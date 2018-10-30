 Порошенко - главе Киевской ОГА Терещуку: Главная задача - это защита людей, в том числе и социальная

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Главная задача, которую я ставлю новому главе ОГА - это защита людей, в том числе и социальная защита. Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не класть проблемы в "долгий ящик", а решать их", - подчеркнул Порошенко во время представления нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уйду на пенсию, если не буду нужен", - экс-начальник киевской полиции Терещук о своем будущем

"Мы не можем допустить снижения уровня жизни людей. Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку отказали, особенно, когда он имеет законное право на это", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос корреспондируется с энергоэффективностью, с повышением эффективности использования бюджетных средств.

Президент особо подчеркнул, что нужно сделать еще один шаг и переходить к монетизации субсидий. По его словам, когда человек экономит электроэнергию, тепло, топливо, экономит газ, то часть этих средств лучше отдать человеку.

Глава государства также подчеркнул, что механизм монетизации субсидий должен быть немедленно разработан и внедрен как можно быстрее. Он отметил, что правительство должно обеспечить соответствующую эффективную работу, чтобы каждый имел возможность обратиться и решить свою проблему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил Александра Терещука новым главой Киевской ОГА вместо Горгана

Петр Порошенко также отметил, что нельзя допустить, чтобы "любые политиканы, пообещав, что газ, а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб ... будет бесплатным, будем раздавать". "Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр - только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам", - сказал Президент.