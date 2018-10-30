EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  236  9
Все про:G7 (246) Франция (1997)

 Франция будет сохранять внимание к Украине во время председательствования в G7, - госсекретарь Лемуан

Франция во время председательствования в группе G7 ("Большая семерка") будет сохранять внимание к вопросу поддержки Украины, заверил государственный секретарь при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

"Франция была, есть и будет рядом с Украиной. Еще и потому, что с 1 января следующего года она будет председательствовать в группе G7. Вам всем известно, какой вклад делает эта структура в поддержку реформ в Украине, обеспечения лучшей экономической и политической среды в Украине. Франция во главе этой группы будет сохранять внимание, чтобы обеспечивать наше общее движение вперёд", - сказал Ж.-Б.Лемуан на брифинге в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Госсекретарь добавил, что в рамках двусторонних отношений с Украиной для Франции приоритетными остаются вопросы в транспортной сфере, инфраструктуры, энергетики и новых технологий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран G7 призвали Россию сотрудничать со следствием по MH17: "Мы выступаем против безнаказанности"

Источник: https://censor.net.ua/n3094114
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мы вам так благодарны. Это так много. Не стоит. лучше с десяток ЗРК "Crotale" с десятком боекомплектов нам подарите.
 показать весь комментарий
 
озабочен и обеспокоен положением арабов в Бургундии
 показать весь комментарий
 
 
Будут, будут проявлять внимание. Как обычно глазки лживые строить
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция будет сохранять внимание к Украине во время председательствования в G7, - госсекретарь Лемуан
 
 
 
 
 
 вверх