 Трамп намерен отменить право на гражданство США по рождению

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом он сказал об этом в интервью Axios on HBO.

"Мы единственная страна, куда человек может приехать, родить ребенка - и ребенок становится гражданином Соединенных Штатов и на 85 лет получает права на все социальные блага", - заметил президент. По его мнению, это "смехотворно".

Юристы Трампа объяснили ему, что для отмены этого права не нужно согласие Конгресса, достаточно исполнительного приказа. По его словам, идею продолжают прорабатывать в администрации.

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Axios узнало о планах администрации Трампа несколько недель назад от источников, один из которых близок к юридической службе Белого дома. По мнению издания, если Трамп выпустит такой приказ, его немедленно оспорят в судах. Джеймс Хо, судья Пятого окружного апелляционного суда, назначенный Трампом, уже заявил, что такое решение нарушит Конституцию.

В ходе избирательной кампании и после вступления в должность Трамп заявлял о необходимости ограничить приток мигрантов в США. По его словам, это нужно, чтобы гражданам страны доставалось больше рабочих мест и большие зарплаты, а также чтобы в страну въезжало потенциально меньше опасных людей.

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Четырнадцатую поправку к Конституции США приняли после Гражданской войны, чтобы обеспечить освобожденных рабов равными правами на гражданство.