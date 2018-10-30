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Все про:гражданство (865) США (14334) Трамп (2081)

 Трамп намерен отменить право на гражданство США по рождению

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет исполнительный приказ об отмене права на американское гражданство по факту рождения на территории США. Это право гарантирует принятая в 1868 году 14-я поправка к Конституции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом он сказал об этом в интервью Axios on HBO.

"Мы единственная страна, куда человек может приехать, родить ребенка - и ребенок становится гражданином Соединенных Штатов и на 85 лет получает права на все социальные блага", - заметил президент. По его мнению, это "смехотворно".

Юристы Трампа объяснили ему, что для отмены этого права не нужно согласие Конгресса, достаточно исполнительного приказа. По его словам, идею продолжают прорабатывать в администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва проведет референдум о двойном гражданстве, - Сейм страны

Axios узнало о планах администрации Трампа несколько недель назад от источников, один из которых близок к юридической службе Белого дома. По мнению издания, если Трамп выпустит такой приказ, его немедленно оспорят в судах. Джеймс Хо, судья Пятого окружного апелляционного суда, назначенный Трампом, уже заявил, что такое решение нарушит Конституцию.

В ходе избирательной кампании и после вступления в должность Трамп заявлял о необходимости ограничить приток мигрантов в США. По его словам, это нужно, чтобы гражданам страны доставалось больше рабочих мест и большие зарплаты, а также чтобы в страну въезжало потенциально меньше опасных людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе

Четырнадцатую поправку к Конституции США приняли после Гражданской войны, чтобы обеспечить освобожденных рабов равными правами на гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3094120
 
   
 Топ комментарии
 
Очень интересное решение. Может он и прав.
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А вот это правильно. За*бала реально мексиканская саранча. За последние 15 лет ухитрились уничтожить один из лучших школьных округов в штате, суммарные потери в ценах на недвижимость пошли на миллиарды.
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Так же как и в Европе - не пострадает.
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Отэто министер Емельян попал! Чи у Гамерике закон обратной силы не имеет, як у нашем Зимбабве?
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Это означает, что дочурку Сержа Лаврова (погоняло Унылая Лошадь) выпрут в Парашу?
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в уголовном праве обычно не имеет обратной силы закон, ужесточающий или устанавливающий ответственность. а вот отменяющий или смягчающий имеет.
но здесь не уголовное право.
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Уже нет. Этот закон будет предусматривать будущих новорожденных.
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Жаль, очень жаль. Так хотелось что бы доця с папой воссоединились. В Параше. Глядишь, она бы и по русски заговорила. С акцентом конечно. Американским.
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Очень интересное решение. Может он и прав.
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Американская мечта это что то про самореализацию и безграничные возможности для каждого конкретного человека.. американцы не мечтали кормить нахлебников из других стран.
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А вот это правильно. За*бала реально мексиканская саранча. За последние 15 лет ухитрились уничтожить один из лучших школьных округов в штате, суммарные потери в ценах на недвижимость пошли на миллиарды.
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Это будет в следующем исполнительном приказе.
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и оттуда тоже
родину надо любить непосредственно а не с безопасного расстояния
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Юристи Трампа забули пояснити йому, що "право ґрунту" (тобто громадянство за народженням) існує не лише у США. Наприклад, воно є у нас.
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Оно очень много где есть, то просто у рыжего и так с мозгами проблемы, а после последней покраски химия видимо дополнительно мозг повредила.
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Кто прямо сейчас пытается зачать с прицелом на роды в США - прервитесь немедленно!
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А представь, кто то ведь опоздал совсем чуть-чуть прочитать твое послание )
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Ой боюсь мозгов не хватит, в голове лишь шпили, шпили-вилли!
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Я только за! Там рожает каждая дочь чиновника! Вы спросите гражданство детей/внуков судей, депутатов и других чиновников! Их дети/внуки уже граждане США! А кацапских чиновников вообще море!
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Брешет рыжий...В Швеции тоже есть такой закон.
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Возможностей больше. Английский - легче француского или немецкого. Это как препод анг. И нем. говорю.
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Ты ещё про климат не забывай. Прутся в основном во Флориду и Калифорнию. На Аляску не очень прутся ) А там климат ,как в Швеции.
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Вовремя Омелянша "случайно" там родила..
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Президент нацист в самой многонациональной стране мира.
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Та мы знаем про )(уйло, не повторяйся!
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Человек переживает за свою страну, глядя на "мультикультурную" Европу, через 30 лет которую будут населять турки-арабы, в основном.
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На сивому-сивому Рейні,Де ходять тумани-курці,Де в келіях жили ідейніЙ начитані дуже ченці,Де ранки стікають в долини,Де вічністю бавить час,Скликають давно муедзини

Усіх на ранковий намаз… Трамп намерен отменить право на гражданство США по рождению - Цензор.НЕТ 134
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Плакат от какого то городского сумасшедшего.. и что дальше?
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Мы единственная страна, куда человек может приехать, родить ребенка - и ребенок становится гражданином Соединенных Штатов и на 85 лет получает права на все социальные блага


Трамп прав.

Закон нужно уточнить. Ребенок может получит права на американское гражданство, если рожден от родителей американцев. Или если ребенок, родился и жил в США от рождения до совершенолетия.
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Это будет хорошее уточнение, очень хорошее (с)
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или если ребенок ребенок родился и жил в США на момент рождения
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"подпишет исполнительный приказ об отмене права на американское гражданство по факту рождения на территории США. Это право гарантирует принятая в 1868 году 14-я поправка к Конституции."



Интересно...в Штатах президент может отменить указом положение Конституции?
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Это не положение, это поправка, да имеет право.
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Он у Пэти трошки постажируется и сразу сумеет.
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В противном случае, есть вероятность того, что буквально в следующем поколении, президентом США может стать чистокровный чекист с американским гражданством!
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не трампа будут изучать как социальное явления - всякое было за более чем за 50 лет, но такого поведения американского президента не помню - одним словом - трампшина сплошная)))
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Вам умный человек уже написал:
"Трамп прав.

Закон нужно уточнить. Ребенок может получит права на американское гражданство, если рожден от родителей американцев. Или если ребенок, родился и жил в США от рождения до совершенолетия."
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По моему это право записано в Констиуции США.
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14-я поправка. Пусть попробует своим указом её прибрать.
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Эх, а сколько "баблища" впарили чинуши и околовластные халдеи (особенно ордынские, которые поставили этот "бизнес" рожать в штатах на конвейер) в надежду на халяву дать мажорам американское гражданство и... все козлу под хвост? )))
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Подстилки "околоплавающих" путиноидов,типа депутатши-гимнастки хоркиной двинут в США рожать еще более энергично. Их детишки успеют стать гражданами Америки,а для быдла можно и дальше рассказывать о проклятых пиндосах.
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Давно пора! На будущее и тех кто получил лишить
Самое интересное заключается в том что оказывается он это может единолично
сделать с минимальным участием конгресса
А всегда считалось что только через поправки к конституции
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было бы так просто то, от поправок уже давно и следа не осталося бы. А так вон- идея дана, а юр отдел мозги себе теперь взрывает.
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Тут Рыжий прав. Гражданство США должен иметь по крайней мере один из родителей.
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шо вы так разнервничалися, вроде беременных жён собралися в США засылать? Уже люди объяснили, что президент не сможет отменить поправку в Конституции, как бы этого не хотел.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп намерен отменить право на гражданство США по рождению
 
 
 
 
 
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