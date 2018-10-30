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Все про:игорный бизнес (259) казино (89) Острикова (15)

 Тотальный запрет игорного бизнеса будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу, - Острикова

В парламент было подано семь законопроектов по легализации игорного бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Kyiv Post.

За много лет проблема нелегальных казино стала сильно политизированной, когда некоторые политические силы явно лоббируют интересы этого нелегального бизнеса в парламенте. Такое мнение высказала в своем интервью Kyiv Post 15 сентября Татьяна Острикова, депутат от фракции партии "Самопоміч", имеющей 25 мест в парламенте, и член Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.

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"В то время, когда не только правоохранительная система недейственна, а и сами коррумпированные правоохранители зачастую прикрывают нелегальные казино и игровые залы, тотальный запрет игорного бизнеса и в дальнейшем будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу", - высказалась Острикова.

В парламент было подано семь законопроектов по легализации игорного бизнеса - но Острикова прокомментировала, что Комитет ВРУ по вопросам налоговой политики не может рекомендовать ни один из них, поскольку каждый имеет целью зарегулировать рынок в чью-то пользу.

"Более того, ни один законопроект не предложил механизм действенного контроля "он-лайн"- казино", - добавила Татьяна Острикова.

Источник: https://censor.net.ua/n3094119
 
 
 Топ комментарии
 
Идиоты конченые, легализуйте игорный бизнес, проституцию и марихуану - и на)(уй нам тот МВФ! А так в тени остаются десятки лярдов зелени. В Канаде, к примеру, эксперты подсчитали, что легализация марихуаны принесет дополнительно в бюджет 8 миллиардов канадских долларов в год. Не хотите легализовать потому, что сами сидите на этом бабле? По-другому я это не расцениваю Тотальный запрет игорного бизнеса будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу, - Острикова - Цензор.НЕТ 2526
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Запреты никогда ни к чему хорошему не приводили, только развивали коррпцию. Это хорошо изветсно по СССР.
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Надо легализовать наркоманию,проституцию, грабежи, взятки , убийства потому что запреты только подталкивает к тени. Тотальный запрет игорного бизнеса будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу, - Острикова - Цензор.НЕТ 971
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брытик, ты думаешь что те кто принимает законы ходят по улицам и смотрят вывески xD ? люди получают себе откат, те кто над ними получают, и властьимущие получают, а ту вахканалию что сейчас на каждом углу ''лото'' или еще как их там называют они не видят =)
А те кто орет про легалайз просто хотят себе куска урвать или рынок переделить xD
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Запреты никогда ни к чему хорошему не приводили, только развивали коррпцию. Это хорошо изветсно по СССР.
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То шо ж ты тогда против огнестрела горой стоишь?
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В тень из тени подталкивать не получится. Его толкают во тьму чтобы никто не достал.
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А можно предъявить список этих "законотворцев", что ратуют имеют за легализацию?
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у авакова последний хлеб хотят забрать. ..уки они!
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Это блин беда, такая как наркомания и алкоголизм. В нашей стране , где 80% бедных это надо запретить наглухо. Игромания это тоже зависимость сопоставимая с наркотиками. Нам просто умолчивают что это такое. Там лобби страшное.
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Сейчас начнут, ребята демократы нам полоскать, что это не так . НО ЭТО К СОЖАЛЕНИЮ ТАК!
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однозначно это фигня..., и ипподромы надо возродить, это же так здорово, кони скачут, люди орут, кругом зрелище и азарт...
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ипподромы еще не додумлись запретить.
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Идиоты конченые, легализуйте игорный бизнес, проституцию и марихуану - и на)(уй нам тот МВФ! А так в тени остаются десятки лярдов зелени. В Канаде, к примеру, эксперты подсчитали, что легализация марихуаны принесет дополнительно в бюджет 8 миллиардов канадских долларов в год. Не хотите легализовать потому, что сами сидите на этом бабле? По-другому я это не расцениваю
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Тотальный запрет плохо, а разрешить игорный бизнес - как тогда "силовики" и прочая сволочь харчеваться станут... Лучше как сейчас - по вывеске вроде национальная лотерея, а копнуть глубже...)
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Нельзя запретить то, что свойственно человеку. Учитесь у голландцев, поэтому у них пустые тюрьмы!!!!
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А за вбивство там сувора догана? Чи ідилія така, що всі лише братаються? Тотальна заборона грального бізнесу тільки підштовхуватиме цей ринок у тіньову сферу, - Острікова - Цензор.НЕТ 1327
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убийсто не своествено человеку, это не в его прирде.
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Ваше твердження спірне.
Але запитував про в'язниці, вони й справді порожні? Тобто, в Голландії зовсім нема людей з невластивими, на Ваш погляд, нахилами?
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В том то и дело, в Голландии практичеки нет преступлеий, потому что они борятся не с слесдтвием, а прчинами, основной которой является наркотики, которые у них разрешены.
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Надо легализовать наркоманию,проституцию, грабежи, взятки , убийства потому что запреты только подталкивает к тени.
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...а что толку что они запрещены? Только ментам от этого выгода.
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О, мене так "вибухнуло" з неадекватної заяви, що нечитаючи коментарі - одразу написав свій. Який в своїй суті повторює ваш)
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А от чего ментам выгоды нету? Мусор это паразит который живет за счет общества получая жалование и за счет своей власти обдирая своих граждан не принося никакой пользы государству, а одни убытки.
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можно сделать, чтобы игровой бизнес был разрешен только в некоторых городах или же в специально отведенных частях городов.
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..под присмотром специально отведенного для этого мента, с специальным карманом для взяток.
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А ещё лучше разрешить по четвергам как был рыбный день при совке.
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Аххах, неадекватна логіка. Скоріш за все, це пов'язане з лобіюванням чиїхось інтересів.

Приклади:

1) "тотальна заборона вчинень злочинів й надалі буде лише підштовхувати цей ринок у тіньову сферу"(с) - давайте легалізуємо злочини.
2) "тотальна заборона педофілії й надалі буде лише підштовхувати цей ринок у тіньову сферу"(с) - давайте легалізуємо педофілію.
3) "тотальна заборона згвалтувань й надалі буде лише підштовхувати цей ринок у тіньову сферу"(с) - давайте легалізуємо гвалтування.
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не прикидывайся дураком тебе это не нужно, и так видно. Речь не идет о насилии.
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Главное то что проголосуют и легализуют а вот проголосовать что бы воры в законе были вне закона или снять с вилкула неприкосновенность на это голосов нету.
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Можно просто установить минимальную ставку - например 100 грн. И всё...
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зачем ограничивать? Что бы потом менты брали взятки?
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Взятки за что? Вой был, что несчастные пенсионеры последнюю копейку в вокзальных будках проигрывают. А так - приличные заведения для среднего класса...
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зато "космолоты", "лото золото" и прочая по@бень на каждом шагу! ТИПА гос. лотереи..
Вся фишка запрета заключалась в том, что бы подмать этот бизнес под государство.
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Любопытные у нас люди. Везде орут что нужно бороться с коррпуцией, при этом сами дают ментам повод брать взятки, потмоу что куча ненужных запретов.
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Считаю, что надо легализовать. Как в США. Дать 3-4 места на всю страну, где можно будет построить казино. И пусть там строят гостиницы, казино, рестораны и т.п. То есть не разрешить, где-то в Белой Церкви или Киеве или Жмеринке, а выделить несколько гектаров площади посреди полей, и пусть строят инфоаструктуру и дороги. Как-то так)
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Игорный бизнес в США - один из важнейших источников пополнения государственной казны. Еще около двух десятилетий назад азартные игры были легализованы только в двух штатах государства. Организация деятельности казино и игорных клубах в других 48 находилась под строгим запретом.
Ныне ситуация глобально изменилась. Азартные игры казино разрешены в 48 штатах и запрещены только в двух: в Юте и на Гавайях. На территории США действует несколько сотен наземных и «плавучих» казино, работают многочисленные залы игровых автоматов.
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То может и Вторую поправочку введём, чтоб уж совсем как в США?
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Вообще игорный бизнес нужно легализовать. Потому что с него мусора кормятся. Фактически он запрещен, а в реале игорных заведений больше чем было раньше. И все в центре города.
Сидят на едином налоге и 50% отстегивают ментам аваковским.
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Тогда давай уж и проституцию с наркоманией лигализуем, там тоже мусора пасутся.
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Почему бы и нет. Проституция почти везде легальна,кроме постсовкового дрочеризма. А марихуна со временем будет легальна везде.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТотальный запрет игорного бизнеса будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу, - Острикова
 
 
 
 
 
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