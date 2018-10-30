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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (742) Закарпатье (1465) соцвыплаты (422)

 Венгрия увеличивает финансирование соцпрограмм для Закарпатья на 161 млн гривен

Венгрия намерена увеличить финансирование социальных программ для Закарпатья с 135 млн гривен (1,37 млрд форинтов по курсу Национального банка на 30 октября) в 2018 году до 296 млн гривен (3 мрлд форинтов) в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Венгрии.

"Государственный секретарь, сообщая о пакете социальных программ для Закарпатья, подтвердил, что бюджет этого года 1,37 млрд форинтов будет увеличен до 3 млрд в следующем году", - написано в нем.

Также отмечается, что 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с Советом диаспоры венгров, на которую приглашены представители из Киева и Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия сменила название "уполномоченного по Закарпатью"

Источник: https://censor.net.ua/n3094086
 
 
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Надо с Венгрией дружить . Если у власти дипломаты.
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Як не важко, але треба знайти спільну мову з мадярами.
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Думаю , что надо поменять посла в Венгрии. И ПРИДУРКА МОСКАЛЯ. Убрать.

В Украине проблема с посольствами- туда засылают явно по коррупционному признаку. Тому ЩО толку от тех людей в объединении Украины с Европой мало . Как правило местного языка не знают - а жто 50 процентов неудач
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Дійсно, що треба обирати дипломатів, що розуміють мову. Я би ще запропонував навчати таких дипломатів розуміти культуру, ментальність і історію країни перебування. Це вони повинні знати краще ніж місцеве населення і навіть читати їм лекції в Університетах.
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О! Я знаю кого послом в Бишкек отправить Угорщина збільшує фінансування соцпрограм для Закарпаття на 161 млн гривень - Цензор.НЕТ 8100
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сестра, а может проблема в Украине, а не с посольствами, что у нас есть ( производства, технологии, ресурсы ) что заставит посольства ( и страны ) идти на сотрудничество, простая бедная страна. Вот и выходит что посольства как бы есть, так принято, но засылают послов, которым тут по факту нефик делать, вот они и не делают xD
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Вы считаете , что не о чем говорить послам? Если посол строит из себя Аля МИДовскую элиту, а на самом деле реально далек от происходящего ( в смысле об украинцах в данной стране)- то тогда конечно. Вы почитайте сколько агропродукции идет с Украины, сколько в Украине европейцы засадили полей смородиной, и т д. Украина - богатая ресурсами страна- просто работники посольств недалекие
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Як не дивно, але ми багато чого пропонуємо Китаю, відповідно і Угорщині є що пропонувати. Але спочатку необхідні нормальні дипломатичні стосунки.
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Молотов и Рибентроп тоже были дипломатами...
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А де навчався на дипломата "молотов"?

Просто запитання.
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Ещё и на поклон расеюшке надо, вон они как домбасу помогли, ну если конечно у власти дипломаты
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Расслабьтесь . Нам вступить в ЕС, а не в таможенный
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Соцпрограммы это хорошо, а вот паспорта пусть себе оставят
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клим сегодня сказал шо венгеркий не западло Венгрия увеличивает финансирование соцпрограмм для Закарпатья на 161 млн гривен - Цензор.НЕТ 6735
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- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?(с)
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угорщина підтримує угорців, росіян росія, єврейський уряд дає євреям грабувати український народ, а хто ж підтримає український народ....... рабів потрібно хотя б годувати.....
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А по суті, то я дійсно не чую про підтримку владою закордонних етнічних українців. Україні постійно допомагає діаспора, хоча мало би бути навпаки.
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"Венгрия увеличивает финансирование соцпрограмм для Закарпатья на 161 млн гривен"...
Для всего Закарпаття и всех людей которые там живут, или только для этнических венгров и областей их локализации?
И потом, что это за "соцпрограммы"?
Популяризация "русского мира" в Крыму и на Донбассе тоже называлась "соцпрограммой"...
А подиж ты - херня получилась...
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оподаткувати цю "допомогу" згідно українського законодавства і йобіки будуть нам винні як мінімум вдвічі більшу суму ...
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в чем проблема? надо заселить Берегово украинцами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия увеличивает финансирование соцпрограмм для Закарпатья на 161 млн гривен
 
 
 
 
 
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