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 Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве двух своих детей

Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и выбрал для женщины, которую подозревают в убийстве двух своих малолетних детей, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Судебное заседание по просьбе стороны защиты проходило в закрытом режиме.

Прокурор Александр Субботин отметил, что в ходе досудебного расследования будет установлено, не было ли у женщины сообщников, а также мотивы преступления. Кроме того, в рамках следствия будет назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемой.

Действия 36-летней женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

Напомним, информация об исчезновении мальчика 2013 г.р. и девочки 2012 г.р. поступила вечером 26.10.18 от отца. По его словам, бывшая жена ушла утром из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь. Пропавшую женщину обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района столицы. Утром 28 октября правоохранители обнаружили в озере тела утопленных детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3094107
 
 
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