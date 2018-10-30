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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Омелян (550) электромобиль (11)

 "Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - Омелян

Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров, ведь у нас самые богатые месторождения лития и кобальта в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook.

"В Украине самые богатые месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - написал Омелян.

Он прибавил, что для этого необходимо принятие Верховной Радой закона о 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине.

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"Для этого только нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала наш закон относительно 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине, и мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест", - отметил Омелян.

Министр прибавил, что также необходима настойчивая работа по привлечению таких инвесторов и созданию им комфортных условий работы в Украине.

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Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров, - Омелян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094077
 
   
 Топ комментарии
 
То, шо сырье продавать проще и быстрее, чем изделия, имеющие добавочную стоимость. А значит и бабло выводить так проще.
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Емеля, кем мы только с тобой уже не стали!!! "Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров" - Омелян - Цензор.НЕТ 7572
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Увольте этого трепача!!!
Дорог как небыло так и нет!
Лоббировал МАУ пока в Одессе не нарвался на Михо и после этого стал приверженцем лоукостов.
Не мог навести порядок в Борисполе, пока не вмешались старшие, мальчика просто посылали на х_й!
На пятом году войны у страны нет полноценного резервного аэропорта, каким был аэропорт в Донецке.
Не принят ни один закон помогающий развитию речного транспорта.
Т.е. вообще ни хрена не делает, только пиарится на том, что делают другие.
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- Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва - в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
- Всего мира!!! - застонали оглушенные васюкинцы.
- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
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Саме так!! Задовбали ці великі чоколадні рехворматори, будівничі Нью Васюкі!!)))
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наше правительство - стадо непуганных дебилов.

Вспоминаю публичные планы Гройсмана заманить в Украину Элона Маска.
Ещё вспоминаю планы правительства на основе Антонова предложить Трампу изготовить президентский Air Force One.

Это каким же конченым дебилом надо быть Омеляну, чтобы не понимать, что от месторождения ископаемых до высокотехнологичных продуктов лучшие страны прошли столетия индустриализации и создания хай-тек промышленности, в которой заняты талантливые и мирового уровня инженеры и рабочие.
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Україна багато що може , проте дякуючи чоколадним рехворматорам неху.. не робить !!! Всі т.зв. рехворми , це лише імітація бурхливої діяльності !!!)))
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Ну, это с какой стороны посмотреть... В сторону лохтората - да, имитация. А в сторону Панамы - неслабый такой реальный поток мешков с баблом.
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Діяльність великих рехворматорів , це лише циркова вистава , лохотрон для лохторату !!)))
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Если бабушка обнаружит большой запас яиц, то на может стать дедушкой.
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То, шо сырье продавать проще и быстрее, чем изделия, имеющие добавочную стоимость. А значит и бабло выводить так проще.
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Та піднімати тарифи простіше , ніж піднімати економіку !!)))
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"В Украине самые богатые месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - написал Омелян.Источник: https://censor.net.ua/n3094077

......................
інвестори бояться заходити через високий рівень корупції та складність відкриття і ведення бізнесу. Податки. До речі, і сам Омел,ян підозрюваний у справі про корупцію, якщо не помиляюсь його відпустили на поруки, а слідство триває. Тому символічно, що такі райдужні перспективи малює саме Омел,ян. От і залишається західним інвесторам хіба що вивозити сировину (в цьому випадку літій та кобальт), чи то деревину, на яку так багата Україна. Замість того, щоб створювати виробництво та робочі місця в Україні, для українців, на місці. Невже, наприклад, німцям, які добре рахують видатки, не вигідніше було б на місці в Україні зі значно дешевшою робочою силою започатковувати виробництво неподалік цих родовищ, і не витрачати додаткові кошти на транспортування сировини на захід в умовну Польщу чи Словакію, де видатки на виробництво та робочу силу значно вищі за українські до того ж?
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да ладно, куча западных инвесторов построили производства в Украине или вложились в покупку имеющихся.
Проблема с производством батарей - экологический вред. Надо очень много вложить чтобы соблюсти экологические нормы, поэтому дешевле производить батареи в Китае где на экологию тратиться не надо. Много экологически вредных производств (химия, краски, пестициды) в Европе закрываются и открываются в Китае,именно по этой причине.
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Мокша лахтинська,
прізвище Міністра інфраструктури України - Омелян, а не Омєл'ян.
Пєрєдай своим по смєнє.



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- В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии ] и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно, подытожил великий комбинатор (с)
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Вслед за киевской гиперлупной электричкой, с конвеера Васадзе скоро сойдет первый в мире электро-Ланос. И последний.
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Вот только производить их скоро будет некому.
Вы, придурки, еще цены пару раз (для верности) на газ поднимите - и останутся только пенсионеры да чиновники.
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Андрей Балакин. Кремлєботам надо переживать за кремлёвскую ОПГ а не лезть в украинские дела.
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меня всегда пугают такие громкие заявления вселенского маштаба..
обычно за такими заявлениями, стоит попытка "насадить сову на глобус".. или раздуть свое самомнение
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Очень сомневаюсь, хотя при нормальной не барыжной власти можно с легкостью привлечь для этих целей массу инвесторов, а у нас все эти запасы просто распродадут сырьем....
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Про це вже багато років відомо всім але високопосадовці, як минулі так і можливо нинішні вичікують момент для прокрутки корупційних схем.
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Для того, щоб мати власне виробництво електричних автівок необхідно розвивати суміжні галузі. Для всього цього треба робочі руки, які вже за кордоном. Ось почитайте, що відбувається у Польщі:

В Польше опасаются резкого оттока украинских заробитчан в страны Западной Европы, передает издание Rzeczpospolita.
Польская экономика, которая быстро развивается, нуждается в рабочей силе, которую составляют именно украинцы и на которых она сейчас опирается.
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Украинцы также помогли решить кадровые проблемы в Чехии и Словакии, однако спрос продолжает расти. По данным ООН, с 2015 года из Украины выехали 7% рабочей силы. В ближайшие годы такая трудовая миграция может подорвать стабильность цен и экономического роста в Украине.
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Отмечается, что украинские заробитчане стали мощной опорой рынка труда в Польше. Однако, по словам аналитиков PKO BP, потенциал миграции из Украины постепенно себя исчерпывает. А те мигранты, которые уже работают в Польше, начинают присматриваться к Западу и планировать ехать работать в Германию и другие страны ЕС. Согласно оценкам Work Service, из Польши могут уехать до 59% украинских заробитчан.
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"Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца нехватка кадров может вырасти с 165 тысяч до полумиллиона человек", - заявил президент фирмы Personnel Service Кшиштоф Інглет.
По его словам, это может вылиться в огромное давление и приведет к спаду конкурентоспособности польских компаний.
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"В Германии они смогут законно заработать значительно больше. Польша не будет для них такой привлекательной. Работников из Украины уже сейчас отбирают у нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны решили проблемы с трудоустройством и предлагают лучшие условия труда", - отмечает глава компании Work Service Павел Вольневич.
Отметим, что с 2019 года минимальная зарплата в Польше составит более 520 евро.https://112.ua/mir/v-polshe-umenshaetsya-kolichestvo-trudovyh-migrantov-iz-ukrainy-rzeczpospolita-467803.html
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Так само і поляки їдуть на заробітки. Це закономірні реалії. Сель-аві.
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МИД должен заставлять власть всех европейских стран с уважением относится к украинцам. А то поставили на ступень ниже сирийцев. Те НЕЗЕРА не делают и на полном обеспечении. А руки, которые делают ВВП европейской стране , позволяют себе унижать ( сложно ВНЖ, рабочую визу , устроить ребенка в сад и т д)
Климкин - НАЧНИ СОЗДАВАТЬ КРЕПКУЮ ДИАСПОРУ УКРАИНУЕВ В ЕС.
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Начните с Меркель . Вот приедет она в Киев - спросите ее - что ваша власть делает хорошего для украинских граждан, создающих ВВП в Германии ? Пусть покраснеет
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Немцы могли бы выделить помещения под культурные центры украинской диаспоры ( за умеренную плату)
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В культурном центре- школа для украинских детей воскресная , украинский ресторан, магазин с продуктами из Украины, танцзал для изучения гопака и т д ., для конференций. Центр по обмену делегаций. Отдел переводов.
Столько надо создать и заботится об заробитчанах- 7.5 млрд евро в год в Украину - жто покруче Азметова. Так о нем заботятся , а об ЭКСПАТАХ - нет
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а можно уточнить, как украинские граждане создают ВВП в Германии, если легально Германия украинских заробитчан на работу не берет? Или вы предлагаете Климкину "вписаться" за нелегалов?
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Ну что вы пишете чушь? В Германии официально работает сотни тысяч украинцев.
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Работают, те которые уехали на ПМЖ по линии еврейских родственников. По чисто трудовой миграции, почти никого нет - только редкие специалисты.
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Вы не правы. 1. Есть студенты. Они тоже работают
2. Есть школьники. Их родители официально работают
3. Много врачей работает
4. На автозаводы едут работать
5. Строителей масса
6. Айтишники работают
7. Спортсмены тренируются ( пример Кличко )
И т д
ВОПРОС ТОЛЬКО В ЗНАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА.
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Мария, если мы говорим про массовую миграцию и "сотни тысяч украинцев", то это не студенты, не единицы врачей, и даже не айтишники. Сотни тысяч - это миграция людей средней и низкой квалификации - строители, рабочие на заводе.
Так вот, зайдите на стройку в Германии, найдите украинцев и спросите у них насчет визы. Вы сильно удивитесь.
Вангую:
- 20% работают нелегально, по польской рабочей визе или вообще приехавшие по безвизу
- 80% - числятся в польской фирме, и типа находятся "в командировке" в Германии.
За кого изх них вы предлагаете "вписаться" Климкину?
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Повторяю, за тех кто работает на территории Германии.
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Может стать центром ряда производств, в том числе и аккумуляторов, но только нужна небольшая малость: полный перезагруз полтикума и деолигархизации экономики и политики.
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Только РАСТАМОЖКу с евро машин уберите. А то опять Васадзе начнет своими равными тазами за 10000 гнобить украинцев
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Опалювальний сезон набирає обертів, а за батареї тільки-но згадали.
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Увольте этого трепача!!!
Дорог как небыло так и нет!
Лоббировал МАУ пока в Одессе не нарвался на Михо и после этого стал приверженцем лоукостов.
Не мог навести порядок в Борисполе, пока не вмешались старшие, мальчика просто посылали на х_й!
На пятом году войны у страны нет полноценного резервного аэропорта, каким был аэропорт в Донецке.
Не принят ни один закон помогающий развитию речного транспорта.
Т.е. вообще ни хрена не делает, только пиарится на том, что делают другие.
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А этот идиот знает,что при производстве аккумуляторов жуткое количество токсичных отходов?
В Китае засрали землю,а зная нашу безалаберность,могу предположить, что мы вытравим у себя в стране все живое через 50 лет
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необходимо и говорить и действовать, чтобы достигать поставленные цели.
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Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров, ведь у нас самые богатые месторождения лития и кобальта в Европе.



Только не нужно позволить эти месторождения украсть разным проходимцам и нельзя позволить вывозить сырье, пусть мировой центр по производству электрокаров и батарей к ним создают в Украине.

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Ну, я то не против... есть только одно но, до этого внеочередного "исторического" заявления нашего любимого "мыныстра" Омелянушки помниться мне нам разоешили только "ланосы" клепать. И то, даже здесь умудрились все просрать... хотя и Слава Богу что перестали делать эти "анусы".
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Може стати...
Лише у нас з вашим (в широкому розумінні) менеджментом завжди справджується лише антитеза "...а може й не стати...".
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Все может быть... Производство ионно-литиевых батарей (которые сейчас стоят в любом мобильнике или смартфоне) оно из самых экологически грязных производств.
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омельку скильки ти вже наобищав тико бла-бла
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Спокійно, всё прихватизовано, наше - не означає моє. Маск мля...
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У нас природные богатства не работают на карман страны , это не наш профиль "Україна може стати світовим центром з виробництва батарей та електрокарів", - Омелян - Цензор.НЕТ 4169
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Цьому полуміністру треба намалювать і подарувать картіну - "Молоді люди зі спортивними обличами,озброєні, в балаклавах, відганяють толпу інвєсторів від - "у нас самые богатые месторождения лития и кобальта в Европе."
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на словах Украина может все. а на деле всегда оказывается, что нехорошие папэрэдники украли все.
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С такими идиотами, как Омелян, мы все глубже и глубже будем в одном месте. Эта скотина отпугивает всех от Украины. Из-за таких, как он, запад на нас смотрит, как на дебилов, потому, что у нас такие министры.
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Україна може стати лідером в чому завгодно.Тільки не з таким урядом...
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ХайперПук уже построили? В Днепре он мост уже 3 год чинят, а тут басни про Нью-Васюки травят
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каменты писец...
почему никто не углубится а суть????
а суть такова - эпоха лития почти прошла
сам Маск, уважаемый мной чувак, это почти признает
для делитантов - ознакомтесь с таким материалом, как графен
европа проиграла битву за электрокары? - это ваще прикол))) привет от вольцвагена)))

чем этот нарк ляпаеться????
оно как ужалится очередной дозой, то гиперлуп из него лезет
кажись он отоваривается на точке, где берут шмэк кацапы, симптоматика аналогичная
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Залежи кобальта - это хорошо.
Но гнойсманы не мыслят категориями прибыли - они умеют делить уже готовые деньги,
которые заработали другие (мы с вами).
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Опять маскальские троли и наши зрадофилы разводят все пропало! Этот вопрос Сверх!!! Важен! Это решение многих вопросов в экономике: Это развитие промышленности не только аккумуляторов, но и автомобильное производство! Решение вопроса с энергоносителями, на на порядок меньшее нужна будет нефть!!! Больше Ху#лостан не сможет нас шантажировать! А у нас этот, шанс появится!
Дебилы которые хе..рят эту тему враги Украинской нации!
Смерть России! Слава Руси!
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опять емельян ушел в нирвану. то потужный гиперлуп то мыролюбный ремонт дорог а то массовое производство батареек.
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Головне без паніки. Юля сказала, що збире інтелектуалів і все порішає. Кажуть, що Шкіль вже погодився повернутись в Україну.
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йуля это воровка на доверии капительман-гриян?
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Вспомните, по какой цене нам любимая власть говноланосы пыталась втюхать? А ведь по выплавке стали мы не самая последняя страна (При СССР Украина США обгоняла по выплавке стали, хотя надо делать поправку на пропаганду тех лет).
Вот примерно то же и будет и с электромобилями. У руля украинского автопрома будут все те же - Васадзе, Порошенко, Святаш и остальные олигархи.
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Може мені ДВЗ викинути, та поставити мотор-колеса... Хоча, по таким ухабам ці девайси втікнуть з авто.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - Омелян
 
 
 
 
 
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