EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1800  13
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7339) оружие (3574) Донбасс (17268) СЦКК (434)

 Террористы используют лазерное оружие в районе разведения сил в Станице Луганской, - СЦКК

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сорвали мирный процесс на участке разведения сил и средств в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"29 октября, боевики открыли огонь на участке разведения в Станице Луганской. Коварной пулей был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сорвали мирный процесс на участке разведения сил и средств в этом районе", - сказано в сообщении.

В СЦКК также отметили, что военнослужащие в последнее время сообщают о признаках использования боевиками лазерного оружия на этом участке, добавив, что факты применения таких средств в районе Станицы Луганской уже фиксировались наблюдателями СММ ОБСЕ: "Находясь возле передовой позиции Вооруженных Сил Украины примерно в 300 м к северу от моста в Станице Луганской в течение около 10 минут наблюдатели видели синий свет, который мелькал каждые несколько секунд примерно в 800 м к югу. Член вооруженных формирований в Луганске сообщил Миссии, что вооруженные формирования применили лазерное оборудование" (отчет СММ ОБСЕ от 05.10.2018)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В составе российского "гумконвоя" на оккупированную Донетчину въехало 10 военных автомобилей, - СЦКК

"Очевидной целью очередной провокации оккупантов является срыв разведения сил и средств сторон в этом районе и продолжение использования занятых ими позиций в своих преступных намерениях, в том числе - с применением оружия и запрещенных средств ведения войны", - добавили в СЦКК.

Террористы используют лазерное оружие в районе разведения сил в Станице Луганской, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094085
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такое оружие можно купить в любом военторге, это вам любой куйло подтвердит
 показать весь комментарий
 
 
Китайскими лазерными указками жгут сетчатку глаз - это называется причинения тяжкого вреда здоровью, но не "лазерным оружием"!
 показать весь комментарий
 
 
Треба окуляри з фільтром на ультрафіолет, мабуть
 показать весь комментарий
 
защитные очки на том алиэкспрессе, что и лазеры можно купить, правда, я точно не в курсе они универсальны или на одну длину волны /зеленый или синий лазер, есть еще красный, но он неэффективный/
 показать весь комментарий
 
Це схоже на хвастливі заяви ***ла про суперзброю.
 показать весь комментарий
 
 
"...вкотре зірвали мирний процес ..."
===
А хіба війну кацапія починала щоб гратися в мирні процеси? Навіщо це блазнювання з мирними процесами?
 показать весь комментарий
 
даже мощная лазерная указка или китайский 10ваттный лазер способен наты\ворить беды зрению! Гасите орков тем же!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы используют лазерное оружие в районе разведения сил в Станице Луганской, - СЦКК
 
 
 
 
 
 вверх