 "Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook.
"В Украине самые богатые месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - написал Омелян.
Он прибавил, что для этого необходимо принятие Верховной Радой закона о 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине.
"Для этого только нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала наш закон относительно 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине, и мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест", - отметил Омелян.
Министр прибавил, что также необходима настойчивая работа по привлечению таких инвесторов и созданию им комфортных условий работы в Украине.
- Всего мира!!! - застонали оглушенные васюкинцы.
- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
Вспоминаю публичные планы Гройсмана заманить в Украину Элона Маска.
Ещё вспоминаю планы правительства на основе Антонова предложить Трампу изготовить президентский Air Force One.
Это каким же конченым дебилом надо быть Омеляну, чтобы не понимать, что от месторождения ископаемых до высокотехнологичных продуктов лучшие страны прошли столетия индустриализации и создания хай-тек промышленности, в которой заняты талантливые и мирового уровня инженеры и рабочие.
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інвестори бояться заходити через високий рівень корупції та складність відкриття і ведення бізнесу. Податки. До речі, і сам Омел,ян підозрюваний у справі про корупцію, якщо не помиляюсь його відпустили на поруки, а слідство триває. Тому символічно, що такі райдужні перспективи малює саме Омел,ян. От і залишається західним інвесторам хіба що вивозити сировину (в цьому випадку літій та кобальт), чи то деревину, на яку так багата Україна. Замість того, щоб створювати виробництво та робочі місця в Україні, для українців, на місці. Невже, наприклад, німцям, які добре рахують видатки, не вигідніше було б на місці в Україні зі значно дешевшою робочою силою започатковувати виробництво неподалік цих родовищ, і не витрачати додаткові кошти на транспортування сировини на захід в умовну Польщу чи Словакію, де видатки на виробництво та робочу силу значно вищі за українські до того ж?
Проблема с производством батарей - экологический вред. Надо очень много вложить чтобы соблюсти экологические нормы, поэтому дешевле производить батареи в Китае где на экологию тратиться не надо. Много экологически вредных производств (химия, краски, пестициды) в Европе закрываются и открываются в Китае,именно по этой причине.
прізвище Міністра інфраструктури України - Омелян, а не Омєл'ян.
Пєрєдай своим по смєнє.
Вы, придурки, еще цены пару раз (для верности) на газ поднимите - и останутся только пенсионеры да чиновники.
обычно за такими заявлениями, стоит попытка "насадить сову на глобус".. или раздуть свое самомнение
В Польше опасаются резкого оттока украинских заробитчан в страны Западной Европы, передает издание Rzeczpospolita.
Польская экономика, которая быстро развивается, нуждается в рабочей силе, которую составляют именно украинцы и на которых она сейчас опирается.
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Украинцы также помогли решить кадровые проблемы в Чехии и Словакии, однако спрос продолжает расти. По данным ООН, с 2015 года из Украины выехали 7% рабочей силы. В ближайшие годы такая трудовая миграция может подорвать стабильность цен и экономического роста в Украине.
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Отмечается, что украинские заробитчане стали мощной опорой рынка труда в Польше. Однако, по словам аналитиков PKO BP, потенциал миграции из Украины постепенно себя исчерпывает. А те мигранты, которые уже работают в Польше, начинают присматриваться к Западу и планировать ехать работать в Германию и другие страны ЕС. Согласно оценкам Work Service, из Польши могут уехать до 59% украинских заробитчан.
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"Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца нехватка кадров может вырасти с 165 тысяч до полумиллиона человек", - заявил президент фирмы Personnel Service Кшиштоф Інглет.
По его словам, это может вылиться в огромное давление и приведет к спаду конкурентоспособности польских компаний.
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"В Германии они смогут законно заработать значительно больше. Польша не будет для них такой привлекательной. Работников из Украины уже сейчас отбирают у нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны решили проблемы с трудоустройством и предлагают лучшие условия труда", - отмечает глава компании Work Service Павел Вольневич.
Отметим, что с 2019 года минимальная зарплата в Польше составит более 520 евро.https://112.ua/mir/v-polshe-umenshaetsya-kolichestvo-trudovyh-migrantov-iz-ukrainy-rzeczpospolita-467803.html
Климкин - НАЧНИ СОЗДАВАТЬ КРЕПКУЮ ДИАСПОРУ УКРАИНУЕВ В ЕС.
Столько надо создать и заботится об заробитчанах- 7.5 млрд евро в год в Украину - жто покруче Азметова. Так о нем заботятся , а об ЭКСПАТАХ - нет
2. Есть школьники. Их родители официально работают
3. Много врачей работает
4. На автозаводы едут работать
5. Строителей масса
6. Айтишники работают
7. Спортсмены тренируются ( пример Кличко )
И т д
ВОПРОС ТОЛЬКО В ЗНАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА.
Так вот, зайдите на стройку в Германии, найдите украинцев и спросите у них насчет визы. Вы сильно удивитесь.
Вангую:
- 20% работают нелегально, по польской рабочей визе или вообще приехавшие по безвизу
- 80% - числятся в польской фирме, и типа находятся "в командировке" в Германии.
За кого изх них вы предлагаете "вписаться" Климкину?
Дорог как небыло так и нет!
Лоббировал МАУ пока в Одессе не нарвался на Михо и после этого стал приверженцем лоукостов.
Не мог навести порядок в Борисполе, пока не вмешались старшие, мальчика просто посылали на х_й!
На пятом году войны у страны нет полноценного резервного аэропорта, каким был аэропорт в Донецке.
Не принят ни один закон помогающий развитию речного транспорта.
Т.е. вообще ни хрена не делает, только пиарится на том, что делают другие.
В Китае засрали землю,а зная нашу безалаберность,могу предположить, что мы вытравим у себя в стране все живое через 50 лет
Только не нужно позволить эти месторождения украсть разным проходимцам и нельзя позволить вывозить сырье, пусть мировой центр по производству электрокаров и батарей к ним создают в Украине.
Лише у нас з вашим (в широкому розумінні) менеджментом завжди справджується лише антитеза "...а може й не стати...".
http://www.electra.com.ua/akkumulyator/420-mirovye-zapasy-litievykh-resursov.html
почему никто не углубится а суть????
а суть такова - эпоха лития почти прошла
сам Маск, уважаемый мной чувак, это почти признает
для делитантов - ознакомтесь с таким материалом, как графен
европа проиграла битву за электрокары? - это ваще прикол))) привет от вольцвагена)))
чем этот нарк ляпаеться????
оно как ужалится очередной дозой, то гиперлуп из него лезет
кажись он отоваривается на точке, где берут шмэк кацапы, симптоматика аналогичная
Но гнойсманы не мыслят категориями прибыли - они умеют делить уже готовые деньги,
которые заработали другие (мы с вами).
Дебилы которые хе..рят эту тему враги Украинской нации!
Смерть России! Слава Руси!
Вот примерно то же и будет и с электромобилями. У руля украинского автопрома будут все те же - Васадзе, Порошенко, Святаш и остальные олигархи.