 УПЦ КП будет молиться за патриарха Варфоломея, - решение синода

Об этом говорится в решении синода УПЦ КП, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая обстоятельства, на время до следующего распоряжения - благословить архиереям Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата предоставить указание в их кафедральных соборах на богослужениях возносить отдельные молитвенные просьбы за Его Святейшество Вселенского Патриарха Варфоломея: а) на Мирной ектении после просьбы "О святом храме..." возносить просьбу "За Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея Господу помолимся"; б) на Большом входе архиерей со Святой Чашей произносит: "Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных ...", - говорится в решении.

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