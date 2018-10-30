 С 1970-х годов человечество уничтожило 60% животных на планете, - отчет WWF

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба WWF в Украине

В рамках исследования ученые проанализировали данные 16704 популяций 4005 видов за 1970-2014 годы.



Динамика "Индекса живой планеты" указывает на снижение количества позвоночных животных на 60% за указанный период. То есть в среднем количество популяций млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб уменьшилась за последние 40 лет более чем наполовину. Наиболее резкое сокращение наблюдается в частности в Южной и Центральной Америке - на 89% с 1970 года. Наиболее уязвимыми оказались пресноводные виды, численность популяций которых сократились на 83%.



Среди основных причин стремительной утраты биоразнообразия в мире ученые называют "Большое ускорение" - явление, когда, начиная с 1950 года, все показатели человеческой деятельности стремительно выросли (добыча полезных ископаемых, урбанизация, рост населения) и спровоцировали резкое увеличение спроса на энергию и территорию, что привело к беспрецедентным изменениям на планете. Они также считают, что человечество вступает в новую геологическую эпоху - антропоцен - когда именно человек является ключевым фактором, который меняет климат, биоразнообразие и окружающую среду в целом.

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Несмотря на то, что снижение численности популяции особенно стремительно в южном полушарии, не обошло оно также и европейский континент.



Ольга Денищик, координатор пресноводного направлении WWF в Украине: "Угроза исчезновения видов еще никогда не была столь серьезной как сегодня. И к сожалению, мало кто понимает, как тесно мы связаны с сетью жизни, которую называют биоразнообразием. Быстрее всего исчезают виды, связанные с пресноводными экосистемами. Одна из последних украинских потерь - это осетр европейский, которого еще называют атлантическим. Этот вид пережил динозавров и масштабное вымирание видов на планете, однако был уничтожен в результате деятельности человека. Сегодня на очереди исчезновения - следующие видов осетровых".



Кроме осетра европейского, в Украине за последние полвека также исчезли тюлень-монах, долгокрыл обычный и суслик европейский. Чтобы привлечь внимание украинцев к потере биоразнообразия команда WWF в Украине инициировала кампанию "Пропавшие страницы. 404", где рассказывает о видах, которые больше не существуют в Украине.

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Маричка Закалюжна, кооординатор кампании "Живая планета" 2018 в Украине: "Мы чуть ли не каждый день встречаем страницу 404 в сети, то есть такую, которая по каким-то причинам больше не существует. В дикой природе Украины, к сожалению, также есть такие страницы. Поэтому мы использовали эту идею, чтобы наглядно показать, каких страниц мира дикой природы Украины больше не существует. Присоединиться к кампании очень легко - для этого достаточно распространить информацию среди своих друзей, в том числе через социальные сети. Если вы готовы на большее - приглашаем изменить свой образ жизни на более бережливый с точки зрения использования природных ресурсов".