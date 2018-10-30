EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  365  28
Все про:НАТО (6066) Тимошенко (23977) ядерное оружие (575) Батькивщина (1735)

 Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО

Украина должна была получить членство в НАТО в обмен на отказ от статуса ядерной державы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила на инициированном ею Национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности", который во вторник, 30 октября, начал работу в НСК "Олимпийский".

В мероприятии принимают участие военные, волонтеры, военные медики и капелланы, эксперты по вопросам безопасности, представители дипломатического корпуса и международных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко

В ходе своего выступления Тимошенко отметила, что Украина должна была получить членство в НАТО в обмен на отказ от ядерного статуса. Однако из-за слабой позиции в отстаивании национальных интересов страна потеряла эту возможность, и отказ от оружия стал исторической ошибкой.

"27 лет мы вели неэффективную дипломатическую, оборонную политику и политику по безопасности. Надо признать: отказ от ядерной державы - наша историческая ошибка", - сказала лидер "Батькивщины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юля сама по себе - это эпоха, которая должна завершиться. Так же, как и эпоха Петра Алексеевича Порошенко, - Гацько

Она убеждена, что никакие международные гарантии безопасности не работают, если они не подкреплены надежными механизмами их исполнения.

"Когда мы отказывались от ядерного оружия, единственная гарантия, которую мы могли получить и которая была бы непоколебимой: мы - оружие, а нам - членство в НАТО. Нам бы дали такую ​​гарантию, потому что все были заинтересованы, чтобы оружие было уничтожено. Мы тогда могли стать членами НАТО, если бы были непреклонны в отстаивании национальных интересов", - пояснила Тимошенко.

Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094092
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чуете запах? Это уже соевые гадить бегут
 показать весь комментарий
 
 
а что, имея ЯО мы бы кремль испепелили? Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО - Цензор.НЕТ 9487
 показать весь комментарий
 
 
Та, кагбэ, глядя на Балаклею, Калиновку, Ичню и т.д., закрадывается подозрение, шо скорее испепелили бы нас.
 показать весь комментарий
 
НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
Ригошоколады вперед! Такой шанс на пиво заработать. Не зевайте и подымайтесь!!!! Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО - Цензор.НЕТ 3770
Во что сейчас будет! Могу дать подробный список выступающих, пол, возраст, и ориентацию.
 показать весь комментарий
 
 
от воровка - я уже об этом 4 года пишу - нет шоб шо то свое придумать,да )))
 показать весь комментарий
 
 
от только напиши, шо ты это не читал,шо я не правду пишу?
 показать весь комментарий
 
пиши что надо сделать
а то что надобыло итак все знают
 показать весь комментарий
 
предлагаю всем порохотварям отказаться от детских выплат которые ввела "варовка" )) и да.. почему-то гнойсман не спешит их индексировать. на момент введения они были больше 1000 баксов.
 показать весь комментарий
 
конкретный вопрос:
если юлия владимировна вдруг станет президентом Украины , вона разорвёт дипотношения с государством агрессором расейской педерацией?
 показать весь комментарий
 
 
бгг....
А як тоді би розкрадали Українську армію усі ці 27 років ?
НАТО б не позволило !
на паливі,на ремонту БТР,на їжі, на на,на,на
 показать весь комментарий
 
 
шо соевые шо тюльки уже 20 лет басни парят а лохторат кушает.
 показать весь комментарий
 
Муженко в отставку не уйдёт пока не взорвет всех Арсеналов и складов!?
 показать весь комментарий
 
Та ты шо?! Хорошее заявления для утопающего рейтинга, но поверят ли?
 показать весь комментарий
 
Бред для лохов......как хочется в президенты.....
 показать весь комментарий
 
на арене актрисса разговорного жанра. любі мої.... я тут не причому.... це все папереднікі.
 показать весь комментарий
 
 
Вот что выборы животворящие предстоящие делают!
 показать весь комментарий
 
А где ты, сучка подзаборная была ? Или задним числом легко говорить ? А твой контракт газовый забыла ? Когда по сути слила путину Украину экономически ? Сдрысни нах, тварь пропутинская, и не мешай становлению Украины
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО
 
 
 
 
 
 вверх