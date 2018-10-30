 Офицер задержан на Одесчине при продаже 5,5 тыс. литров ГСМ, украденных по месту службы, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части старший лейтенант С. реализовал частному лицу 5 500 литров военного дизельного топлива по цене 27 грн за литр, а всего на общую сумму более 140 тыс.гривен.
29 октября непосредственно во время совершения преступления военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Военной прокуратурой Одесского гарнизона задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
У меня их в подчинении было 17 штук!