 Две столичные многоэтажки отключили от электричества из-за долга в 2 млн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети, такое решение было принято в связи с накопившейся задолженностью более 2 млн грн.

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В компании отмечают, что с октября 2016 года балансодержатель "Дом-Сервис 19", в обслуживании которого находятся три дома ЖК "Мега-Сити", оплачивает их услуги несвоевременно и не в полном объеме.

До сегодняшнего дня объекты обслуживались по временным договорам, и действие последнего заканчивается 1 декабря 2018 года. Киевские электросети предлагали согласовать график погашения задолженности и заключить договор о присоединении к электросетям на постоянной основе, но проблема не была решена.

"В такой ситуации ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии в дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А", - отмечается в релизе.