 Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во вторник на открытии Семейной комнаты для родителей, чьи дети находятся на стационарном лечении в Охматдете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас работаем над тем, чтобы в Украине действовал номер 112, как и в Европе. Чтобы по ним можно было вызвать и полицию, и пожарных, и скорую помощь. Чтобы все реагировали, когда есть какая-то проблема. Мы надеемся, что благодаря этому уменьшится количество нападений на медработников, и они будут чувствовать себя в безопасности", - сказала Супрун.

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Она отметила, что в большинстве стран Европы действует единый вызов - 112.

"По этому номеру выезжают и полиция, и скорая помощь, и пожарные. Полиция имеет навыки первой домедицинской помощи. В США и Канаде действует служба 911, когда все службы выезжают одновременно", - подчеркнула глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что в Украине нет четкого взаимодействия между экстренной помощью и полицией.

"Когда скорая вызывает полицию, та не очень оперативно реагирует, потому что нет взаимодействия между бригадой медиков и полицией. Сейчас мы подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы полиция приезжала быстро на вызовы медиков экстренной помощи. Национальная полиция Украины готова сотрудничать с Минздравом. Полиция понимает, что их работа больше, чем работать с уголовными делами, но и помогать нашим людям", - отметила Супрун.

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