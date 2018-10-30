 Сейчас лучшее время для РФ немедленно освободить Сенцова: он невиновен, - австралийский депутат Фоли

Об этом сообщает пресс-служба парламента штата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я присоединяюсь к многим тысячам голосов по всему миру, которые призывают к немедленному освобождению Сенцова из морозной российской тюрьмы", - заявил парламентарий.

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По словам Люка Фоли, его избиратели поднимали вопрос об освобождении Сенцова во время общения. Принимая во внимание их мнение, а также позицию мирового сообщества Люк Фоли призывает Австралию усилить давление на РФ в деле освобождения Сенцова.

В своем заявлении депутат отметил, что обвинения против Олега Сенцова сфабрикованы.

"Сенцову только немного за сорок. Он женат и имеет двух детей. Он не сделал ничего плохого, он невиновен. Впереди у него наполненная и творческая жизнь. У него есть семья, о которой необходимо заботиться. У него есть фильмы. Я говорю свое слово в поддержку Сенцова. Я надеюсь, что все члены этого парламента разделяют мою точку зрения относительно того, что сейчас самое подходящее время для РФ, чтобы сделать правильный и благородный поступок и немедленно освободить Сенцова", - подчеркнул парламентарий.

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Парламентское заявление Люка Фоли поддержала украинская община Сиднея.

Напомним, 25 октября украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Посольство США заявило, что Россия должна немедленно освободить лауреата премии Европарламента 2018 года имени Андрея Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить эту награду.

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций.Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.

16 октября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила журналистам, что состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего. В МИД Украины потребовали допустить к политзаключенному украинских врачей и консула.