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 Политика Украины
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 Фейкового "министра финансов ДНР" Матющенко суд приговорил к десятилетнему сроку, - СБУ

Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения так называемого "министра финансов ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили украинские правоохранители, с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейковое "министерство финансов" террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований.

"Злоумышленница занимается сбором средств в "республиканский бюджет", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдоорганизации вместе с "силовым блоком", - говорится в сообщении.

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Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Осужденная объявлена в розыск. Разоблачение злоумышленницы проводилось совместно с прокуратурой Донецкой области.

СБУ не называет фамилии осужденной, но "министром финансов" в оккупационной администрации "ДНР" числится Екатерина Матющенко.

Фейкового министра финансов ДНР Матющенко суд приговорил к десятилетнему сроку, - СБУ 01

Как напоминает "ОстроВ", Матющенко - одна из немногих, кто входит в "правительство" "ДНР" с первого дня его существования, т.е. с 16 мая 2014. Еще в начале военного конфликта на Донбассе она выдавала нормативно-правовые акты от имени нелегитимного "минфина", а также организовывала сбор и получение материальной помощи для боевиков "республик".

Источник: https://censor.net.ua/n3094146
 
 
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Фейковому министру фейковый срок...)
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по другому никак. тамжынашилюди - онижыдети-переместители грузов. и дамбас бамбас на калени не поставить.
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Вот это да, молодцы. Сажают заочно вагонами, а беркутню, которая до сих пор в полиции работают, ну никак не могут
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Могут. Но не хотят. Как и Розенблата с Поляковым. Фейкового "министра финансов ДНР" Матющенко приговорил к десятилетнему сроку, - СБУ - Цензор.НЕТ 4603
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Фейкового "министра финансов ДНР" Матющенко приговорил к десятилетнему сроку

Матющенко - это судья? Модератор, ты хоть сам читаешь - что публикуешь? Фейкового "министра финансов ДНР" Матющенко приговорил к десятилетнему сроку, - СБУ - Цензор.НЕТ 5731
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Пушилину четвертак не забудьте отсыпать, а то у него скоро выборы.
.... или его нельзя? вдруг придётся за стол переговоров садиться?
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За конфискацию имущества опять забыли?!
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Конфискуют разве-что в "Веселой ферме". Виртуально посадили - виртуально и конфискуют.
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Во первых, не верю, что у этой дамы нет майна на свободной территории. Во-вторых, таких гадов амнистируют рано или поздно, а конфискованное уже не вернуть.
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Тяжела и неказиста
Жизнь министра-финансиста.
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Може, присуджувати більше? Це ж заочно.
Додати ще 20% (як ПДВ), потім нарахування до ПФ і ввдсотків з 30 як податок на прибуток.
Можна ще акциз нарахувати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФейкового "министра финансов ДНР" Матющенко суд приговорил к десятилетнему сроку, - СБУ
 
 
 
 
 
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