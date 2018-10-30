EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  103  1
Материалы по теме:
Все про:арест (9729) Крым (20750) правозащитники (510) репрессии (1954) крымские татары (1897)

 Преследование оккупантами крымскотатарских правозащитников связано с их выступлениями в ОБСЕ, – адвокат Гемеджи

Российские оккупанты в Крыму преследуют крымскотатарских активистов и адвокатов в связи с их выступлениями на мероприятиях ОБСЕ в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение 30 октября в эфире Радио Крым.Реалии высказала крымский юрист Лиля Гемеджи, которой вместе с другими правозащитниками вручили предостережение на заседании "Крымской солидарности" 27 октября.

"Идет системное давление на правозащитников, на адвокатов. Начиналось все с Эмира-Усеина Куку, потом было резонансное задержание Сервера Мустафаева, 10 суток ареста для адвоката Эмиля Курбединова. В последнее время это давление усиливается. Страшно не то, что Крым может остаться без адвокатов, способных защитить ребят в политически мотивированных делах, поскольку такие дела имеют предопределенный характер – происходит давление на единственную в Крыму независимую площадку, которая оказывает сопротивление правовому беспределу, то есть "Крымскую солидарность", – сказала Гемеджи.

Читайте также: Это очередная попытка запугивания и продолжение целенаправленной дискриминационной политики в отношении крымских татар, - МИД Украины об усилении репрессий в оккупированном Крыму

Она напомнила, что в прошлом году координатор общественного объединения "Крымская солидарность" Дилявер Меметов выступал на заседании ОБСЕ и "доносил информацию о том, что происходит в Крыму", а в 2018 году Гемеджи вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым участвовали в заседании ОБСЕ в Риме, посвященном дискриминации по религиозному признаку.

На заседание "Крымской солидарности" в Симферополе 27 октября пришли сотрудники прокуратуры оккупантов в сопровождении неизвестных в масках, а также сотрудника "полиции".

Читайте также: Ночью ФСБ нагрянула с обыском в дом крымского татарина Дилявера Гафарова в с. Жемчужина Крыма, - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

Адвокату Эдему Семедляеву, юристу Лиле Гемеджи, а также координатору общественного объединения "Крымская солидарность" Диляверу Меметову вручили предостережения о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма.

Позже в Крыму ограничили доступ к интернет ресурсу общественного объединения "Крымская солидарность".

Источник: https://censor.net.ua/n3094149
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кацяпи це реальні злі орки, так що тут нема чому дивуватись!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПреследование оккупантами крымскотатарских правозащитников связано с их выступлениями в ОБСЕ, – адвокат Гемеджи
 
 
 
 
 
 вверх