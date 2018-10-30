 Тотальный запрет игорного бизнеса будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу, - Острикова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Kyiv Post.

За много лет проблема нелегальных казино стала сильно политизированной, когда некоторые политические силы явно лоббируют интересы этого нелегального бизнеса в парламенте. Такое мнение высказала в своем интервью Kyiv Post 15 сентября Татьяна Острикова, депутат от фракции партии "Самопоміч", имеющей 25 мест в парламенте, и член Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.

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"В то время, когда не только правоохранительная система недейственна, а и сами коррумпированные правоохранители зачастую прикрывают нелегальные казино и игровые залы, тотальный запрет игорного бизнеса и в дальнейшем будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу", - высказалась Острикова.

В парламент было подано семь законопроектов по легализации игорного бизнеса - но Острикова прокомментировала, что Комитет ВРУ по вопросам налоговой политики не может рекомендовать ни один из них, поскольку каждый имеет целью зарегулировать рынок в чью-то пользу.

"Более того, ни один законопроект не предложил механизм действенного контроля "он-лайн"- казино", - добавила Татьяна Острикова.