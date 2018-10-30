 Трамп намерен отменить право на гражданство США по рождению

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом он сказал об этом в интервью Axios on HBO.
"Мы единственная страна, куда человек может приехать, родить ребенка - и ребенок становится гражданином Соединенных Штатов и на 85 лет получает права на все социальные блага", - заметил президент. По его мнению, это "смехотворно".
Юристы Трампа объяснили ему, что для отмены этого права не нужно согласие Конгресса, достаточно исполнительного приказа. По его словам, идею продолжают прорабатывать в администрации.
Axios узнало о планах администрации Трампа несколько недель назад от источников, один из которых близок к юридической службе Белого дома. По мнению издания, если Трамп выпустит такой приказ, его немедленно оспорят в судах. Джеймс Хо, судья Пятого окружного апелляционного суда, назначенный Трампом, уже заявил, что такое решение нарушит Конституцию.
В ходе избирательной кампании и после вступления в должность Трамп заявлял о необходимости ограничить приток мигрантов в США. По его словам, это нужно, чтобы гражданам страны доставалось больше рабочих мест и большие зарплаты, а также чтобы в страну въезжало потенциально меньше опасных людей.
Четырнадцатую поправку к Конституции США приняли после Гражданской войны, чтобы обеспечить освобожденных рабов равными правами на гражданство.
но здесь не уголовное право.
родину надо любить непосредственно а не с безопасного расстояния
Усіх на ранковий намаз…
Трамп прав.
Закон нужно уточнить. Ребенок может получит права на американское гражданство, если рожден от родителей американцев. Или если ребенок, родился и жил в США от рождения до совершенолетия.
Интересно...в Штатах президент может отменить указом положение Конституции?
"Трамп прав.
Закон нужно уточнить. Ребенок может получит права на американское гражданство, если рожден от родителей американцев. Или если ребенок, родился и жил в США от рождения до совершенолетия."
Самое интересное заключается в том что оказывается он это может единолично
сделать с минимальным участием конгресса
А всегда считалось что только через поправки к конституции