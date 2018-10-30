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 Крымских россиян с судна "Норд" обменяли на задержанных украинских моряков, - российский омбудсмен Москалькова

Семерых российских моряков судна "Норд" обменяли на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в Украине.

Ранее Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода "Норда" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта украинский суд арестовал судно.

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6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3094156
 
   
 Топ комментарии
 
Нет никаких "крымских россиян." Есть граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму.
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С одной разницей, мы задерживали нарушителей, а они захватывали заложников.
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какую же хрень Раша заварила..люди, шо сабаки, меняют кого не пойми на что.... кто бы мог представить, что русский моцк до такого состаяния извратится???
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Нет никаких "крымских россиян." Есть граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму.
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А человек по своей природе не имеет права выбирать себе гражданство. Потому что мерин не выбирает -быть ли ему иноходцем.
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Для обретения гражданства и выхода из него есть законные процедуры. Которые не имеют ни какого отношения к тому что творится в Крыму.
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Обычно будущий гражданин старается выполнить законные процедуры того государства,гражданство которого пытается получить. Особенно когда в законах двух государств имеется противоречие.
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Пока гражданин в законном порядке не подал заявление о выходе из гражданства и оно не было удовлетворено он будет рассматриваться именно как гражданин первого государства. Тем более если законных оснований для выхода из гражданства нет - в силу того самого противоречия.
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какую же хрень Раша заварила..люди, шо сабаки, меняют кого не пойми на что.... кто бы мог представить, что русский моцк до такого состаяния извратится???
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С одной разницей, мы задерживали нарушителей, а они захватывали заложников.
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Норд это последнее керченское судно или ещё имеются нарушители? А может они не нарушители?
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Что бы не задавать глупых попросов, обратитесь в МЕЖДУНАРОДНЫЕ инстанции)) Или в российские банки))) Попросите у них денег в Крыму))
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Двое незадержаных вернулись домой в Керчь. Был жуткий скандал.
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но профит на нашей стороне: капита "Норда" у нас.. "Норд" у нас.. и еще российское судно "Механик Погодин" на три года тоже задержано
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Значит напрасно нагнетают. Выходит что ситуация в Азове полностью под контролем и в пользу Украины. Сплошной профит.
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чет я ничего не понял, что за такие "крымские россияне"? это понаехавшие в Крым из рф что ли? сомневаюсь. Вероятно это граждане Украины, находящиеся в оккупации на территории АРК Крым? тогда получается обменяли одних наших моряков на других?! Или же , если эти люди осознанно предали свою страну, тогда уже писать коллаборанты например?! но никак не "крымские россияне" - это вообще некий неведомый подвид хомосапиенс, даже слух режет
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Возможно это люди которые имеют российский паспорт и живут в Крыму.
Сравните-журналист Вишневский (который всех предал) живёт в Киеве. Одна оперная певица и даже бывший депутат Госдумы живут в Киеве. Одного ,правда,похоронили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрымских россиян с судна "Норд" обменяли на задержанных украинских моряков, - российский омбудсмен Москалькова
 
 
 
 
 
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