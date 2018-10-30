 Россия создает предпосылки экономической блокады портов Украины, - Цигикал

Об этом он сказал в Одессе на заседании круглого стола по вопросам повышения безопасности на море и развитии Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопросы усиления морской пограничной безопасности, как никогда, приобрели актуальное значение. Кроме традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство относительно обеспечения морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и аннексированном территориальном море", - сказал Цигикал.
Он отметил, что безосновательная активизация Россией военно-морской и правоохранительной деятельности на морских коммуникациях создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.
"Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах", - сказал руководитель пограничного ведомства.
Мероприятие проходит при участии представителей правоохранительных структур иностранных государств, в ведении которых есть охрана морских границ, а также Европейского Агентства, по пограничной и береговой охране (FRONTEX) и Миссии ЕС EUBAM и при поддержке посольства США.
клоуны))
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Неможливо. Тому що:
1) Таємно не вдасться, бо кацапською агентурою кишить влада й спецслужби. От, скажімо у Ґройсмана!!! за перекладача був кацапський аґент. І це при тому, що знайти найліпшого перекладача можна серед канадців-американців, етнічних українців.
2) Ми не маємо глобальної шпигунської мережі такої, як має Ізраїль.
3) Ми не маємо такого союзника, як має Ізраїль. США знали про їхні розробки, але не бомбили, як вони можуть зробити з "неізраїлем".
4) Треба багато грошей. Які, якщо назбираємо, просто розікрадуть.
5) ...