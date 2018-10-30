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 Ночью ФСБ нагрянула с обыском в дом крымского татарина Дилявера Гафарова в с. Жемчужина Крыма, - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

В с. Жемчужина Крыма Кировского района на оккупированном полуострове с трех часов ночи проходил обыск в доме крымского татарина Дилявера Гафарова, после чего силовики увезли его предположительно в симферопольский изолятор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Обыск проводился сотрудниками ФСБ, был начат, по словам отца задержанного Дилявера Гафарова, около трёх часов ночи. Силовики сказали, что ищут оружие, но в списке изъятых вещей его нет, поскольку его не обнаружили. Изъяты ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, приведенные силовиками", - говорится в сообщении.

Ночью ФСБ нагрянула с обыском в дом крымского татарина Дилявера Гафарова в с. Жемчужина Крыма, - Крымская солидарность 01

Также сообщается, что задержанный силовиками Дилявер Гафаров был вывезен силовиками предположительно в симферопольский изолятор, родные Дилявера выехали за ним.

Ночью ФСБ нагрянула с обыском в дом крымского татарина Дилявера Гафарова в с. Жемчужина Крыма, - Крымская солидарность 02

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"Никаких документов о проведении обыска силовики не оставили", - добавили в "Крымской солидарности".

Ночью ФСБ нагрянула с обыском в дом крымского татарина Дилявера Гафарова в с. Жемчужина Крыма, - Крымская солидарность 03
Фото: "Крымская солидарность"/Facebook

Ночью ФСБ нагрянула с обыском в дом крымского татарина Дилявера Гафарова в с. Жемчужина Крыма, - Крымская солидарность 04

Источник: https://censor.net.ua/n3094064
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью ФСБ нагрянула с обыском в дом крымского татарина Дилявера Гафарова в с. Жемчужина Крыма, - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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