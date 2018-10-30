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 Политика Украины
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 Россия создает предпосылки экономической блокады портов Украины, - Цигикал

Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что Россия создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.

Об этом он сказал в Одессе на заседании круглого стола по вопросам повышения безопасности на море и развитии Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопросы усиления морской пограничной безопасности, как никогда, приобрели актуальное значение. Кроме традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство относительно обеспечения морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и аннексированном территориальном море", - сказал Цигикал.

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Он отметил, что безосновательная активизация Россией военно-морской и правоохранительной деятельности на морских коммуникациях создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.

"Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах", - сказал руководитель пограничного ведомства.

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Мероприятие проходит при участии представителей правоохранительных структур иностранных государств, в ведении которых есть охрана морских границ, а также Европейского Агентства, по пограничной и береговой охране (FRONTEX) и Миссии ЕС EUBAM и при поддержке посольства США.

Источник: https://censor.net.ua/n3094084
 
 
 Топ комментарии
 
просто порошенко президент не войны а мира. он помирному все росии отдаст.
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просто порошенко президент не войны а мира. он помирному все росии отдаст.
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На росии вообще не голосуют. Не положено рабу, барина выбирать. Только терпеть до гроба, или своего или барина. Россия создает предпосылки экономической блокады портов Украины, - Цигикал - Цензор.НЕТ 6865
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большой привет кивалову! Россия создает предпосылки экономической блокады портов Украины, - Цигикал - Цензор.НЕТ 6617 он знает как отблагодарить ПАПу
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Предпосылки были два года назад. Сейчас уже блокируют
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тем временем в киеве вовсю делят рыбу с агрессором)
клоуны))
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Никто не любит нытиков и лохов. Надо втихаря снова создать бомбу, хотя бы одну. Тем более, что нас кинули и мы имеем на это право. Зачем мы соблюдаем договора в одностороннем порядке? Тогда и начнутся реальные переговоры. В противном случае Украину уже скоро прикончат. Сто пудово прикончат. И времени у нас осталось мало.
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А склад с бимбой охранять от лосей будут так, как в Балаклее, Калиновке и Ичне или как-то по-другому? А то шото стремно...
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"...Надо втихаря снова создать бомбу,.."
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Неможливо. Тому що:
1) Таємно не вдасться, бо кацапською агентурою кишить влада й спецслужби. От, скажімо у Ґройсмана!!! за перекладача був кацапський аґент. І це при тому, що знайти найліпшого перекладача можна серед канадців-американців, етнічних українців.
2) Ми не маємо глобальної шпигунської мережі такої, як має Ізраїль.
3) Ми не маємо такого союзника, як має Ізраїль. США знали про їхні розробки, але не бомбили, як вони можуть зробити з "неізраїлем".
4) Треба багато грошей. Які, якщо назбираємо, просто розікрадуть.
5) ...
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Почему мы не поставим блокаду Крымскому титану на ильмит?
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Что вы хотите от паркетных генералов которые свои должности купили. Оно сидит в кабинете, пилит бадло, а потом выходит и констатирует, что параша провела блокаду. Коррупция правящей (грабящей) элиты привела войну в Украине и пока коррупционеры у власти война будет продолжаться. Вот в чём ответ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия создает предпосылки экономической блокады портов Украины, - Цигикал
 
 
 
 
 
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