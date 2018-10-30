"Венгрия увеличивает финансирование соцпрограмм для Закарпатья на 161 млн гривен"...

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Венгрии.

"Государственный секретарь, сообщая о пакете социальных программ для Закарпатья, подтвердил, что бюджет этого года 1,37 млрд форинтов будет увеличен до 3 млрд в следующем году", - написано в нем.

Также отмечается, что 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с Советом диаспоры венгров, на которую приглашены представители из Киева и Львова.

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