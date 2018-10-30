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 Проще обвинить Америку, чем признать свою беспомощность, - в США назвали нелепыми российские обвинения в атаке на базу Хмеймим

Департамент обороны США решительно отрицает причастность к тому, что Россия называет атакой против ее военной базы на территории Сирии.

Об этом пишет Military Times, передает Цензор.НЕТ.

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"Любые предположения, что США и коалиционные силы сыграли какую-либо роль в атаке на российскую базу, на самом деле беспочвенны и абсолютно безответственны", - сказал пресс-секретарь Пентагона.

Бывший офицер морской пехоты США и эксперт по оборонной политике Королевского колледжа в Лондоне Роб Ли отметил, что российские обвинения очень сомнительны. "Иногда трудно отличить российские официальные заявления от пустой риторики", - пояснил он.

"Легче просто во всем обвинить американцев, чем признать факт собственной неготовности к противодействию обыкновенным любительским беспилотникам, что звучит особенно унизительно на фоне всего того бахвальства эффективностью своих систем противовоздушной обороны", - добавил Ли.

Издание отмечает, что США действительно работают над разработкой военных дронов, атакующих роем. Однако обвинения в том, что Америка якобы атаковала военную авиабазу с помощью этой технологии, рискуя эскалацией в отношениях с равной по силе армией, абсурдны.

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Ранее замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что беспилотными летательными аппаратами, которые в январе атаковали российскую военную базу Хмеймим в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8.

Источник: https://censor.net.ua/n3094155
 
 
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Эпопея с российскими деньгами в Китае продолжается и набирает новые обороты. Как известно, уже почти два месяца идут сообщения о том, что российские юридические и физические лица начали испытывать проблемы со своими счетами в Китае, и как это бывает на востоке, китайцы улыбаются, кланяются, а деньги не движутся. Но ситуация не стоит на месте и похоже на то, что принимает уже тотальный характер.
В Сети появились развернутые комментарии о том, что там происходит на самом деле. Как сообщается, самыми первыми ощутили проблемы юридические лица. Понятно, что авангард был сформирован российскими предприятиями из санкционного списка США, но потом процесс пошел дальше и проблемы начались у китайских предприятий, учредителями или руководителями которых были люди с российскими паспортами. Причем, банковские работники пояснили, что это - следствие правительственной программы по борьбе с отмыванием грязных денег.
На начальном этапе под пресс пошли предприятия, которые открыты в течение последнего года, а потом - которым исполнилось не более трех лет, и не важно, были ли обладатели российских паспортов в «черных списках» по санкциям или нет. Причем, открыть компанию можно и сейчас - быстро и без вопросов, но дальше происходит следующее:
«Компанию открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно. Если учредитель или директор является гражданином России, то тут нет вариантов».
Алгоритм действия по уже действующим предприятиям, примерно одинаков и выглядит примерно следующим образом. На контактный телефон поступает звонок из банка и компетентный сотрудник говорит следующее: «Вам неделя времени, выводите деньги, закрывайте счета». Но бывший совок, прослышавший о подобных вещах, всегда использует известную тактику - не брать трубку или не принимать повестку, чтобы потом делать удивленный вид и кричать : «Хамы!».
В Китае этот номер не проходит в принципе и только ускоряет развязку: «Допустим, банк звонит на телефон, который указан для контактов, если человек не ответил - все, сразу заблокировали счета, разблокировать которые уже нельзя. Давали время для вывода денег и все. У меня были счета компаний, которым по 10 лет, меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет, я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не «помойки» какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет», прояснил ситуацию один из российских бизнесменов.
Надо полагать, что в Китае уже поняли уровень токсичности российских денег и российского бизнеса. Они это прекрасно наблюдают в Европе и видят, какие проблемы несут россияне, разъедая устои государства изнутри. Причем, именно россияне действуют четко и по особо уязвимым местам государственной машины, выводя из строя ее самые важные детали. Пока Европа не может (или не хочет) найти противоядия, не нарушив базовых демократических принципов, у Китая с этим нет проблем, и если там видят реальную угрозу национальной, а вернее - государственной безопасности, то они ее устраняют без особых раздумий и самым коротким способом.
Что важно заметить, китайцы не стали разбираться в сортах материала якутского скульптора и просто вытравливают все, что может заразить их систему чужим вирусом, поскольку организм КНР - имеет родственные связи с совком, а потому - российская зараза там может сработать просто молниеносно. По этой причине мероприятия уже распространяются и на физических лиц, не связанных напрямую с китайским бизнесом.
По свидетельству того же бизнесмена, это имеет примерно такой вид:
«Сейчас нередки случаи, когда даже наши туристы испытывают сложности. Такое случалось с несколькими моими гостями, когда человек, въехавший по туристической визе в Китай, не может поменять деньги в банке. То есть он приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки». В общем, россияне много слышали о том, как Путин заявлял о «развороте на Восток» и о том, что раз на Западе их не ждут, то они все пойдут в сторону Китая, и пусть Запад льет горькие слезы, по этому поводу. Для пущей убедительности центральный банк РФ даже распродал свои долларовые запасы и накупил юаней, хоть и потерял на этом обмене 3 млрд. долларов, но вот теперь очертания этого Востока становятся все более реальными, а «мудрость» строго многоходовщика - очевидной. Россиянам уже можно пить шампанское и аплодировать стоя своему мудрому вождю и учителю, а можно даже прямо сейчас его канонизировать еще при жизни. Раскольники из московской церкви теперь могут это сделать легко и без оглядки на Вселенского Патриарха.
DL
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Замглавы обороны православного рейха просто не в курсе, что такие беспилотники можно купить в любом, я подчеркиваю, В ЛЮБОМ военторге.
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"Ихтамнет" аукнулось!😂
Ну нету их там. Неееету!
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Эпопея с российскими деньгами в Китае продолжается и набирает новые обороты. Как известно, уже почти два месяца идут сообщения о том, что российские юридические и физические лица начали испытывать проблемы со своими счетами в Китае, и как это бывает на востоке, китайцы улыбаются, кланяются, а деньги не движутся. Но ситуация не стоит на месте и похоже на то, что принимает уже тотальный характер.
В Сети появились развернутые комментарии о том, что там происходит на самом деле. Как сообщается, самыми первыми ощутили проблемы юридические лица. Понятно, что авангард был сформирован российскими предприятиями из санкционного списка США, но потом процесс пошел дальше и проблемы начались у китайских предприятий, учредителями или руководителями которых были люди с российскими паспортами. Причем, банковские работники пояснили, что это - следствие правительственной программы по борьбе с отмыванием грязных денег.
На начальном этапе под пресс пошли предприятия, которые открыты в течение последнего года, а потом - которым исполнилось не более трех лет, и не важно, были ли обладатели российских паспортов в «черных списках» по санкциям или нет. Причем, открыть компанию можно и сейчас - быстро и без вопросов, но дальше происходит следующее:
«Компанию открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно. Если учредитель или директор является гражданином России, то тут нет вариантов».
Алгоритм действия по уже действующим предприятиям, примерно одинаков и выглядит примерно следующим образом. На контактный телефон поступает звонок из банка и компетентный сотрудник говорит следующее: «Вам неделя времени, выводите деньги, закрывайте счета». Но бывший совок, прослышавший о подобных вещах, всегда использует известную тактику - не брать трубку или не принимать повестку, чтобы потом делать удивленный вид и кричать : «Хамы!».
В Китае этот номер не проходит в принципе и только ускоряет развязку: «Допустим, банк звонит на телефон, который указан для контактов, если человек не ответил - все, сразу заблокировали счета, разблокировать которые уже нельзя. Давали время для вывода денег и все. У меня были счета компаний, которым по 10 лет, меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет, я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не «помойки» какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет», прояснил ситуацию один из российских бизнесменов.
Надо полагать, что в Китае уже поняли уровень токсичности российских денег и российского бизнеса. Они это прекрасно наблюдают в Европе и видят, какие проблемы несут россияне, разъедая устои государства изнутри. Причем, именно россияне действуют четко и по особо уязвимым местам государственной машины, выводя из строя ее самые важные детали. Пока Европа не может (или не хочет) найти противоядия, не нарушив базовых демократических принципов, у Китая с этим нет проблем, и если там видят реальную угрозу национальной, а вернее - государственной безопасности, то они ее устраняют без особых раздумий и самым коротким способом.
Что важно заметить, китайцы не стали разбираться в сортах материала якутского скульптора и просто вытравливают все, что может заразить их систему чужим вирусом, поскольку организм КНР - имеет родственные связи с совком, а потому - российская зараза там может сработать просто молниеносно. По этой причине мероприятия уже распространяются и на физических лиц, не связанных напрямую с китайским бизнесом.
По свидетельству того же бизнесмена, это имеет примерно такой вид:
«Сейчас нередки случаи, когда даже наши туристы испытывают сложности. Такое случалось с несколькими моими гостями, когда человек, въехавший по туристической визе в Китай, не может поменять деньги в банке. То есть он приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки». В общем, россияне много слышали о том, как Путин заявлял о «развороте на Восток» и о том, что раз на Западе их не ждут, то они все пойдут в сторону Китая, и пусть Запад льет горькие слезы, по этому поводу. Для пущей убедительности центральный банк РФ даже распродал свои долларовые запасы и накупил юаней, хоть и потерял на этом обмене 3 млрд. долларов, но вот теперь очертания этого Востока становятся все более реальными, а «мудрость» строго многоходовщика - очевидной. Россиянам уже можно пить шампанское и аплодировать стоя своему мудрому вождю и учителю, а можно даже прямо сейчас его канонизировать еще при жизни. Раскольники из московской церкви теперь могут это сделать легко и без оглядки на Вселенского Патриарха.
DL
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Забавно, что российские деньги смердят неприемлемо даже по китайским меркам
Эхххх, нам бы это понимание...
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у нас просто инфицирование глубже
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ну так разве раша виновата, что вы все время гадите им в штаны...
сколько же можно?
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рискуя эскалацией в отношениях с равной по силе армией, абсурдны.

*********************
Какие только комплименты не придумают,чтоб убаюкать и успокоить свинособак.
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Замглавы обороны православного рейха просто не в курсе, что такие беспилотники можно купить в любом, я подчеркиваю, В ЛЮБОМ военторге.
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Как-то излишне деликатно, особенно как для морпеха, назвали тут российских пустобрехов и фейкометов.
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Так он жеж тут,в Штатах говорил, для своих. Проще обвинить Америку, чем признать свою беспомощность, - в США назвали нелепыми российские обвинения в атаке на базу Хмеймим - Цензор.НЕТ 6812
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Лучше бы он и для своих называл бы вещи своими именами, а то в Штатах, даже в экспертных кругах, еще дохрена "не понимающих" сущьности рашки и Хуйла. Сказал бы как морпех, чтоб с первого раза доходило - глядишь и ситуация меняться бы начала меняться))).
А то некоторые особенно рафинированные леваки могут и правда подумать, что бредни рашистских офицеров информационных войск и в самом деле - не тупая наглая ложь и пропаганда, а набор каких-то неточностей и результат недопонимания (а значит нужна новая перезагрузка с рашкой и диалог с Хуйлом).
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офф топ

кузя сломаслся на ремонте...

Ущерб авианосцу «Адмирал Кузнецов» от аварии на мурманском судоремонтном заводе определят до конца этой недели
Как сообщалось, плавучий док, в котором находился авианосец, затонул на глубине до 30-ти метров. При этом на судно рухнули два крана. В борту образовалась 5-метровая пробоина.

Во время аварии пострадали 4 человека, один до сих пор числится пропавшим без вести.
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Результат кацапской рукожопости, усугублённой лишнехромосомностью.
Нормально.
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Результат кацапской рукожопости, усугублённой лишнехромосомностью.
Нормально.
Это по всему бывшему СССР - например в Киеве-перебои с горячей водой. Горит, падает, рушиться и взрывается под управлением "новых эффективных" собственников...
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Сдается мне, перспектива соваться по окиянам и угрожающе дымить становится все более призрачной для прожекта 1143...
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Долетели только уже будучи перехваченные рашиками.Тобмшь они их себе присвоили .Горит от такого
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Это руспобрехушки пишут. А как там на самом деле было - неизвестно.
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Думаешь они тролят Америку такими действиями ?
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Все, шо проистекает из-под руспобрехушек и московитских официальных лиц, предназначено исключительно для внутреннемосковитского потребления. Любой режим на московии может существовать только в положении осажденной крепости в кольце врагов. Вот и раздувается истерия для тупого стада.
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Типа они сбили американские беспилотники и их база под надежным прикрытием.Победобессие для кацапского пипла .Скорее всего ты прав.
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Вот вам и доказательство, что это были не американские беспилотники, воздушный цирк кремлёвского гомункула...
Сами напали, сами уничтожили - для ватаТВ отличная картинка в рубрику "х#йлорейтинг"...
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Лучше бы Америка действительно атаковала базу и защитила тем самым сирийских детей.Печально
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Ну вообще логично.Зачем Америке напрямую атаковкть Рашу.Они ж не дураки чтоб так сделать
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Для этого не надо прямой конфликт.Грязную работу пусть другие нации делают.Зачем америке пачкать свои руки ?
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Хочуть побачити американці?? А хай трішки кривизну землі підрівняють, тоді і буде результат....
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///
30.10.18. Пожар возник на нефтебазе в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash, а позднее подтвердили в Федеральном агентстве новостей.
Известно, что очевидцы услышали громкий хлопок на Хохряковском месторождении, где и находится нефтебаза, после чего загорелся резервуар с нефтепродуктами. В настоящее время горят уже четыре резервуара. Как сообщает Mash, в ходе пожара пострадали два человека, а третье лицо пропало без вести.
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С таким названием месторождения - неудивительно!))))))
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"Ихтамнет" аукнулось!😂
Ну нету их там. Неееету!
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О, вспомнил. Это были местные отряды самообороны!))))))))))
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Ну не надо упрощать. Они в любом военторге продаются!
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"Легче просто во всем обвинить американцев, чем признать факт собственной неготовности"
А еще обвинить израильтян, что, мол спрятались за дорогуууущим летаком рассеян и их любимые, но бестолковые правительственные войска Сирии сбили этот летак.
Вобщем, все как всегда: вокруг все враги, все норовят обидеть бедную, честную, всемпомогательную рассеюшку. Рассеюшка за все отомстит и попадет в рай, причем оптом. Х-ло с гундяем подтвердят.
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Здорово опустили ихтамнетов во главе с главным стерхом- любительские беспилотники разбомбили всю базу мордорцев
Проще обвинить Америку, чем признать свою беспомощность, - в США назвали нелепыми российские обвинения в атаке на базу Хмеймим - Цензор.НЕТ 10
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на счет равных по силе армий уважаеый Роб Ли,явно погорячился!сравнить хотя бы бюджет армии США лапненогого ОПГ
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Ещё раз: ЭТО БЫЛИ МЕСТНЫЕ ОТРЯДЫ САМООБОРОНЫ!. Американских войск там нет! Но... За их спинами, конечно,..😆😆😆
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Теперь кацапам останется только требовать от китайцев запреть продажу дронов через АлиЭкспресс и другие интернет площадки, а то хвалённые кацапские ПРО не в состоянии справится даже с "комарами"!
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Проще обвинить Америку, чем признать свою беспомощность, - в США назвали нелепыми российские обвинения в атаке на базу Хмеймим - Цензор.НЕТ 7966
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Проще обвинить Америку, чем признать свою беспомощность,

Та да, сбили свой ИЛ-20 погубили специалистов, а теперь ищут стрелочника...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПроще обвинить Америку, чем признать свою беспомощность, - в США назвали нелепыми российские обвинения в атаке на базу Хмеймим
 
 
 
 
 
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