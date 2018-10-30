 Проще обвинить Америку, чем признать свою беспомощность, - в США назвали нелепыми российские обвинения в атаке на базу Хмеймим

Об этом пишет Military Times, передает Цензор.НЕТ.

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"Любые предположения, что США и коалиционные силы сыграли какую-либо роль в атаке на российскую базу, на самом деле беспочвенны и абсолютно безответственны", - сказал пресс-секретарь Пентагона.

Бывший офицер морской пехоты США и эксперт по оборонной политике Королевского колледжа в Лондоне Роб Ли отметил, что российские обвинения очень сомнительны. "Иногда трудно отличить российские официальные заявления от пустой риторики", - пояснил он.



"Легче просто во всем обвинить американцев, чем признать факт собственной неготовности к противодействию обыкновенным любительским беспилотникам, что звучит особенно унизительно на фоне всего того бахвальства эффективностью своих систем противовоздушной обороны", - добавил Ли.

Издание отмечает, что США действительно работают над разработкой военных дронов, атакующих роем. Однако обвинения в том, что Америка якобы атаковала военную авиабазу с помощью этой технологии, рискуя эскалацией в отношениях с равной по силе армией, абсурдны.

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Ранее замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что беспилотными летательными аппаратами, которые в январе атаковали российскую военную базу Хмеймим в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8.