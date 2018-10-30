 При назначении субсидий органы соцзащиты должны учитывать все жизненные обстоятельства граждан, нуждающихся в помощи, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения государственного учреждения "Правительственный контактный центр".
Глава правительства лично принял несколько звонков и ответил на вопросы абонентов. Отдельные случаи он рассмотрел совместно с министром социальной политики Андреем Ревой, который также посетил колл-центр.
"Живое общение ничто не заменит. То, что я пообщался с людьми, для меня это так же важно. Я услышал, как они живут, чем я могу помочь. Люди же могут говорить как о системных проблемах, так и о личных вещах, об индивидуальных условиях, - сказал Гройсман. - Я говорил и подчеркиваю: управление соцзащиты должны стоять на стороне человека, который к ним обратился. Наша задача - защитить каждого. Но сделать это можно, если слышать и понимать человека, у которого есть проблемы".
Также отмечается, что Кабмин упростил процедуру предоставления субсидий и заложил 55 млрд грн на программу предоставления субсидий в проект бюджета на 2019 год. Как отмечал Гройсман, этих средств будет достаточно для того, чтобы обеспечить людей адресной помощью. По расчетам правительства, количество домохозяйств, имеющих право на субсидию этого отопительного сезона, составит около 7 млн. Окончательные данные о количестве людей, которые будут получать субсидию в течение отопительного сезона, можно будет получить в декабре. Среднее еженедельное количество обращений за субсидиями сейчас составляет около 100 тыс. человек.
+100500!
давать только пенсионерам, у которых минимальная пенсия
Субсидии от винницких реформаторов- только тем, кто докажет что не кушал 3 дня!
Именно это подразумевает "все жизненные обстоятельства граждан" продавец трусов?
Польша - Там!
Народ должен быть нищим и голодным, чтобы радовался поднятию пенсии на 100 грн!
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В США нищий получает соцпомощь, если в месяц доход меньше $800 (в некоорых штатах $1200), у нас - если меньше установленного ими прожиточного минимума- 1800грн ($65/мес)
Выводы о их большой любви к украинскому народу - делайте сами!
А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!(с)
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Ці органи працюють по своїм шаблонам, де багато чого не враховується. Тому про "жизненные обстоятельства людей, подающих заявления о предоставлении государственной помощи" не треба говорити, бо це піар.
у моей 78-летней соседки (она одна, вдова, квартира 56,2 м2, приписан совершеннолетний внук, еще ученик в школе) так у нее потребовали справку о его родителях (они живут, вместе с внуком в другом районе) и их (!!!!) зарплатах...
чем кончилось пока не знаю (что-то бегают и она и ее сын (отец внука, естественно))
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Некропедозоофил
Мертвых маленьких животных
Он с собою приносил...
2500 кубов давали на сезон по приемлемой цене
реально экономить приходилось, а за всё что выше сделать в геометрической прогрессии
а сейчас получается субсидию вымутил и хоть небо топи + монетизацию еще гройсман даст
за "съэкономленное"
псы. никто не знает, какая пеня за неуплату коммуналки с 1.01.2019?
Субсидії стримують зростання зарплат, бо роботодавці розуміють, що люди погодяться працюати за за пропоновану платню,бо отримають субсидію. Інакше. вони на знайшли б дурнів, і довелося б платити більше, тобто таку зарплату, яка б враховувала необхідність оплати газу чи тепла у повному обязі. За зарплатими підтяглися б і пенсї, до з більших зарплати сплачували б більші соцвнески.