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 УПЦ КП будет молиться за патриарха Варфоломея, - решение синода

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) 29 октября принял решение о молитве за Вселенского Патриарха Варфоломея как предстоятеля православных церквей.

Об этом говорится в решении синода УПЦ КП, передает Цензор.НЕТ

"Учитывая обстоятельства, на время до следующего распоряжения - благословить архиереям Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата предоставить указание в их кафедральных соборах на богослужениях возносить отдельные молитвенные просьбы за Его Святейшество Вселенского Патриарха Варфоломея: а) на Мирной ектении после просьбы "О святом храме..." возносить просьбу "За Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея Господу помолимся"; б) на Большом входе архиерей со Святой Чашей произносит: "Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных ...", - говорится в решении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Анафему Варфоломею!", - в УПЦ МП предлагают отлучить от церкви Вселенского патриарха

Источник: https://censor.net.ua/n3094076
 
   
 Топ комментарии
 
Це добре, бо УПЦ КП є визнаною канонічною церквою.
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Слава богу відійшли від тих сатаністів МП. Я , правда , католик. Але мене радує справедливе рішення православного питання.
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Це добре, бо УПЦ КП є визнаною канонічною церквою.
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Это правильно! И можно еще немного помолится за Петра Лексеевича.
Хоть при похоронах его упоминать!
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Молодец! УПЦ КП молитиметься за патріарха Варфоломія, - рішення синоду - Цензор.НЕТ 1611 У тебя уже зарнее приготовлено. Оперативно. Видать минстець не дремлет.
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та ясно що не дрімає)в них зашквар за зашкваром -що не день то пісец)треба оперативно працювати)))
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Розкажи про сьогоднішній зашквар, чи то пісєц, цікаво послухати )))
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Та й ви не дрімаєте, ліпите Пороха аби куди, навіть не думаючи, а навіщо думати? Сказали ліпити - ліпимо!
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Ти до речі першим із Порохом встряв, у тебе очевидно раніше було приготовлено )))
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Будь мужиком! Съешь "Рошенку! Прояви наконец свою мужскую силу!
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Боюсь блин! А вдруг потом ригошоколадным ботом стану.
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ты постоянно находишь причины, что бы не быть "мужиком"..
ты наверно еще колготы и сандали носишь?
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Не! Я люблю в лабутенах. ФАНТАЗИРУЙ ДАЛЬШЕ СЛАДЕНЬКИЙ!
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В тему, молодець! Кому саме з'їсти рошенку, уточни, Синоду чи Варфоломію?
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9(Это правильно! А за Петра Лексеевича можно при похоронной службе упоминать.
НЕ ЗЛЫМ, ТИХИМ СЛОВОМ С ТРЕХ БУКВ. (Это не матюк, для админов говорю, это слово БЕС).
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Співачка Анастасія Приходько приєдналася до команди Юлії Тимошенко виключно через гроші.
Таке переконання в ефірі одного з телеканалів висловив колишній народний депутат Тарас Чорновіл.
"Той самий Рейган пройшов колосальну школу від низу до верху: зав'язав із акторством і почав займатися професійною політикою. І на президентську посаду прийшов, як професійний політик.
Але є ще мова моралі: Тимошенко бере до себе в політичну команду і, очевидно, буде вести у Верховну Раду людину, яка представляла Російську Федерацію на конкурсі Євробачення. Ідучи в політику вперше, вона йшла до Радикальної партії Ляшка. При тому зробила заяву, що її ноги ніколи не буде в "Батьківщині" та "Опозиційному блоці". Зараз вона опиняється у "Батьківщині". Зрозуміло, що тут гроші, гроші та нічого, крім грошей. Також кажуть про відверто російський вплив. Анастасія представляла Російську Федерацію. Для мене це - все", - сказав Чорновіл.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вакарчука знову запитали про вибори

Напередодні українська співачка та волонтер Анастасія Приходько заявила про намір піти у політику. Вона планує приєднатися до "Батьківщини" і балотуватися до Верховної Ради наступного року.
2009-го Приходько представляла Російську Федерацію на пісенному конкурсі Євробачення у Москві, де посіла 11 місце. У жовтні 2018-го оголосила, що йде зі сцени. https://gazeta.ua/articles/politics/_prihodko-i-timoshenko-narvalisya-na-porciyu-kritiki/866829
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...«мишебраття..... всякая война заканчіваєтся міром»....
Багато совковати не хочуть зрозуміти, або дійсно не розуміють, що ЦЯ війна закінчиться, або перемогою Руси-України, або Московський - Улус її знищить...
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Для украинцев, не хохлов, лучшей новостью будет заупокойная путану.
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Сказала росиянская свинособака, и помолилась перед иконами путина и сталина.
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А до сих пор кто мешал славить Варфоломея? Он чем то обижал Филарета?
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раньше не давал автокефаль, а счас ситуация изменилась..
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Все попы одинаковые, даже друг с другом - пока в клюв ему не положишь, ничего делать не будет.
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Досі українська церква була не визнана вселенським патріархатом
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Так что - в ответ Филарет не признавал Варфоломея, но за томосом обращался?
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Визнавав, чому не визнавав? Українська церква не була частиною вселенського патріархату, але хотіла бути його частиною, мені здається це досить ясно.
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Так чего же не молились за Варфоломея, если чего то хотели от него?
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За правилами належить поминати першого Патріарха, у веденні якого знаходиться Церква. Вселенського Патріарха до цього часу не поминали оскільки Українська православна церква не знаходилася в його веденні. Все досить чітко і абсолютно за правилами. Треба просто знати правила або не полінуватися знайти їх в інтернеті.

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/orthodox_relations/73201
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Слава богу відійшли від тих сатаністів МП. Я , правда , католик. Але мене радує справедливе рішення православного питання.
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Це деталі. І процедурні питання. Чекаємо на новину такого змісту:
- Православні церкви мирно узгодили між собою всі формальності для об'єднання. В мирі і любові готові прийняти Томос і нехай Бог і далі дає нам мудрості.
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Та хай молятся,лиш бы с крестами по улицам не таскались.
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Только гордыня им обьединится мешает. А это надо сделать быстро до выборов .Иначе томос не к обеду будет.
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Про гординю росіяни багато чого знають, вони в цих питаннях спеціалісти.
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Кацапи шаленіють від злості, бо Україна більше не буде їхньою колонією. Та нехай собі як знають, божеволіють, конають, нам своє робить.
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а вы мусолите здесь подставь другую щеку.....
УПЦ КП молитиметься за патріарха Варфоломія, - рішення синоду - Цензор.НЕТ 8358

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Пора тихонько уйти с ЦН. А то что-то долго коммент заходит .
А ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК, ЧТО АДМИНЫ ТЕБЯ НА КРЮЧЕК ВЗЯЛИ.
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Вы неправы- шо , админы не люди? Им тоже интресно некоторых читать , а некоторых - нет
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Я думаю що адміни люди, і можливо когось їм і цікаво читати, але я думаю що відвертий треш читати нецікаво нікому.
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ИЩУТ! За что забанить. Главное не отвечать на провокации и не матюкаться.
Но ригошоколады на совете форумчан все равно затравят. Там спецов по провокациям и жалобам море.
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Второй признак когда прысылают цыфровую проверку . Это второе предупреждение.
Поверь! Я здесь уже лет десять.
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Ти часом не єврей? Прощаєшся, та все ніяк не йдеш )))
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Все це,звісно,дуже добре,але в цивілізованому світі навчились редагувати геном людини,створили квантовий компьютер,відкрили гравітаційні хвилі та бозон Хіггса.А по Марсу так взагалі,як по Бродвею,катаються...
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Так Филарету и не удалось стать патриархом... УПЦ КП молитиметься за патріарха Варфоломія, - рішення синоду - Цензор.НЕТ 1705
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Ще нікому не вдалося, ще об'єднавчий собор не відбувся, на якому оберуть патріарха.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУПЦ КП будет молиться за патриарха Варфоломея, - решение синода
 
 
 
 
 
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