 Это очередная попытка запугивания и продолжение целенаправленной дискриминационной политики в отношении крымских татар, - МИД Украины об усилении репрессий в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины решительно протестует против очередного усиления репрессий со стороны Российской Федерации в отношении граждан Украины на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополя", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью ФСБ нагрянула с обыском в дом крымского татарина Дилявера Гафарова в с. Жемчужина Крыма, - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

В министерстве напомнили, что 27 октября российские силовики ворвались на заседание объединения "Крымская солидарность" и препятствовали его проведению.

"Упреки адвокату Эдему Семедляеву, правозащитнице Лили Гемеджи и координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову в нарушении антитеррористического и антиэкстремистского законодательства является очередной попыткой запугивания", - подчеркнули в украинском МИД.

Кроме того, в министерстве обеспокоены сегодняшними сообщениями о новых обысках в домах крымских татар, которые завершились задержанием представителя крымскотатарской общины Дилявера Гафарова.

МИД в очередной раз привлекает внимание международных партнеров, что использование Россией антитеррористического законодательства для преследования инакомыслия и правозащитной деятельности на оккупированных украинских территориях дискредитирует антитеррористические меры мирового сообщества, стороной которых является Москва.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все, что марионетки Кремля "национализируют" у Меджлиса, вернем после деоккупации Крыма, - Джемилев

Внешнеполитическое ведомство также заявляет о недопустимости намерений российской оккупационной власти передать собственность Меджлиса крымскотатарского народа управляемому из Москвы "Духовному управлению мусульман Крыма". По словам дипломатов, это является продолжением целенаправленной дискриминационной политики оккупационных властей в отношении крымских татар - коренного народа Крыма.

"Требуем от государства-агрессора Российской Федерации немедленного прекращения преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - подчеркнули в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года жертвами оккупационного режима в Крыму с летальным исходом стали 6 человек, 138 - были арестованы, - член Меджлиса Бариев

В МИД отметили, что Кремль должен в полном объеме выполнить требования резолюций Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года и 19 декабря 2017 года, а также приказ Международного суда ООН в отношении мер в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.