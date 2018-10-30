 "Наверное, заблудился": Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий "засветился" в ''ЛНР''. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщает журналист Денис Казанский.

"Ой, кто это у нас вместе с Пасечником (главарем "ЛНР". - Ред.) принимает присягу у воспитанников "Алчевского кадетского корпуса"? Да это же депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Наверное, заблудился", – написал он.









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