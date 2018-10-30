 При назначении субсидий органы соцзащиты должны учитывать все жизненные обстоятельства граждан, нуждающихся в помощи, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения государственного учреждения "Правительственный контактный центр".

Глава правительства лично принял несколько звонков и ответил на вопросы абонентов. Отдельные случаи он рассмотрел совместно с министром социальной политики Андреем Ревой, который также посетил колл-центр.

"Живое общение ничто не заменит. То, что я пообщался с людьми, для меня это так же важно. Я услышал, как они живут, чем я могу помочь. Люди же могут говорить как о системных проблемах, так и о личных вещах, об индивидуальных условиях, - сказал Гройсман. - Я говорил и подчеркиваю: управление соцзащиты должны стоять на стороне человека, который к ним обратился. Наша задача - защитить каждого. Но сделать это можно, если слышать и понимать человека, у которого есть проблемы".

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Также отмечается, что Кабмин упростил процедуру предоставления субсидий и заложил 55 млрд грн на программу предоставления субсидий в проект бюджета на 2019 год. Как отмечал Гройсман, этих средств будет достаточно для того, чтобы обеспечить людей адресной помощью. По расчетам правительства, количество домохозяйств, имеющих право на субсидию этого отопительного сезона, составит около 7 млн. Окончательные данные о количестве людей, которые будут получать субсидию в течение отопительного сезона, можно будет получить в декабре. Среднее еженедельное количество обращений за субсидиями сейчас составляет около 100 тыс. человек.