 Порошенко - главе Киевской ОГА Терещуку: Главная задача - это защита людей, в том числе и социальная

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Главная задача, которую я ставлю новому главе ОГА - это защита людей, в том числе и социальная защита. Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не класть проблемы в "долгий ящик", а решать их", - подчеркнул Порошенко во время представления нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.
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"Мы не можем допустить снижения уровня жизни людей. Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку отказали, особенно, когда он имеет законное право на это", - подчеркнул Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что этот вопрос корреспондируется с энергоэффективностью, с повышением эффективности использования бюджетных средств.
Президент особо подчеркнул, что нужно сделать еще один шаг и переходить к монетизации субсидий. По его словам, когда человек экономит электроэнергию, тепло, топливо, экономит газ, то часть этих средств лучше отдать человеку.
Глава государства также подчеркнул, что механизм монетизации субсидий должен быть немедленно разработан и внедрен как можно быстрее. Он отметил, что правительство должно обеспечить соответствующую эффективную работу, чтобы каждый имел возможность обратиться и решить свою проблему.
Петр Порошенко также отметил, что нельзя допустить, чтобы "любые политиканы, пообещав, что газ, а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб ... будет бесплатным, будем раздавать". "Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр - только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам", - сказал Президент.
вибори, - потрібні перевірені кадри!!!
....Головне завдання ..це забеспечити барижним адмінресурс .
🤑
Киевский апелляционный суд отменил штраф в размере 1,7 тыс. гривен руководителю НАК "Нафтогаз" Украины Андрею Коболеву за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".
Об этом в понедельник, 29 октября, пишет LIGA.net со ссылкой на источник в суде.
По словам собеседника, в понедельник, 29 октября, апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката, поданную в интересах Коболева, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе. Также суд апелляционной инстанции постановил закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Напомним, Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. гривен за отказ предоставить нардепу перечень лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже в сентябре.
Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий сотрудникам компании, которые приняли непосредственное участие в выигрыше суда с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Общая сумма премиальных составит 1% от суммы выигрыша (4,6 миллиарда долларов), то есть 46,3 миллиона долларов. Первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов была выплачена неизвестным сотрудникам "Нафтогаза" в мае. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша ($2,6 млрд). В свою очередь НАБУ открыло производство по факту выплаты премий менеджмента "Нафтогаза". Дело возбуждено по статье 364 УК - злоупотребление служебным положением. До этого ГПУ на этом же основании открыла уголовное производство.
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http://ua24ua.net/svyatee-filareta-sud-otmenil-shtraf-kobolevu-kotoriy-skril-spisok-poluchivshih-millionnie-premii-naftogaza/
Во время представления нового главы Киевской ОГА Порошенко заявил, что ставит Терещуку "главную задачу - это защита людей, в том числе и социальная защита".
Нююю, вот и защитили хапугу..
🤣🤣🤣
🤑
Источник: https://censor.net.ua/n3094121
- Дорогие друзья! Партия посылала вас на фронт, партия посылала вас на освоение целины, а теперь мы вас посылаем на Х*Й!
Немая сцена. У кого шок, у кого - с трудом сдерживаемый гогот...
Кто-то из президиума подсказывает:
- Леонид Ильич, ...здесь написано "на XVII съезд ВЛКСМ"...
а решать их. Интересно знать, а какие социальные проблемы были решены за 4,5 года?
Трепло!
Вы вообще представляете себе - что такое оставить 80 тысяч населения в наступающей зиме с холодными батареями? Не просто с "слабо нагретыми", а вообще - с пустующей системой отопления!
Слышать при этом бухтение о том, что "главной-нашей-задачей-является-захыст..." - невозможно. Вместо того, чтобы не допускать скатывания в анархию ситуации с беспредельничающими российскими собственниками наших предприятий, этот "харант" занимается "томосом." Лично мне хочется взять этот томос, засунуть его в задницу нашему гаранту - и провернуть его трижды.
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2018 года увеличилась на 6,5% и на начало сентября текущего года достигла 2,889 млрд грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
скоріш за все, бігти будуть по вже ПРотоптаній стежці гопотой до мордору.
там своїх не видають.
По всему похоже, что народу осталось только молиться...
«Архитекторы» реформ искренне рассчитывали, что после повышения цен на энергоносители украинцы дружно ломанутся за кредитами под 25 процентов годовых для счётчиков и утепления.
Украинцы ломанулись в другом направлении.
Одни за субсидиями, другие в Польшу.
НБУ тем временем уничтожив сотню банков в ходе «оздоровления» банковского сектора обвалил курс втрое, но не обвалил кредитную ставку.
Что делает нелепым даже сам разговор об окупаемой массовой и комплексной энергомодернизации жилищного сектора.
Одновременно органы местного самоуправления, глотнув пьянящий воздух свободы и децентрализации, просто забили на модернизацию своей инфраструктуры, тупо пытаясь запихнуть все затраты в тариф и переложить на население.
При словосочетании «Защита потребителя» реформаторы тупо смотрят как баран на новые ворота и блеют всякую чушь.
На пятом году существования новая НКРЭКУ решила, наконец, начать что-то мониторить в сфере теплоснабжения.
За это же время Фонд энергоэффективности пока ещё остаётся красивой сказкой, исполняемой целым Вице-премьером с портфелем профильного Министра.
Зато на демагогов «экспертов» на всех каналах и работу со СМИ денег точно не жалели и не жалеют.
Теперь уже включили и церковь, похоже - жду первых рекомендаций по обоснованности и полезности новых энерготарифов от служителей культа.
Остаётся только молиться, как я понимаю?!
Алексей Кучеренко
http://ua24ua.net/gdem-tserkovnih-rekomendatsiy-i-kanonov-o-polze-novih-kommunalnih-tarifov/
🤣🤑
Обеспечу полную перезагрузку власти. Приложу все усилия в рамках своих конституционных полномочий, чтобы до конца 2014 года состоялись досрочные парламентские выборы на пропорциональной основе по открытым спискам.
Исполнительная власть в областях будет принадлежать не назначенным сверху «губернаторам», а исполкомам, сформированных облсоветами, избранными людьми.
Но офшоры оказались важнее.и ПРибыльнее а обіцянки як обісцянки ПРиховали й поховали.
https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE