 Порошенко посетит Париж 11 ноября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

"11 ноября в Париже с визитом будет находиться Президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100 годовщины конца Первой Мировой войны", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

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