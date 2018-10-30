 НАПК внесло предписание министру образования Гриневич

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАПК.

"В частности, внесено предписание министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко, который имеет неурегулированный потенциальный конфликт интересов, что может повлиять на объективность или беспристрастность принятия им решений, или на совершение или несовершение действий во время выполнения им своих служебных полномочий", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что данная ситуация нарушает требования ч.1 ст.2 (Предотвращение и урегулирование конфликта интересов) Закона Украины о предотвращении коррупции. Согласно предписанию, НАПК требует от Гриневич устранить указанные нарушения.

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