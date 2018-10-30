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 Политика Украины
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Все про:визит (2223) Порошенко (15656) Франция (1997)

 Порошенко посетит Париж 11 ноября

Президент Украины Петр Порошенко посетит Париж 11 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

"11 ноября в Париже с визитом будет находиться Президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100 годовщины конца Первой Мировой войны", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудит с Меркель ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму, акватории Азовского моря и Керченском проливе

Источник: https://censor.net.ua/n3094109
 
   
 Топ комментарии
 
На трамвайной остановке в маскве мужчина случайно задел рядом стоявшую мамзель.

- Пардон, мадам.
- О, мосье де пари?
- Так ё... твою!
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А я твою не просил напоминать. А ваще то он барыгой трудится
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СССР. Послали передовика-животновода Ваньку в Париж. Вернулся Ванька из Явропы, сидит с Манькой на сеновале, Манька просит про Париж рассказать.
- Ну чё, Мань... залез я на энту, как её, Эйфолёвую башню. Глянул налево - етить твою мать! Глянул направо - ипать-пердеть! Глянул прямо - окуеть не встать! Назад посмотрел - ипануться, лапти гнутся! ...Ой, Манька, а чавой ты ревёшь-то?
- Дык как же не реветь, Вань... Красота-то какая!
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Я тоже хочу в Париж .
Может пархатый кондитер меня возьмет с собой - я места много не займу .
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У тебя есть безвиз.... поезжай. А то привыкли всё на шару.
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Ты забыло кем он работает ?
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А я твою не просил напоминать. А ваще то он барыгой трудится
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Тролли ,вас в ольгино не учат читать статьи ? Или только заголовки? Один президент пригласил другого

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"11 ноября в Париже с визитом будет находиться Президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100 годовщины конца Первой Мировой войны", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.Источник: https://censor.net.ua/n3094109
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с хуйлом перетереть по тихому как вариантПо словам Путина, встреча могла бы состояться на полях международных мероприятий, например, в Париже 11 ноября .
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Как оказалось, за текущий год войны Порошенко умудрился заработать столько, что весь 2017-й нервно курит в сторонке.

Согласно ЕГРД, задекларировав 34,8 млн гривен, Порошенко увеличил общий доход с начала 2018 года до 125,3 млн гривен. Полученный доход в 34,8 млн гривен составляют продажа ценных бумаг и корпоративных прав (28,8 млн) и дивиденты от инвестфонда Prime Assets Capital (6 млн).
С начала года Порошенко уже получил от этого фонда 84,7 млн гривен.
Кроме того, начиная с января Порошенко дополнительно получил 11 млн гривен в качестве процентов по вкладам в банке МИБ и 0,777 млн гривен от продажи объекта недвижимости.
Полученный Порошенко совокупный доход (125,3 млн гривен) оставил далеко позади весь 2017-й год, в котором президент Украины заработал всего лишь 16,3 млн гривен.
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ровно на столько обеднели пересечни граждане
... и это он только официалку засветил, без оффшоров , отмывов и заносов кэша
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Чукча не писатель....чукча читатель....
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Эх,снова в Париж хочу!!! - Уже была?.. - Уже хотела!!!
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таки в одной стране и в одно время росли)))))
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Так, мы ж победы теперь не празднуем.
Мы теперь в день победы скорбим.
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Точно так. Хуядло приглашен именно на 11 ноября лично капроном для участия в празднованиях окончания первой мировой войны. Совпадуха?
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На трамвайной остановке в маскве мужчина случайно задел рядом стоявшую мамзель.

- Пардон, мадам.
- О, мосье де пари?
- Так ё... твою!
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СССР. Послали передовика-животновода Ваньку в Париж. Вернулся Ванька из Явропы, сидит с Манькой на сеновале, Манька просит про Париж рассказать.
- Ну чё, Мань... залез я на энту, как её, Эйфолёвую башню. Глянул налево - етить твою мать! Глянул направо - ипать-пердеть! Глянул прямо - окуеть не встать! Назад посмотрел - ипануться, лапти гнутся! ...Ой, Манька, а чавой ты ревёшь-то?
- Дык как же не реветь, Вань... Красота-то какая!
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Хм..Петро хочет увидеть Парих и умиреть?!..Похвально...
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"Хоть бы одним глазком взглянуть на Париж" - мечтал Кутузов.
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Шо, уже началися рождественнские скидки в бутиках?
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Та боюсь, что жена новости посмотрит и начнёт мозги выносить, мол: вот Порошенко жену в шопинг везёт, а ты бестолочь ни в Париж, ни в Милан по бутиках ехать не хочешь.
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так она же небось шоколад не любит - а кто не любит, тот сидит дома и не какого им парижу та милану не положено))))
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У меня даже малец шоколадную плитку собаке скормил. Шо ж мне теперь собаку засылать в шопинг?
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сподіваюсь привезе багатомільонні інвестиції й вигідні контракти (наприклад як трамп коли поверувся з СА)...
чи так просто їде лицем поторгувати?!
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Не уверен но, думаю, что в парижские бутики от всего семейства инвестиции будут неслабые.
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Это француз Офшорника потроллить решил столетием окончания войны? Мол личэни тыжни там и все такое Порошенко відвідає Париж 11 листопада - Цензор.НЕТ 1856
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Ви відвідайте сім'ї постраждалих від вибухів боєприпасів складу під Ічнею - головнокомандуючий України.Шість складів за чотири роки.А ви не відчуваєте за собою вини???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко посетит Париж 11 ноября
 
 
 
 
 
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