 Россия создает предпосылки экономической блокады портов Украины, - Цигикал

Об этом он сказал в Одессе на заседании круглого стола по вопросам повышения безопасности на море и развитии Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопросы усиления морской пограничной безопасности, как никогда, приобрели актуальное значение. Кроме традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство относительно обеспечения морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и аннексированном территориальном море", - сказал Цигикал.

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Он отметил, что безосновательная активизация Россией военно-морской и правоохранительной деятельности на морских коммуникациях создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.

"Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах", - сказал руководитель пограничного ведомства.

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Мероприятие проходит при участии представителей правоохранительных структур иностранных государств, в ведении которых есть охрана морских границ, а также Европейского Агентства, по пограничной и береговой охране (FRONTEX) и Миссии ЕС EUBAM и при поддержке посольства США.