи дети находятся на стационарном лечении в Охматдете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас работаем над тем, чтобы в Украине действовал номер 112, как и в Европе. Чтобы по ним можно было вызвать и полицию, и пожарных, и скорую помощь. Чтобы все реагировали, когда есть какая-то проблема. Мы надеемся, что благодаря этому уменьшится количество нападений на медработников, и они будут чувствовать себя в безопасности", - сказала Супрун.
Она отметила, что в большинстве стран Европы действует единый вызов - 112.
"По этому номеру выезжают и полиция, и скорая помощь, и пожарные. Полиция имеет навыки первой домедицинской помощи. В США и Канаде действует служба 911, когда все службы выезжают одновременно", - подчеркнула глава Минздрава.
Супрун подчеркнула, что в Украине нет четкого взаимодействия между экстренной помощью и полицией.
"Когда скорая вызывает полицию, та не очень оперативно реагирует, потому что нет взаимодействия между бригадой медиков и полицией. Сейчас мы подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы полиция приезжала быстро на вызовы медиков экстренной помощи. Национальная полиция Украины готова сотрудничать с Минздравом. Полиция понимает, что их работа больше, чем работать с уголовными делами, но и помогать нашим людям", - отметила Супрун.
Апофеоз реформ на марше! Ура, перемога уже видна на горизонте!
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Блин, у нас остался в Украине хоть один психиатр??? Срочно пригласите его к Даме!
Можна тільки уявити, як поліцаї "оперативно реагують" на звернення пересічних громадян.
Если нет, то лучше быть ближе к соседям, чем к тем, кто за оушеном сидит.
представляю этот кортеж...
И весь этот кортеж к деду-пердеду, которому поплохело.
но такая мода пошла - вызывать пожарников с выдвижной лестницей
Не порядок, объединить их на тот же единый номер!
Пусть не сачкуют, а все вместе выезжают!
- алло пожарка? не вешайте трубочку...я понимаю, что это не ваше дело,
но тут "скорая" с копами дерется...я просто не знаю куда еще позвонить...
ну не газовикам же?
...Ночной выезд по вызову. В машине врач, фельдшер, медсестра, водитель и собственно студент-практикант. Едут, и вдруг ни с того ни с сего врач начинает задыхаться. Хватается руками за горло, глаза навыкате - ужас.
Медсестра невозмутимо и твёрдо хватает чемоданчик - и хрясь его по башке!
Врач тут же успокаивается...
Но вскоре фельдшер хватается за горло и начинает задыхаться. Медсестра зло шарахает и его чемоданчиком по голове. Это приводит его в чувство.
Через несколько минут та же хрень с водителем. Бросает руль, сипит, задыхается, бьется в конвульсиях... Медсестра резко и раздражённо хватает чемоданчик и сильным ударом по голове приводит водителя в норму.
приезжают по адресу. Поскольку вызов несложный - врач предложил студенту покурить с водителем, пока они втроём справятся (чтобы не пугать бабульку с давлением)
Студент, у которого изрядный пердимонокль от увиденного, спрашивает у водилы:
- Слушай... Я учусь на пятом курсе, и причём не за баксы и не за сало, то есть знания имею. Но НИКОГДА, блин, ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛ о таких симптомах! И тем более о таком методе лечения...
Водитель:
- Какие симптомы, какое лечение? Не обращай внимания, парень. Это у медсестры недавно муж повесился - так мы ее теперь подкалываем...
Ещё заодно и случай, когда фото - казалось бы, верх цинизма... но комментатору удалось переплюнуть.
болезнь супруги...
часто вызываю скорую... очень часто...
и вот с ней (скорой) припрутся пожарники и менты! ...что прикажете с ними делать?
-да, я вас слушаю
-просто тут полиция со скорой дерутся, я даже, не знаю кому звонить.
Когда у кого-то горят трубы тушить их должны пожарные.
- Да.
- Збс. Я тут голодный сижу - приезжайте, пожарьте мне картошки!
- Вы что, с ума сошли? Мы не жарим, мы тушим.
- Да? Ну ладно, тоже норм - приезжайте, натушите...
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Т.е. "мусоровозы" должны быть укомплектованы "аптечками" и "огнетушителями"???....
Реальный случай.
Ночью умер родственник. После звонка в полицию через пол-часа приехал агент похоронных услуг, который вероятно в одной связке с полицаями. Полиция и судмедэксперт приехали через 6 часов.
Но в возрастной категории примерно от 18 до 30 лет (хотя уже можно с 16).
Так что насчёт свежести - вы абсолютно правы.
- Да.
- Короче, слушайте. Два года назад я коноплю посадил. Хорошо за ней ухаживал, поливал там, удобрял... Короче, выросла такая высокая, пушистая. И представляете, подсушил, покурил, а нихрена не вставляет...
Повесили трубку.....
- Алё, это пожарные?
- Да.
- Короче, слушайте дальше. На следующий год я решил другой сорт посадить. Хорошо за ней ухаживал, поливал там, удобрял... Короче, выросла такая не высокая, не сильно пушистая. И представляете, подсушил, покурил, и меня накрыло просто нереально. Так я решил и в этом году такую же посадить.
Повесили трубку...
- Алё, это пожарные?
- Да.
- Короче, я собственно зачем вам звоню. Тут у соседа сарай горит. Вы как приедите тушить, смотрите не потопчите...