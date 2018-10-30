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 Общество, За рубежом
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 Кирилл назвал РПЦ "островом свободы", который "заказали" разрушить

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объясняет действия Константинополя в Украине глобальным заказом на разрушение "острова свободы", коим является Русская православная церковь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом патриарх сообщил во вторник в Москве на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово".

"Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так", - сказал он.

"Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей", - добавил глава РПЦ.

Он также рассказал, что его отговаривали в Москве ехать на встречу с Константинопольским патриархом именно в его стамбульской резиденции, на чем настаивал Варфоломей, ибо считали, что для главы РПЦ это будет унизительным. По словам Кирилла, на встрече в Стамбуле 31 августа позиция патриарха Варфоломея по Украине была выражена "достаточно резко и радикально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП будет молиться за патриарха Варфоломея, - решение синода

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094091
 
 
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он не сказал что "Остров" ""свободы" в концлагере Парашка"! потерял в приходах Украины и появлением Афтокефалии не много ни мало 11 млрд... только не помню чего гривен или баксов..
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Пингвин в Мантии о "Свободе" на Острове кооператива Озеро заблеял?
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остров свободы во главе с фсб шным миллиардером. нет уж, это больше на кучу говна смахивает с жирной зелёной мухой по кличке гундяй.
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Пусть томос предъявит самосвят ФСБшный!В Украине его попов надо клеймить калёным железом,как агентов ФСБ
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РПЦ - остров свободы.
Война - это мир.
Незнание - сила.
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"Кирилл назвал РПЦ "островом свободы" --- это бред !! Это ахинея !! Не верьте ! =))
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Помнится в конце совка смеялся с друзьями над выражением "диктатор острова свободы". Кубу так в совке называли, если кто не знает. Так что Бог шельму метит: что тот "остров свободы", что ентот... Свободой и не пахнет... Кирилл назвал РПЦ "островом свободы", который "заказали" разрушить - Цензор.НЕТ 7580
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Про Остров невезения Кирилл раскажет нам,
И всех он зазомбироет, что это Амстердам.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКирилл назвал РПЦ "островом свободы", который "заказали" разрушить
 
 
 
 
 
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