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 Политика Украины
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Все про:Киевская область (1544) ОГА (1385) Порошенко (15656) Терещук (29)

 Порошенко - главе Киевской ОГА Терещуку: Главная задача - это защита людей, в том числе и социальная

Во время представления нового главы Киевской ОГА Порошенко заявил, что ставит Терещуку "главную задачу - это защита людей, в том числе и социальная защита".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Главная задача, которую я ставлю новому главе ОГА - это защита людей, в том числе и социальная защита. Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не класть проблемы в "долгий ящик", а решать их", - подчеркнул Порошенко во время представления нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.

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"Мы не можем допустить снижения уровня жизни людей. Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку отказали, особенно, когда он имеет законное право на это", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос корреспондируется с энергоэффективностью, с повышением эффективности использования бюджетных средств.

Президент особо подчеркнул, что нужно сделать еще один шаг и переходить к монетизации субсидий. По его словам, когда человек экономит электроэнергию, тепло, топливо, экономит газ, то часть этих средств лучше отдать человеку.

Глава государства также подчеркнул, что механизм монетизации субсидий должен быть немедленно разработан и внедрен как можно быстрее. Он отметил, что правительство должно обеспечить соответствующую эффективную работу, чтобы каждый имел возможность обратиться и решить свою проблему.

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Петр Порошенко также отметил, что нельзя допустить, чтобы "любые политиканы, пообещав, что газ, а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб ... будет бесплатным, будем раздавать". "Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр - только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам", - сказал Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3094121
 
   
 Топ комментарии
 
Так так
....Головне завдання ..це забеспечити барижним адмінресурс . Порошенко - главе Киевской ОГА Терещуку: Главная задача - это защита людей, в том числе и социальная - Цензор.НЕТ 1549
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Только не надо нам мозги пудрить. Это всегда делается перед выборами , для чего и дурак знает!!
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кобелев- уже практически святой, скоро каноизируют, а за ним парашенку , каноненку
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и все-то он в трудах, все в трудах, аки пчела!
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Таки терещук вміє захищати людей! Колишній силовик який в 2014 му році перебуваючи керівником міліції в м.Луцьку переховував тодішнього голову ОДА ригоанала башкалєнка який заводив кримінальні справи проти Майї Москвич,Гузя та ін активістів у Луцьку!, Фарбований лис якого з незрозумілих причин не люстрували.Хоча причини зрозумілі-відкупився. Порошенко - голові Київської ОДА Терещуку: Головне завдання - це захист людей, зокрема й соціальний - Цензор.НЕТ 8181Тепер лайно з"явилося в київській ОДА Не думаю що Порошенко не знає про цю особу.Більше кандидатів не було?
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Новим очільником Київської області став нелюстрований екс-керівник столичної поліції Раніше президент скасував люстрацію генерал-майора Олександра Терещука

вибори, - потрібні перевірені кадри!!! Порошенко - голові Київської ОДА Терещуку: Головне завдання - це захист людей, зокрема й соціальний - Цензор.НЕТ 3416 Порошенко - голові Київської ОДА Терещуку: Головне завдання - це захист людей, зокрема й соціальний - Цензор.НЕТ 3416 Порошенко - голові Київської ОДА Терещуку: Головне завдання - це захист людей, зокрема й соціальний - Цензор.НЕТ 3416
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Так так
....Головне завдання ..це забеспечити барижним адмінресурс .
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Сейчас социально люди абсолютно бесправны, их в государственных структурах откровенно шлют накуй
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все потому, шо не спалили ни одной установы разом с посылающими
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А прошлый диабетик с этим справлялся? Да? Так почему его снял? Не справился? И что с ним сейчас? Повысили?
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та ні - то була затичка між виборами, на два роки, а тепер пр-івські) кадри - і тільки вони! Порошенко - голові Київської ОДА Терещуку: Головне завдання - це захист людей, зокрема й соціальний - Цензор.НЕТ 8652
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"Мы не можем допустить снижения уровня жизни людей. Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку отказали, особенно, когда он имеет законное право на это", - подчеркнул Порошенко.

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Только не надо нам мозги пудрить. Это всегда делается перед выборами , для чего и дурак знает!!
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Святее Филарета! Суд отменил штраф в 1700 грн. Коболеву, который скрыл список сотрудников "Нафтогаза" получивших миллионные премии.

Киевский апелляционный суд отменил штраф в размере 1,7 тыс. гривен руководителю НАК "Нафтогаз" Украины Андрею Коболеву за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Об этом в понедельник, 29 октября, пишет LIGA.net со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника, в понедельник, 29 октября, апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката, поданную в интересах Коболева, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе. Также суд апелляционной инстанции постановил закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Напомним, Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. гривен за отказ предоставить нардепу перечень лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже в сентябре.

Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий сотрудникам компании, которые приняли непосредственное участие в выигрыше суда с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Общая сумма премиальных составит 1% от суммы выигрыша (4,6 миллиарда долларов), то есть 46,3 миллиона долларов. Первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов была выплачена неизвестным сотрудникам "Нафтогаза" в мае. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша ($2,6 млрд). В свою очередь НАБУ открыло производство по факту выплаты премий менеджмента "Нафтогаза". Дело возбуждено по статье 364 УК - злоупотребление служебным положением. До этого ГПУ на этом же основании открыла уголовное производство.

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http://ua24ua.net/svyatee-filareta-sud-otmenil-shtraf-kobolevu-kotoriy-skril-spisok-poluchivshih-millionnie-premii-naftogaza/

Во время представления нового главы Киевской ОГА Порошенко заявил, что ставит Терещуку "главную задачу - это защита людей, в том числе и социальная защита".

Нююю, вот и защитили хапугу..
🤣🤣🤣
🤑

Источник: https://censor.net.ua/n3094121
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кобелев- уже практически святой, скоро каноизируют, а за ним парашенку , каноненку
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головна задача роздати гречку та організувати фальсифікації на виборах
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Орденоносці від самі знаете від кого, підрахуй і кідалов призначені консультантами і радниками нового голови ЦВК.
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Брежнев выступает перед комсомольцами. Читает по бумажке:
- Дорогие друзья! Партия посылала вас на фронт, партия посылала вас на освоение целины, а теперь мы вас посылаем на Х*Й!
Немая сцена. У кого шок, у кого - с трудом сдерживаемый гогот...
Кто-то из президиума подсказывает:
- Леонид Ильич, ...здесь написано "на XVII съезд ВЛКСМ"...
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Какая забота о людях, - отец нации! Самое главное: не класть проблемы в "долгий ящик",
а решать их. Интересно знать, а какие социальные проблемы были решены за 4,5 года?
Трепло!
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В областном центре на севере Украины прямо сейчас создалась катастрофическая ситуация в коммунально-социальной сфере - более 80 тысяч населения города Сумы оказались заложниками обанкроченного усилиями россиян завода: почти половина города зимой оказалась без отопления своих домов. То, что ситуацию просрал местный мэр Александр Лысенко (ставленник БЮТ, кстати) - это еще половина беды. Хуже всего то, что попытки решить вопрос в Киеве встретили упорное сопротивление именно со стороны порошенковской команды!

Вы вообще представляете себе - что такое оставить 80 тысяч населения в наступающей зиме с холодными батареями? Не просто с "слабо нагретыми", а вообще - с пустующей системой отопления!

Слышать при этом бухтение о том, что "главной-нашей-задачей-является-захыст..." - невозможно. Вместо того, чтобы не допускать скатывания в анархию ситуации с беспредельничающими российскими собственниками наших предприятий, этот "харант" занимается "томосом." Лично мне хочется взять этот томос, засунуть его в задницу нашему гаранту - и провернуть его трижды.
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Благодаря потужним перемогам будкобудівників, Долги по зарплате в Украине выросли на 6,5%
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2018 года увеличилась на 6,5% и на начало сентября текущего года достигла 2,889 млрд грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
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Давайте "прокотимо" нинішніх правителів на чолі з Порошенком на наступних виборах щоб вони не тримали народ за дурнів.
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А куда прокатим? На Мальдивы, чи у Марбелью?
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там їх можна дістати через інтерпол.
скоріш за все, бігти будуть по вже ПРотоптаній стежці гопотой до мордору.
там своїх не видають.
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Не допустим...А когда воздух станет платным? А то ведь пока дышим то на халяву... Порошенко - главе Киевской ОГА Терещуку: Главная задача - это защита людей, в том числе и социальная - Цензор.НЕТ 7041
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Порошенко - главе Киевской ОГА Терещуку: Главная задача - это защита людей, в том числе и социальная - Цензор.НЕТ 3681NOVOSTI.IN.UAГройсман просит украинцев потерпеть еще 5 летУлучшение экономической ситуации в Украине обязательно наступит, только украинцам надо подождать еще несколько лет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройс...

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Ждем свежих поповских рекомендаций и церковных канонов о пользе новых коммунальных тарифов
По всему похоже, что народу осталось только молиться...

«Архитекторы» реформ искренне рассчитывали, что после повышения цен на энергоносители украинцы дружно ломанутся за кредитами под 25 процентов годовых для счётчиков и утепления.

Украинцы ломанулись в другом направлении.
Одни за субсидиями, другие в Польшу.

НБУ тем временем уничтожив сотню банков в ходе «оздоровления» банковского сектора обвалил курс втрое, но не обвалил кредитную ставку.
Что делает нелепым даже сам разговор об окупаемой массовой и комплексной энергомодернизации жилищного сектора.
Одновременно органы местного самоуправления, глотнув пьянящий воздух свободы и децентрализации, просто забили на модернизацию своей инфраструктуры, тупо пытаясь запихнуть все затраты в тариф и переложить на население.

При словосочетании «Защита потребителя» реформаторы тупо смотрят как баран на новые ворота и блеют всякую чушь.

На пятом году существования новая НКРЭКУ решила, наконец, начать что-то мониторить в сфере теплоснабжения.
За это же время Фонд энергоэффективности пока ещё остаётся красивой сказкой, исполняемой целым Вице-премьером с портфелем профильного Министра.

Зато на демагогов «экспертов» на всех каналах и работу со СМИ денег точно не жалели и не жалеют.
Теперь уже включили и церковь, похоже - жду первых рекомендаций по обоснованности и полезности новых энерготарифов от служителей культа.

Остаётся только молиться, как я понимаю?!

Алексей Кучеренко
http://ua24ua.net/gdem-tserkovnih-rekomendatsiy-i-kanonov-o-polze-novih-kommunalnih-tarifov/

🤣🤑
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наглое циничное брехуйло вальцман
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ПЕТР ПОРОШЕНКО - ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ, ВЫБОРЫ 2014

Обеспечу полную перезагрузку власти. Приложу все усилия в рамках своих конституционных полномочий, чтобы до конца 2014 года состоялись досрочные парламентские выборы на пропорциональной основе по открытым спискам.
Исполнительная власть в областях будет принадлежать не назначенным сверху «губернаторам», а исполкомам, сформированных облсоветами, избранными людьми.
Но офшоры оказались важнее.и ПРибыльнее а обіцянки як обісцянки ПРиховали й поховали.
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В Україні була така територіальна одиниця як полк...
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Когда это воровское кодло интересовали люди не в контексте их грабежа..?
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непреодолимая тага к узурпации, де факто, уничтожила в Украине главентство парламентской власти, о чем в свое время предупреждал Зинченко
https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
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Олигарх,а по совместительству президент занимается обыкновеным бла-бла-бла. Порошенко - голові Київської ОДА Терещуку: Головне завдання - це захист людей, зокрема й соціальний - Цензор.НЕТ 1722
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко - главе Киевской ОГА Терещуку: Главная задача - это защита людей, в том числе и социальная
 
 
 
 
 
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