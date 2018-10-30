 Порошенко посетит Париж 11 ноября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.
"11 ноября в Париже с визитом будет находиться Президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100 годовщины конца Первой Мировой войны", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.
Может пархатый кондитер меня возьмет с собой - я места много не займу .
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"11 ноября в Париже с визитом будет находиться Президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100 годовщины конца Первой Мировой войны", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.Источник: https://censor.net.ua/n3094109
на шопинг летят?
Согласно ЕГРД, задекларировав 34,8 млн гривен, Порошенко увеличил общий доход с начала 2018 года до 125,3 млн гривен. Полученный доход в 34,8 млн гривен составляют продажа ценных бумаг и корпоративных прав (28,8 млн) и дивиденты от инвестфонда Prime Assets Capital (6 млн).
С начала года Порошенко уже получил от этого фонда 84,7 млн гривен.
Кроме того, начиная с января Порошенко дополнительно получил 11 млн гривен в качестве процентов по вкладам в банке МИБ и 0,777 млн гривен от продажи объекта недвижимости.
Полученный Порошенко совокупный доход (125,3 млн гривен) оставил далеко позади весь 2017-й год, в котором президент Украины заработал всего лишь 16,3 млн гривен.
... и это он только официалку засветил, без оффшоров , отмывов и заносов кэша
Мы теперь в день победы скорбим.
- Пардон, мадам.
- О, мосье де пари?
- Так ё... твою!
- Ну чё, Мань... залез я на энту, как её, Эйфолёвую башню. Глянул налево - етить твою мать! Глянул направо - ипать-пердеть! Глянул прямо - окуеть не встать! Назад посмотрел - ипануться, лапти гнутся! ...Ой, Манька, а чавой ты ревёшь-то?
- Дык как же не реветь, Вань... Красота-то какая!
чи так просто їде лицем поторгувати?!