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 Офицер задержан на Одесчине при продаже 5,5 тыс. литров ГСМ, украденных по месту службы, - военная прокуратура. ФОТО

В Одесской области в краже ГСМ уличен начальник службы одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Офицер задержан на Одесчине при продаже 5,5 тыс. литров ГСМ, украденных по месту службы, - военная прокуратура 01

Установлено, что начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части старший лейтенант С. реализовал частному лицу 5 500 литров военного дизельного топлива по цене 27 грн за литр, а всего на общую сумму более 140 тыс.гривен.

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29 октября непосредственно во время совершения преступления военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Офицер задержан на Одесчине при продаже 5,5 тыс. литров ГСМ, украденных по месту службы, - военная прокуратура 02

Военной прокуратурой Одесского гарнизона задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094154
 
   
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Може он спасал соляру,от поджога кацапских диверсантов
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Не, раньше этим прапорщики занимались...
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большинство прапорщиков и замполитов в ВС почему то были этническими украинцами))
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Бо хозяйственники..... А кацапские прапора - пьянь одна была.....
У меня их в подчинении было 17 штук!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер задержан на Одесчине при продаже 5,5 тыс. литров ГСМ, украденных по месту службы, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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