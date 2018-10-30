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 Политика Украины
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Все про:Польша (4563) торговля людьми (170) трудовая миграция (166)

 Больше всего украинцев попадает в трудовое рабство в РФ и Польше, - Международная организация по миграции

По данным БФ "Каритас-Киев", за годы независимости около 230 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми.

Сейчас Украина входит в ТОП-10 стран-доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам, количество трудовых мигрантов достигает 4 млн человек. При этом, по информации Центра экономической стратегии, одновременно за пределами страны может находиться около 2,5 млн человек, сообщает "5 канал".

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире программы "Особый взгляд" на "5 канале" отметил, что 61% граждан Украины, которые за последние 5 лет хотя бы один раз работали за рубежом, делали это нелегально.

"Человек, который выезжает работать нелегально за границу, он становится полностью бесправным. Полностью. Работодатель может не заплатить ему деньги, с ним может что-то случиться. Произойти какой-то случай на производстве, и он будет сам платить за свое лечение. Ему могут не заплатить деньги, его могут депортировать, его могут покалечить, даже намеренно, и человек окажется сам на сам с теми проблемами, которые перед ним появятся", – перечислил он.

Кроме того, не стоит забывать, что трудовое рабство – вообще одна из самых больших проблем современного мира и Украины в частности. По данным Министерства социальной политики и Международной организации по миграции – больше украинцев попадает в трудовую эксплуатацию в Российской Федерации и в Польше.

"На сегодня где-то от 21 до 46 млн человек находится сейчас в рабстве по всему миру. Если мы говорим об Украине, то с 1991 года это где-то 230 тыс. украинцев, пострадавших от торговли людьми. И лишь 1% спасены", – поделилась пугающими цифрами статистики руководитель консультационного центра по противодействию торговлей людьми благотворительной организации БФ "Каритас-Киев" Ирина Бойко.

Каждый украинский нелегал – это уже потенциальный клиент этого благотворительного фонда. Сейчас организация занимается Оксаной – женщина пережила настоящую трагедию в России.

Потерпевшая вспоминает: "Сыну 3 года, я одна, снова беременна, жилья нет своего, обратиться за помощью не к кому. Одна женщина предложила приехать к ней, она написала, что они с мужем граждане России и им нужна домработница...".

Но вместо работы, женщина попала в рабство: "Выяснилось, что у нее нет никакого мужа, у нее трое детей. И у меня моих двое было. Она меня закрыла дома, забрала все документы. Приезжала только раз в неделю. Привозила продукты, которых постоянно не хватало. О зарплате - ни пары из уст".

Спастись удалось чудом – помогли соседи: "Вызвали участкового, он вывел меня с детьми. Соседи, они скинулись деньгами и отвезли меня на вокзал, отправили в Украину".

И хотя прошло уже 3 года, но Оксана до сих пор не может оправиться. И еще – плен в закрытом доме подорвал здоровье ее детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3094082
 
   
 Топ комментарии
 
Дежурная статья про ужасы заробитчан
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Кримлевская фейка! Фотошоп! Зрадофилы! Ууууу!
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братик, это то так, но хирурги работают хирургами не ради этих бумажек, а ради того что летит в широко открытый карман на операции xD, а туда летят нормальные суммы, я видел не одного хирурга, которому не хватает денег, на машину, отдыхи, дачу, при таких низких зарплатах. Исключение может быть где-то глубоко в глубинке, но все равно там тоже ''благодарят''
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расчетный - зарплатный лист кардио-хирурга в Украине. лобызатели петра вперед!

Больше всего украинцев попадает в трудовое рабство в РФ и Польше, - Международная организация по миграции - Цензор.НЕТ 1373
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Кримлевская фейка! Фотошоп! Зрадофилы! Ууууу!
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братик, это то так, но хирурги работают хирургами не ради этих бумажек, а ради того что летит в широко открытый карман на операции xD, а туда летят нормальные суммы, я видел не одного хирурга, которому не хватает денег, на машину, отдыхи, дачу, при таких низких зарплатах. Исключение может быть где-то глубоко в глубинке, но все равно там тоже ''благодарят''
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Тогда получается, что государство такими зарплатами стимулирует то, что "летит в широко открытый карман".
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И шо там непонятного? Что он где-то на 3 тыщи накосячил и с него исполнительная служба это вычла?
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Джон Стейнбек. Гроздья гнева

И как они из Польши США поднимали...
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братик, так это и есть ужасы, ведь заробитчаны зарабатывают больше, а для стадоимущих это ужас, чем меньше стадо - больше ужас.
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получается рабство в польше или рф этим людям лучше чем свобода дома
не всем свезло прокурорскими родиться или к шакаладному корыту прибиться
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Почему нет ни одного видео, на котором бы потерпевшие от беспредела злых польских панов рассказали бы об этом на камеру? Одни письменные свидетельства.
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Та подожди, с них станет...Такого наснимают!!! Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і Польщі, - Міжнародна організація з міграції - Цензор.НЕТ 6055
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Потому что в Польше "раб" может за 3 года купить себе квартиру, не говоря уже про автомобиль ... При этом не голодая все это время...
Там нет винницких реформаторов, считающих, что людям можно платить как в Нигерии, а цены делать больше чем в Европе! И все это называть "реформами"
Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і Польщі, - Міжнародна організація з міграції - Цензор.НЕТ 5121
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Не ходите дети в Африку (Польшу) гулять (работать). В Африке гориллы, злые каркадилы, будут вас кусать, бить и обижать!
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Ещё и немцы - фашисты проклятые, решили, что украинцев на работу брать можно. Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і Польщі, - Міжнародна організація з міграції - Цензор.НЕТ 7149
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Включил случайно ахметовский 34 канал (Днепр), была передача про ужасы трудовой миграции в Европу...."Я с ними столько страху натерпелся!" Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і Польщі, - Міжнародна організація з міграції - Цензор.НЕТ 9024
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Вот уж эти нелегальные заробитчане! Не работается им дома за шикарные зарплаты, всё так и норовят в польское рабство за копейки попасть. Дискредитируют нашу власть перед всем миром.
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"Людина, яка виїжджає працювати нелегально за кордон, вона стає повністю безправною.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3094082

про шо далі йде мова?!!про те що до порушників закону ставляться херово?! ну а як мають ставитись?!
хочеш іншого ставлення- їдеш легально...хочеш "по привичці як в Україні на...ти" - получаєш)
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Больше всего украинцев попадает в трудовое рабство в Украине, не надо ля ля.
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Изменение численности населения Израиля с 1949 года

Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і Польщі, - Міжнародна організація з міграції - Цензор.НЕТ 2484

Валовой национальный продукт (ВНП)

Год
1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ВНП (млрд. NIS, в ценах 2005 г.)
26.05 63.69 163.90 269.62 400.37 583.68 768.09 753.71 746.28 751.33 802.70 840.48
ВНП На душу населения (тыс. NIS, в ценах 2005 г.)
15.17 25.23 41.59 53.56 63.82 75.31 84.01 81.55 79.16 78.92 81.25 84.02
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А ещё я переживаю за наших эмигрантов, уехавших в США. Как там они в американском трудовом рабстве бедуют, среди негров... Аж слёзы капают!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольше всего украинцев попадает в трудовое рабство в РФ и Польше, - Международная организация по миграции
 
 
 
 
 
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