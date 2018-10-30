 УПЦ КП будет молиться за патриарха Варфоломея, - решение синода

Об этом говорится в решении синода УПЦ КП, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая обстоятельства, на время до следующего распоряжения - благословить архиереям Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата предоставить указание в их кафедральных соборах на богослужениях возносить отдельные молитвенные просьбы за Его Святейшество Вселенского Патриарха Варфоломея: а) на Мирной ектении после просьбы "О святом храме..." возносить просьбу "За Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея Господу помолимся"; б) на Большом входе архиерей со Святой Чашей произносит: "Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных ...", - говорится в решении.
Хоть при похоронах его упоминать!
хоча напевно не тільки сьогоднішнього дня...це "жити по новому" ось уже 5 рік)))
ты наверно еще колготы и сандали носишь?
НЕ ЗЛЫМ, ТИХИМ СЛОВОМ С ТРЕХ БУКВ. (Это не матюк, для админов говорю, это слово БЕС).
Таке переконання в ефірі одного з телеканалів висловив колишній народний депутат Тарас Чорновіл.
"Той самий Рейган пройшов колосальну школу від низу до верху: зав'язав із акторством і почав займатися професійною політикою. І на президентську посаду прийшов, як професійний політик.
Але є ще мова моралі: Тимошенко бере до себе в політичну команду і, очевидно, буде вести у Верховну Раду людину, яка представляла Російську Федерацію на конкурсі Євробачення. Ідучи в політику вперше, вона йшла до Радикальної партії Ляшка. При тому зробила заяву, що її ноги ніколи не буде в "Батьківщині" та "Опозиційному блоці". Зараз вона опиняється у "Батьківщині". Зрозуміло, що тут гроші, гроші та нічого, крім грошей. Також кажуть про відверто російський вплив. Анастасія представляла Російську Федерацію. Для мене це - все", - сказав Чорновіл.
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Напередодні українська співачка та волонтер Анастасія Приходько заявила про намір піти у політику. Вона планує приєднатися до "Батьківщини" і балотуватися до Верховної Ради наступного року.
2009-го Приходько представляла Російську Федерацію на пісенному конкурсі Євробачення у Москві, де посіла 11 місце. У жовтні 2018-го оголосила, що йде зі сцени. https://gazeta.ua/articles/politics/_prihodko-i-timoshenko-narvalisya-na-porciyu-kritiki/866829
Багато совковати не хочуть зрозуміти, або дійсно не розуміють, що ЦЯ війна закінчиться, або перемогою Руси-України, або Московський - Улус її знищить...
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/orthodox_relations/73201
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- Православні церкви мирно узгодили між собою всі формальності для об'єднання. В мирі і любові готові прийняти Томос і нехай Бог і далі дає нам мудрості.
А ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК, ЧТО АДМИНЫ ТЕБЯ НА КРЮЧЕК ВЗЯЛИ.
Но ригошоколады на совете форумчан все равно затравят. Там спецов по провокациям и жалобам море.
Поверь! Я здесь уже лет десять.