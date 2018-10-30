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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (10703) субсидия (433) Гройсман (4391)

 При назначении субсидий органы соцзащиты должны учитывать все жизненные обстоятельства граждан, нуждающихся в помощи, - Гройсман

Органы социальной защиты и специальные комиссии, которые принимают решение о назначении коммунальных субсидий, должны учитывать все жизненные обстоятельства людей, подающих заявления о предоставлении государственной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения государственного учреждения "Правительственный контактный центр".

Глава правительства лично принял несколько звонков и ответил на вопросы абонентов. Отдельные случаи он рассмотрел совместно с министром социальной политики Андреем Ревой, который также посетил колл-центр.

"Живое общение ничто не заменит. То, что я пообщался с людьми, для меня это так же важно. Я услышал, как они живут, чем я могу помочь. Люди же могут говорить как о системных проблемах, так и о личных вещах, об индивидуальных условиях, - сказал Гройсман. - Я говорил и подчеркиваю: управление соцзащиты должны стоять на стороне человека, который к ним обратился. Наша задача - защитить каждого. Но сделать это можно, если слышать и понимать человека, у которого есть проблемы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": К осени 2019 года Кабмин планирует полностью монетизировать субсидии, - Гройсман

Также отмечается, что Кабмин упростил процедуру предоставления субсидий и заложил 55 млрд грн на программу предоставления субсидий в проект бюджета на 2019 год. Как отмечал Гройсман, этих средств будет достаточно для того, чтобы обеспечить людей адресной помощью. По расчетам правительства, количество домохозяйств, имеющих право на субсидию этого отопительного сезона, составит около 7 млн. Окончательные данные о количестве людей, которые будут получать субсидию в течение отопительного сезона, можно будет получить в декабре. Среднее еженедельное количество обращений за субсидиями сейчас составляет около 100 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3094117
 
 
 Топ комментарии
 
вчера обратился в орган соцзахисту в Галицком ЖКП м.Рівне.. народ занимает очереди с 6 утра.. составляют списки на 2 дня вперед.. одни пенсі.. работающем человекухер туда попасть.. или брать за свой счет чтоб сутками вістивать в очередях.. очкастая пузатая тетка на просьбу відать хотя бы бланки для заполнения брызгала слюной и хамила как сапожник... Короче, грося, иди ты в ж о п у!!!!!!!!!!
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За народ переживают, не доедают, и с голода пухнут!
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а может не надо превращать страну в коммунальных наркоманов
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братик, а как же тогда показать свою любовь и заботу народу перед выборами, намного проще сделать тарифы, которые лоузп и пенсня не потянет. и показать как они о них заботятсо, а кто потянет, так хорошо, кормушка шире xD ведь если тарифы сделать нормальными, все будут платить одинаково мало =(
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А может просто откорректировать прибыльность бизнеса коммунальных поставщиков к уровню дохода населения в этой самой нищей стране Евразии?
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Бедный грося, петя его как щит использует, все на себя принимает. Хотя ему за это и платят
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витя, братик у тебя на фоточке как минимум половина народа достаточно богата ! у людей на зонтики денег хватает, а за субсидией стоят !
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Ходила в понеділок в субсидію,очередь,хай Бог милує. Можливо весною взнаю дадуть мені її чи ні,онук прописаний,виписуватись не хоче,проживає в другому місті,боїться стати бомжом.Слава нашій владі,щоб вона на наші пенсіїї жила і кожен день в очереді стояла,неважливо в якій і за чим. Амінь!
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Трудоспособным дармоедам никаких субсидий не давать.
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рад видеть тебя трезвым Боба При назначении субсидий органы соцзащиты должны учитывать все жизненные обстоятельства граждан, нуждающихся в помощи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8223
+100500!
давать только пенсионерам, у которых минимальная пенсия
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Тогда можно просто пенсию пенсикам поднять а не заставлять остальных платить за ком услуги в разы дороже
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Настало время удивительных историй!
Субсидии от винницких реформаторов- только тем, кто докажет что не кушал 3 дня!

Именно это подразумевает "все жизненные обстоятельства граждан" продавец трусов?
Під час призначення субсидій органи соцзахисту мають враховувати всі життєві обставини громадян, які потребують допомоги, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8906
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А вы можете трудоустроить их с человеческим уровнем оплаты труда, соответсвующим уровню коммунальных тарифов?
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Сейчас не совок, каждый несёт ответственность сам за себя. Хочешь достойную оплату - учись, повышай увалификацию, другого пути нет.
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Я немного шокирован, почему их лица все в жирную мошонку превращаются буквально за два года
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За народ переживают, не доедают, и с голода пухнут!
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Просто перевелся в диванные войска
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сделайте достойную зарплату и пенсию. и свои субсидии забудьте.
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Тогда как им потом народ в стойле держать?
Народ должен быть нищим и голодным, чтобы радовался поднятию пенсии на 100 грн!
--
В США нищий получает соцпомощь, если в месяц доход меньше $800 (в некоорых штатах $1200), у нас - если меньше установленного ими прожиточного минимума- 1800грн ($65/мес)
Выводы о их большой любви к украинскому народу - делайте сами!
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и ползал на коленях, выпрашивая субсидию, как милостыню у "великих", которая по сути и так является недоплаченной зарплатой и пенсией.
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А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!(с)
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Органы социальной защиты и специальные комиссии, которые принимают решение о назначении коммунальных субсидий, должны учитывать все жизненные обстоятельства людей, подающих заявления о предоставлении государственной помощи. Источник: https://censor.net.ua/n3094117
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Ці органи працюють по своїм шаблонам, де багато чого не враховується. Тому про "жизненные обстоятельства людей, подающих заявления о предоставлении государственной помощи" не треба говорити, бо це піар.
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Разбаловали население разными субсидиями, можно не париться, предоставить справку что дворник и все субсидия. Зато с одиноких стариков, у которых описаны дети не проживающие с ними, по поной сдирают.
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Вы будете смеяться, но и о НЕ прописанных в этой квартире детях требуют сообщать, ибо дети должны помогать старым родителям (и это правильно, но не в этом случае)
у моей 78-летней соседки (она одна, вдова, квартира 56,2 м2, приписан совершеннолетний внук, еще ученик в школе) так у нее потребовали справку о его родителях (они живут, вместе с внуком в другом районе) и их (!!!!) зарплатах...
чем кончилось пока не знаю (что-то бегают и она и ее сын (отец внука, естественно))
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Что за бред с Марса? "Справку" тебе никто не даст, на каждую "справку" должен ежемесячно оплачиваться Единый социальный взнос, который как правило больше суммы субсидии. https://zi.dn.ua/news/bezrabotnomu-subsidiyu-ne-naznachat-bez-uplaty-esv_50111/
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вчера обратился в орган соцзахисту в Галицком ЖКП м.Рівне.. народ занимает очереди с 6 утра.. составляют списки на 2 дня вперед.. одни пенсі.. работающем человекухер туда попасть.. или брать за свой счет чтоб сутками вістивать в очередях.. очкастая пузатая тетка на просьбу відать хотя бы бланки для заполнения брызгала слюной и хамила как сапожник... Короче, грося, иди ты в ж о п у!!!!!!!!!!
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говорят, можно послать (ну...гросю это само собой) а заполненные бланки по почте заказным письмом (бланки есть или на почте или их можно скачать из интернета)
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Я с налоговой и прочими шарашкиными конторами только с помощью рекомендованной корреспонденции и общаюсь... В очередях у окошек пусть холуи и нерабы стоят...
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"Живое общение ничто не заменит. То, что я пообщался с людьми, для меня это так же важно..., - сказал Гройсман." ВЫВОД - на рабочем месте (в кабмине) Гройсман общается или с трупами или с животными.
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- та ладно, Вовка, не борзей...из нашей семьи тебе одному поперло... а то рассказу тете Соне... так тебе мало не покажется...
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К нам сегодня приходил
Некропедозоофил
Мертвых маленьких животных
Он с собою приносил...
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для шоколадных тролей тема явно не интересна или они тоже щекастого не любят? При назначении субсидий органы соцзащиты должны учитывать все жизненные обстоятельства граждан, нуждающихся в помощи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5455
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Вы заметили как Свыни и их свиноботы вместе колеблются как говно в ополонке. Еще буквально месяц назад Гойсманы, Ревы и прочие швондеры верещали, что надо ужесточить получение субсидий,бо усякие нехорошие олигархи из населения ими пользуются. Что теперь ? Р-раз и все повернулись в другую сторону. На кону стоят полтора миллиарда шекелей от МВФ, а для этого надо чтобы гои не сильно возмущались очередным покращенням тарифов. И что? Продавец труселей уже льет крокодилячь и слезы и уверяет, что будет расширен список одариваемых. А потом придет транш, быдло пообвыкнет, тогда можно и опять прикрутить ему хвосты. Элементарно, Ватсоны При назначении субсидий органы соцзащиты должны учитывать все жизненные обстоятельства граждан, нуждающихся в помощи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5157
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имхо как раньше было справедливо более менее
2500 кубов давали на сезон по приемлемой цене
реально экономить приходилось, а за всё что выше сделать в геометрической прогрессии
а сейчас получается субсидию вымутил и хоть небо топи + монетизацию еще гройсман даст
за "съэкономленное"
псы. никто не знает, какая пеня за неуплату коммуналки с 1.01.2019?
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Субсидії слід відмінити.
Субсидії стримують зростання зарплат, бо роботодавці розуміють, що люди погодяться працюати за за пропоновану платню,бо отримають субсидію. Інакше. вони на знайшли б дурнів, і довелося б платити більше, тобто таку зарплату, яка б враховувала необхідність оплати газу чи тепла у повному обязі. За зарплатими підтяглися б і пенсї, до з більших зарплати сплачували б більші соцвнески.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри назначении субсидий органы соцзащиты должны учитывать все жизненные обстоятельства граждан, нуждающихся в помощи, - Гройсман
 
 
 
 
 
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