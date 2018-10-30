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 Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море. ФОТОрепортаж

Подразделения Донецкого пограничного отряда из состава сил и средств противодесантной обороны Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи по охране и обороне побережья Азовского моря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС. 

В сообщении отмечается: "Во исполнение распоряжения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева по повышению уровня боевой подготовки, пограничные подразделения, действуя в составе мобильных групп по противодесантной обороны, совершенствуют индивидуальные профессиональные навыки военнослужащих и слаживают действия подразделений.

Так, на днях, на основе уникального боевого опыта, полученного во время сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии, инструкторы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава ОС провели очередные тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами группового оружия.

Отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря.

Также отработаны маневрирования пограничными подразделениями и эвакуацию техники под прикрытием дымовых завес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После усиления военного присутствия Украины в Азовском море ситуация в регионе изменилась: мы это заметили сразу, - Наев

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Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море 02
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Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море 05
Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море 06
Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море 07
Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море 08
Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море 09
Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море 10
Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море 11

Источник: https://censor.net.ua/n3094148
 
 
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та отож - "Отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря.Источник:https://censor.net.ua/n3094148"
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це добре, що хлопці вчаться/тренуються, добре вже мати і озброєння нового покоління -
ракети - дрони - щоби кацапів дистанційно мочити!
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Є техніка, зброя і мотивація. Все, що потрібно для відбиття агресії противника
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Важко на навчаннях легко в бою. Саме головне це мотивація. Ми захищаєм свою землю, нам чужого не треба.
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