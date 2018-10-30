 Тотальный запрет игорного бизнеса будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу, - Острикова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Kyiv Post.
За много лет проблема нелегальных казино стала сильно политизированной, когда некоторые политические силы явно лоббируют интересы этого нелегального бизнеса в парламенте. Такое мнение высказала в своем интервью Kyiv Post 15 сентября Татьяна Острикова, депутат от фракции партии "Самопоміч", имеющей 25 мест в парламенте, и член Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.
"В то время, когда не только правоохранительная система недейственна, а и сами коррумпированные правоохранители зачастую прикрывают нелегальные казино и игровые залы, тотальный запрет игорного бизнеса и в дальнейшем будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу", - высказалась Острикова.
В парламент было подано семь законопроектов по легализации игорного бизнеса - но Острикова прокомментировала, что Комитет ВРУ по вопросам налоговой политики не может рекомендовать ни один из них, поскольку каждый имеет целью зарегулировать рынок в чью-то пользу.
"Более того, ни один законопроект не предложил механизм действенного контроля "он-лайн"- казино", - добавила Татьяна Острикова.
А те кто орет про легалайз просто хотят себе куска урвать или рынок переделить xD
ратуютимеют за легализацию?
Але запитував про в'язниці, вони й справді порожні? Тобто, в Голландії зовсім нема людей з невластивими, на Ваш погляд, нахилами?
Приклади:
1) "тотальна заборона вчинень злочинів й надалі буде лише підштовхувати цей ринок у тіньову сферу"(с) - давайте легалізуємо злочини.
2) "тотальна заборона педофілії й надалі буде лише підштовхувати цей ринок у тіньову сферу"(с) - давайте легалізуємо педофілію.
3) "тотальна заборона згвалтувань й надалі буде лише підштовхувати цей ринок у тіньову сферу"(с) - давайте легалізуємо гвалтування.
Вся фишка запрета заключалась в том, что бы подмать этот бизнес под государство.
Ныне ситуация глобально изменилась. Азартные игры казино разрешены в 48 штатах и запрещены только в двух: в Юте и на Гавайях. На территории США действует несколько сотен наземных и «плавучих» казино, работают многочисленные залы игровых автоматов.
Сидят на едином налоге и 50% отстегивают ментам аваковским.