 "Наверное, заблудился": Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий "засветился" в ''ЛНР''. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщает журналист Денис Казанский.
"Ой, кто это у нас вместе с Пасечником (главарем "ЛНР". - Ред.) принимает присягу у воспитанников "Алчевского кадетского корпуса"? Да это же депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Наверное, заблудился", – написал он.
дело чести как никак, все таки не сявка какая то типа зохера
а реальный предатель Родины
А ОБСЕ такие: - Де? Кто? Когда? Мы не видим...
А Волкер: - Фуражку вижу, погоны вижу, штаны с лампасами вижу, а козломордого внутри всего этого не вижу....
НюрнбергГаагу поедет.