 Кирилл назвал РПЦ "островом свободы", который "заказали" разрушить

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом патриарх сообщил во вторник в Москве на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово".

"Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так", - сказал он.

"Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей", - добавил глава РПЦ.

Он также рассказал, что его отговаривали в Москве ехать на встречу с Константинопольским патриархом именно в его стамбульской резиденции, на чем настаивал Варфоломей, ибо считали, что для главы РПЦ это будет унизительным. По словам Кирилла, на встрече в Стамбуле 31 августа позиция патриарха Варфоломея по Украине была выражена "достаточно резко и радикально".

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.