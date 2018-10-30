"Венгрия увеличивает финансирование соцпрограмм для Закарпатья на 161 млн гривен"...

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Венгрии.
"Государственный секретарь, сообщая о пакете социальных программ для Закарпатья, подтвердил, что бюджет этого года 1,37 млрд форинтов будет увеличен до 3 млрд в следующем году", - написано в нем.
Также отмечается, что 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с Советом диаспоры венгров, на которую приглашены представители из Киева и Львова.
В Украине проблема с посольствами- туда засылают явно по коррупционному признаку. Тому ЩО толку от тех людей в объединении Украины с Европой мало . Как правило местного языка не знают - а жто 50 процентов неудач
Просто запитання.
Для всего Закарпаття и всех людей которые там живут, или только для этнических венгров и областей их локализации?
И потом, что это за "соцпрограммы"?
Популяризация "русского мира" в Крыму и на Донбассе тоже называлась "соцпрограммой"...
А подиж ты - херня получилась...