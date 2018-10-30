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 Наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на мариупольском направлении, - Наев

Командующий Объединенными силами Сергей Наев назвал наиболее напряженные направления на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "ВВС Украина".

"Противник повышает боевую активность перед какими-то датами или же накануне политических встреч на высшем уровне - чтобы показать якобы нарушения минских договоренностей Объединенными силами. Сейчас количество обстрелов со стороны противника постепенно уменьшается. Это связано с подготовкой к их фейковым выборам ( "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября 2018. - Ред.)", - сообщил Наев.

По словам командующего, таким образом они пытаются показать, что выборы проводятся демократично.

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"В целом же, с начала ООС количество обстрелов со стороны противника значительно возросло. Так они испытывали Объединенные силы ... Враг более 5 тыс. раз обстреливал наши позиции, около тысячи - из запрещенного минскими соглашениями оружия", - сказал Наев. 

Также он добавил, что наиболее напряженная ситуация сейчас на мариупольском направлении, периодически возникает напряжение на горловском направлении и Светлодарской дуге.

Источник: https://censor.net.ua/n3094071
 
 
 Топ комментарии
 
В раше уже давно пожалели, что наскоком не взяли Мариуполь (в принципе, им просто не дали это сделать), эту тему не один раз обмусоливали ватные ресурсы! А сейчас думаю, кроме провокационных обстрелов, они ни на что другое не решатся !
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Будуть вибори, чи ні, але ж обстрілюють позиції наших захисників ці погані виродки... Бажаємо терпіння та незламної моралі за свою неньку нашим захисникам! Тримайтеся друзі! Слава Україні!!!
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Понятно что боевая активность напрямую связана с так называемыми выборами. Это провокации.
Слава Украине!
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7 фактів про казацтво, яких ви не знали:
http://facty.info/kozatstvo-u-dnk-7-faktiv-yakyh-vy-ne-znaly-pro-kozakiv/?fbclid=IwAR3OpZfwWvktYyT4yeKPN7Gs8R_ihBIQNTxL6r42AEDgqbKdzuNdyTLuDvg
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Цікаво, але тут не всі факти. Тюркськими мовами буде "казак", але українською "козак".
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по минским соглашениям дебальцево под контролем Украины
надеюсь новый президент начнет с того что разорвет дипотношения с педерацией
и организует постройку реальной стены с лугандоном
есть такое у кого в предвыборной программе?
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Хоть выборы будут или нет, все равно их кроме рашки никто не признает, и то рашка сама от них скоро отморозится!
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Пока шоколадный голубь мира рубит бабло на крови война будет длиться бесконечно.
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Як колись зауважила Фаіна Ранєвская - " Белий цвет вас полнит"..😃😃😃
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А ты, голубок, что предлагаешь для установления мира? Или тебе, просто этим заняться некогда - таксовать нужно!
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Он предлагает избрать ботоксную Вону и сдаться хуйлу.
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Будуть вибори, чи ні, але ж обстрілюють позиції наших захисників ці погані виродки... Бажаємо терпіння та незламної моралі за свою неньку нашим захисникам! Тримайтеся друзі! Слава Україні!!!
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В раше уже давно пожалели, что наскоком не взяли Мариуполь (в принципе, им просто не дали это сделать), эту тему не один раз обмусоливали ватные ресурсы! А сейчас думаю, кроме провокационных обстрелов, они ни на что другое не решатся !
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Понятно что боевая активность напрямую связана с так называемыми выборами. Это провокации.
Слава Украине!
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Це небільш ніж провокації зі сторони ворога. Маріуполь - це Україна і так надалі буде
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на мариупольском направлении, - Наев
 
 
 
 
 
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