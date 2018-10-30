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 Политика Украины
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 Комроты арсенала под Ичней оштрафован на 10 тыс. за вождение в пьяном виде в день пожара

Суд оштрафовал на 10 200 гривен командира роты воинской части А1479 (арсенал Министерства обороны) Александра Симонова около Ични Черниговской области за вождение в пьяном виде в день пожара на арсенале.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в решении суда.

Указано, что командир роты Александр Симонов 9 октября в день начала пожара на арсенале вечером около 21:00 в городе Прилуки (Черниговская область) был задержан во время управления автомобилем ВАЗ 2109 в состоянии алкогольного опьянения.

В судебное заседание военный не явился, но прислал заявление, в котором согласился с предъявленными обвинениям и признал свою вину.

Суд постановил оштрафовать Симонова на 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

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Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3094112
 
 
 Топ комментарии
 
Просто диву даешься, какую потужную же армию построил Порох-свинорох...
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видно удачную сделку обмывал
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Да. В 90-е в Киеве была фирма, которая так и называлась. Алиби на все случаи жизни. Один из способов как раз был связан с ментами. Это мог быть штраф от гаи именно в "этот" момент, это был привод в милицию именно в "этот" момент, задержание и прочее
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Какое алиби?!
Это он, как раз и будет козлом отпущения. Скажут, что как раз "напередодні", они бухали всей ротой вместо того чтобы маршировать вокруг склада, в результате чего диверсанты проникли на объект, который лично Муженко оснастил всеми системами безопасности и видеонаблюдения и даже собственноручно с Петром Алексеевичем возвел бетонные укрытия для снарядов (которые уничтожил пожал)
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Даже если и не было, то все равно скажут, что было и даже сам комроты подтвердит ибо увольнение которое ему предложат за взятие вины на себя выглядит привлекательнее чем срок, если будет упорствовать. Поскольку нужен козел отпущения, причем желательно "снизу" (типа нач склада, ком.роты, прапорщик, дежутный по камбузу ....)
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ну а кто бы не хлебнул, когда в части такое?
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Просто диву даешься, какую потужную же армию построил Порох-свинорох...
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Сто пудов он виновен в шоколадных залетах )
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Ну вот и виновные наказаны! Отличившиеся уже ранее награждены. Вопрос закрыт.
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интересно, чтобы сделали с офицером в НАТОвской армии за подобное преступление
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Безобразие! Кто им разрешил в день пожара пить? Пить надо перед пожаром.
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Может де с террористами бухал, на складе с ракетами.
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Значит, виновник пожара, от чьего алкогольного выхлопа сдетонировали боеприпасы, строго наказан... Всем спасибо, все свободны...)))
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