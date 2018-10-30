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 Общество
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Все про:коррупция (7246) Гриневич (343) НАПК (627)

 НАПК внесло предписание министру образования Гриневич

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко. У ректора неурегулированный потенциальный конфликт интересов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАПК.

"В частности, внесено предписание министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко, который имеет неурегулированный потенциальный конфликт интересов, что может повлиять на объективность или беспристрастность принятия им решений, или на совершение или несовершение действий во время выполнения им своих служебных полномочий", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что данная ситуация нарушает требования ч.1 ст.2 (Предотвращение и урегулирование конфликта интересов) Закона Украины о предотвращении коррупции. Согласно предписанию, НАПК требует от Гриневич устранить указанные нарушения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094140
 
 
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Что - И? Всё! Кранты Полтавскому ректору. Штраф - 51 грн.
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а что за потенциальный конфликт? (ну интересно же)
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НАПК - обыкновенные дармоеды на шее у народа,как САП и НАБУ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНАПК внесло предписание министру образования Гриневич
 
 
 
 
 
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