 Две столичные многоэтажки отключили от электричества из-за долга в 2 млн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети, такое решение было принято в связи с накопившейся задолженностью более 2 млн грн.
В компании отмечают, что с октября 2016 года балансодержатель "Дом-Сервис 19", в обслуживании которого находятся три дома ЖК "Мега-Сити", оплачивает их услуги несвоевременно и не в полном объеме.
До сегодняшнего дня объекты обслуживались по временным договорам, и действие последнего заканчивается 1 декабря 2018 года. Киевские электросети предлагали согласовать график погашения задолженности и заключить договор о присоединении к электросетям на постоянной основе, но проблема не была решена.
"В такой ситуации ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии в дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А", - отмечается в релизе.
єлектричество кончилось...
а люди? люди то платили? или как?
4 дня мы не знали что, где, когда... и сверив все "долги" удивились - у нас их нет... и почему же мы без газа? на 5 или 6 день подали исковое заявление в суд всем стояком а на утро следующего дня примчалось две аварийки газовые и членовозка с каким-то боськой...
все приварили-проверили-пустили... (и у деда в кв побывали...попробовали наехать...но не вышло)... потом уговорили отозвать заяву...
Жертва строительной аферы Войцеховского: "Самое ужасное, что нам никто не может помочь"
А шо там у хохлов?(с)
подними тарифы
пробей безвиз
отними недвижимость за долги
все разъехались ? - торгуй спокойно янтарём, лесом и землёй
При яныке, даже, такого беспредела не было. Это так "жити по новому" соевом понимании?
То хай те, кто такую "жизнь" нам придумывают и рекламируют, называя всю эту муйню "курсом на Европу", засунут себе в жопу свои "реформы", вместе с вышиванками.