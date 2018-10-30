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 Киевские новости
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Все про:долг (1069) Киев (16684) электроэнергия (203)

 Две столичные многоэтажки отключили от электричества из-за долга в 2 млн

Во вторник, 30 октября, два жилых дома на Харьковском шоссе, 19 и 19-А были отключены от электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети, такое решение было принято в связи с накопившейся задолженностью более 2 млн грн.

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В компании отмечают, что с октября 2016 года балансодержатель "Дом-Сервис 19", в обслуживании которого находятся три дома ЖК "Мега-Сити", оплачивает их услуги несвоевременно и не в полном объеме.

До сегодняшнего дня объекты обслуживались по временным договорам, и действие последнего заканчивается 1 декабря 2018 года. Киевские электросети предлагали согласовать график погашения задолженности и заключить договор о присоединении к электросетям на постоянной основе, но проблема не была решена.

"В такой ситуации ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии в дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А", - отмечается в релизе.

Источник: https://censor.net.ua/n3094142
 
 
 Топ комментарии
 
обслуживающие организации плохо платили...
а люди? люди то платили? или как?
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в Киеве появятся фавелы..?
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кина не будет
єлектричество кончилось...
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Светите керосинками, и от свечей перед едиными поместными образами тоже свет благорастворяется... А електричество это от диавола кацапского...
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Вот только советов проффесионалам давать не надо!
Две столичные многоэтажки отключили от электричества из-за долга в 2 млн - Цензор.НЕТ 4209
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Да уж, у этих домов Войцеховского тяжелая и бурная история...
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обслуживающие организации плохо платили...
а люди? люди то платили? или как?
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Та які там в багатоповерхівках люди - пересічні лише...)
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у нас как-то, в прошлом году, отрезали стояком газ...за то что типа... один хозяин не пускает их в квартиру (это официоз) , а дед лежал в больничке (долгов нет, газ перекрыт...дед не знал, что из-за него, он бы на "скорой" с капельницей приехал))))
4 дня мы не знали что, где, когда... и сверив все "долги" удивились - у нас их нет... и почему же мы без газа? на 5 или 6 день подали исковое заявление в суд всем стояком а на утро следующего дня примчалось две аварийки газовые и членовозка с каким-то боськой...
все приварили-проверили-пустили... (и у деда в кв побывали...попробовали наехать...но не вышло)... потом уговорили отозвать заяву...
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А вот это правильно - сила в единстве и скоординированных действиях...
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В прошлом году? Ещё до успешной рехвормы судов? Повезло... успели...
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Обычно если не платит квартира - отключают квартиру, а не целый дом.
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Нет, в фавелах сейчас бесплатный вай-фай, а у нас совковой халявы не будет...)
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Мало того - если в фавеле живут в недостроенном жилом помещении (недострой может заключаться в отсутствии одной оконной рамы), за него не платят..
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Ну,за 2-х уровневые квартиры можно и заплатить. Или опять долги простят самому бедному городу Украины?
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Пипец! Тут 15 минут трудно вытерпеть без электрики а на сколько им отключили?
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Это вообще как, ведь не все же не платят, почему всех гамузом а не поквартирно.
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обесцень валюту
подними тарифы
пробей безвиз
отними недвижимость за долги
все разъехались ? - торгуй спокойно янтарём, лесом и землёй
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Так и продукты могут испортится в холодильниках.
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ну неужели не повесят хоть с 10 барыг? дадут убежать в израиль, вот бы каноненку, грановского, вальцману,
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Чисто по "нашему"! - взяли и отрубили от электро энергии два дома. Даже с теми жильцами, которые исправно платят... и ебитесь как хотите...
При яныке, даже, такого беспредела не было. Это так "жити по новому" соевом понимании?
То хай те, кто такую "жизнь" нам придумывают и рекламируют, называя всю эту муйню "курсом на Европу", засунут себе в жопу свои "реформы", вместе с вышиванками.
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Може, у квартирах ніхто не прописаний. Власник є, а мешканців - немає. Холодильники по квартирах працюють, ліфти по під'їздах - а ніхто не користується. От і набігли цифри.
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конечно, никто не хочет иметь дело с монополистами ни с дтэк ни с нафтогазом и им подобным. ихние услуги никому не нужны, поэтому люди сами начнут отключаться от ихниг "услуг".
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДве столичные многоэтажки отключили от электричества из-за долга в 2 млн
 
 
 
 
 
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