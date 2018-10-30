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 Политика Украины
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 "Наверное, заблудился": Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий "засветился" в ''ЛНР''. ФОТО

Депутат Государственной думы Российской Федерации от "Единой России" Виктор Водолацкий побывал на оккупированной территории Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщает журналист Денис Казанский.

"Ой, кто это у нас вместе с Пасечником (главарем "ЛНР". - Ред.) принимает присягу у воспитанников "Алчевского кадетского корпуса"? Да это же депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Наверное, заблудился", – написал он.

Наверное, заблудился: Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий засветился в ЛНР 01

Наверное, заблудился: Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий засветился в ЛНР 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3094065
 
 
 Топ комментарии
 
Еще один кизяк, судя по говноцацкам.
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Они там постоянно, только на миротворец их почти не добавляют
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интересно когда наше сбу пасечника завалит
дело чести как никак, все таки не сявка какая то типа зохера
а реальный предатель Родины
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Ага...
А ОБСЕ такие: - Де? Кто? Когда? Мы не видим...
А Волкер: - Фуражку вижу, погоны вижу, штаны с лампасами вижу, а козломордого внутри всего этого не вижу.... "Наверное, заблудился": Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий "засветился" в ''ЛНР'' - Цензор.НЕТ 6801
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Депутат госдумы в звании генерал-лейтенанта кизячьих войск. Рюцке группенфюрер. В Нюрнберг Гаагу поедет.
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Все что нужно знать о мышебратьях и одном народе, - он - Заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, доктор социологических наук, действительный член Академии социальных наук. Вот такие братья и такая гражданская война.
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Интересно, а Хуг, заметил присутствие депутата росиянского, или до сих пор без очков смотрит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наверное, заблудился": Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий "засветился" в ''ЛНР''. ФОТО
 
 
 
 
 
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