 Проще обвинить Америку, чем признать свою беспомощность, - в США назвали нелепыми российские обвинения в атаке на базу Хмеймим

Об этом пишет Military Times, передает Цензор.НЕТ.
"Любые предположения, что США и коалиционные силы сыграли какую-либо роль в атаке на российскую базу, на самом деле беспочвенны и абсолютно безответственны", - сказал пресс-секретарь Пентагона.
Бывший офицер морской пехоты США и эксперт по оборонной политике Королевского колледжа в Лондоне Роб Ли отметил, что российские обвинения очень сомнительны. "Иногда трудно отличить российские официальные заявления от пустой риторики", - пояснил он.
"Легче просто во всем обвинить американцев, чем признать факт собственной неготовности к противодействию обыкновенным любительским беспилотникам, что звучит особенно унизительно на фоне всего того бахвальства эффективностью своих систем противовоздушной обороны", - добавил Ли.
Издание отмечает, что США действительно работают над разработкой военных дронов, атакующих роем. Однако обвинения в том, что Америка якобы атаковала военную авиабазу с помощью этой технологии, рискуя эскалацией в отношениях с равной по силе армией, абсурдны.
Ранее замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что беспилотными летательными аппаратами, которые в январе атаковали российскую военную базу Хмеймим в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8.
В Сети появились развернутые комментарии о том, что там происходит на самом деле. Как сообщается, самыми первыми ощутили проблемы юридические лица. Понятно, что авангард был сформирован российскими предприятиями из санкционного списка США, но потом процесс пошел дальше и проблемы начались у китайских предприятий, учредителями или руководителями которых были люди с российскими паспортами. Причем, банковские работники пояснили, что это - следствие правительственной программы по борьбе с отмыванием грязных денег.
На начальном этапе под пресс пошли предприятия, которые открыты в течение последнего года, а потом - которым исполнилось не более трех лет, и не важно, были ли обладатели российских паспортов в «черных списках» по санкциям или нет. Причем, открыть компанию можно и сейчас - быстро и без вопросов, но дальше происходит следующее:
«Компанию открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно. Если учредитель или директор является гражданином России, то тут нет вариантов».
Алгоритм действия по уже действующим предприятиям, примерно одинаков и выглядит примерно следующим образом. На контактный телефон поступает звонок из банка и компетентный сотрудник говорит следующее: «Вам неделя времени, выводите деньги, закрывайте счета». Но бывший совок, прослышавший о подобных вещах, всегда использует известную тактику - не брать трубку или не принимать повестку, чтобы потом делать удивленный вид и кричать : «Хамы!».
В Китае этот номер не проходит в принципе и только ускоряет развязку: «Допустим, банк звонит на телефон, который указан для контактов, если человек не ответил - все, сразу заблокировали счета, разблокировать которые уже нельзя. Давали время для вывода денег и все. У меня были счета компаний, которым по 10 лет, меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет, я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не «помойки» какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет», прояснил ситуацию один из российских бизнесменов.
Надо полагать, что в Китае уже поняли уровень токсичности российских денег и российского бизнеса. Они это прекрасно наблюдают в Европе и видят, какие проблемы несут россияне, разъедая устои государства изнутри. Причем, именно россияне действуют четко и по особо уязвимым местам государственной машины, выводя из строя ее самые важные детали. Пока Европа не может (или не хочет) найти противоядия, не нарушив базовых демократических принципов, у Китая с этим нет проблем, и если там видят реальную угрозу национальной, а вернее - государственной безопасности, то они ее устраняют без особых раздумий и самым коротким способом.
Что важно заметить, китайцы не стали разбираться в сортах материала якутского скульптора и просто вытравливают все, что может заразить их систему чужим вирусом, поскольку организм КНР - имеет родственные связи с совком, а потому - российская зараза там может сработать просто молниеносно. По этой причине мероприятия уже распространяются и на физических лиц, не связанных напрямую с китайским бизнесом.
По свидетельству того же бизнесмена, это имеет примерно такой вид:
«Сейчас нередки случаи, когда даже наши туристы испытывают сложности. Такое случалось с несколькими моими гостями, когда человек, въехавший по туристической визе в Китай, не может поменять деньги в банке. То есть он приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки». В общем, россияне много слышали о том, как Путин заявлял о «развороте на Восток» и о том, что раз на Западе их не ждут, то они все пойдут в сторону Китая, и пусть Запад льет горькие слезы, по этому поводу. Для пущей убедительности центральный банк РФ даже распродал свои долларовые запасы и накупил юаней, хоть и потерял на этом обмене 3 млрд. долларов, но вот теперь очертания этого Востока становятся все более реальными, а «мудрость» строго многоходовщика - очевидной. Россиянам уже можно пить шампанское и аплодировать стоя своему мудрому вождю и учителю, а можно даже прямо сейчас его канонизировать еще при жизни. Раскольники из московской церкви теперь могут это сделать легко и без оглядки на Вселенского Патриарха.
DL
Эхххх, нам бы это понимание...
сколько же можно?
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Какие только комплименты не придумают,чтоб убаюкать и успокоить свинособак.
А то некоторые особенно рафинированные леваки могут и правда подумать, что бредни рашистских офицеров информационных войск и в самом деле - не тупая наглая ложь и пропаганда, а набор каких-то неточностей и результат недопонимания (а значит нужна новая перезагрузка с рашкой и диалог с Хуйлом).
кузя сломаслся на ремонте...
Ущерб авианосцу «Адмирал Кузнецов» от аварии на мурманском судоремонтном заводе определят до конца этой недели
Как сообщалось, плавучий док, в котором находился авианосец, затонул на глубине до 30-ти метров. При этом на судно рухнули два крана. В борту образовалась 5-метровая пробоина.
Во время аварии пострадали 4 человека, один до сих пор числится пропавшим без вести.
Нормально.
Нормально.
Это по всему бывшему СССР - например в Киеве-перебои с горячей водой. Горит, падает, рушиться и взрывается под управлением "новых эффективных" собственников...
Сами напали, сами уничтожили - для ватаТВ отличная картинка в рубрику "х#йлорейтинг"...
30.10.18. Пожар возник на нефтебазе в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash, а позднее подтвердили в Федеральном агентстве новостей.
Известно, что очевидцы услышали громкий хлопок на Хохряковском месторождении, где и находится нефтебаза, после чего загорелся резервуар с нефтепродуктами. В настоящее время горят уже четыре резервуара. Как сообщает Mash, в ходе пожара пострадали два человека, а третье лицо пропало без вести.
Ну нету их там. Неееету!
А еще обвинить израильтян, что, мол спрятались за дорогуууущим летаком рассеян и их любимые, но бестолковые правительственные войска Сирии сбили этот летак.
Вобщем, все как всегда: вокруг все враги, все норовят обидеть бедную, честную, всемпомогательную рассеюшку. Рассеюшка за все отомстит и попадет в рай, причем оптом. Х-ло с гундяем подтвердят.
Новое фиксированное крыло Единорог БПЛА беспилотный самолет решение с
передачей данных 20-30 км для воздушной съемки и картографии 8500$
такой же но дешевле 5300$
Та да, сбили свой ИЛ-20 погубили специалистов, а теперь ищут стрелочника...