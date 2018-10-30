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Все про:животные (665) природа (202) экология (1026)

 С 1970-х годов человечество уничтожило 60% животных на планете, - отчет WWF

30 октября Всемирный фонд природы WWF обнародовал данные отчета "Живая планета" 2018, едва ли не самого большого исследования состояния и численности популяций в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба WWF в Украине

В рамках исследования ученые проанализировали данные 16704 популяций 4005 видов за 1970-2014 годы.

Динамика "Индекса живой планеты" указывает на снижение количества позвоночных животных на 60% за указанный период. То есть в среднем количество популяций млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб уменьшилась за последние 40 лет более чем наполовину. Наиболее резкое сокращение наблюдается в частности в Южной и Центральной Америке - на 89% с 1970 года. Наиболее уязвимыми оказались пресноводные виды, численность популяций которых сократились на 83%.

Среди основных причин стремительной утраты биоразнообразия в мире ученые называют "Большое ускорение" - явление, когда, начиная с 1950 года, все показатели человеческой деятельности стремительно выросли (добыча полезных ископаемых, урбанизация, рост населения) и спровоцировали резкое увеличение спроса на энергию и территорию, что привело к беспрецедентным изменениям на планете. Они также считают, что человечество вступает в новую геологическую эпоху - антропоцен - когда именно человек является ключевым фактором, который меняет климат, биоразнообразие и окружающую среду в целом.

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Несмотря на то, что снижение численности популяции особенно стремительно в южном полушарии, не обошло оно также и европейский континент.

Ольга Денищик, координатор пресноводного направлении WWF в Украине: "Угроза исчезновения видов еще никогда не была столь серьезной как сегодня. И к сожалению, мало кто понимает, как тесно мы связаны с сетью жизни, которую называют биоразнообразием. Быстрее всего исчезают виды, связанные с пресноводными экосистемами. Одна из последних украинских потерь - это осетр европейский, которого еще называют атлантическим. Этот вид пережил динозавров и масштабное вымирание видов на планете, однако был уничтожен в результате деятельности человека. Сегодня на очереди исчезновения - следующие видов осетровых".

Кроме осетра европейского, в Украине за последние полвека также исчезли тюлень-монах, долгокрыл обычный и суслик европейский. Чтобы привлечь внимание украинцев к потере биоразнообразия команда WWF в Украине инициировала кампанию "Пропавшие страницы. 404", где рассказывает о видах, которые больше не существуют в Украине.

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Маричка Закалюжна, кооординатор кампании "Живая планета" 2018 в Украине: "Мы чуть ли не каждый день встречаем страницу 404 в сети, то есть такую, которая по каким-то причинам больше не существует. В дикой природе Украины, к сожалению, также есть такие страницы. Поэтому мы использовали эту идею, чтобы наглядно показать, каких страниц мира дикой природы Украины больше не существует. Присоединиться к кампании очень легко - для этого достаточно распространить информацию среди своих друзей, в том числе через социальные сети. Если вы готовы на большее - приглашаем изменить свой образ жизни на более бережливый с точки зрения использования природных ресурсов".

Источник: https://censor.net.ua/n3094061
 
 
 Топ комментарии
 
зашел, прочитал первые два комента, и не нашел чего добавить С 1970-х годов человечество уничтожило 60% животных на планете, - отчет WWF - Цензор.НЕТ 1824
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И это всего за 50 лет!!! Не трудно посчитать, что с такими темпами через 40 лет ничего не остантся, в том числе причный вызвашей это вымирание - человека.
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Еще 40% осталось уничтожить, и тогда двуногие существа - самое большое зло на Земле - начнет поедать друг друга. Хотя, про "друга" я тут перегнул. Скорее - враг врага.
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Разве? Кацапы все еще в полном составе, ну почти.
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зашел, прочитал первые два комента, и не нашел чего добавить
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И это всего за 50 лет!!! Не трудно посчитать, что с такими темпами через 40 лет ничего не остантся, в том числе причный вызвашей это вымирание - человека.
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Еще 40% осталось уничтожить, и тогда двуногие существа - самое большое зло на Земле - начнет поедать друг друга. Хотя, про "друга" я тут перегнул. Скорее - враг врага.
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та ще як мінімум 140 млн лишилось...так що фауна може відродитись...особилов що стосується мавпоподібних створінь...
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Ничо, усьо шакаладом компенсируетца!!🤣
🤑
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Если хочешь, чтобы заплатили, нужно лучше стараться.
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Мені "подобаються" такі організації
Сидять собі високооплачувані нероби десь у "брюселі" і час від часу видають апокаліптичні "прогнози". І метою цих прогнозів є лише одне: дайте нам більше грошей, бо щось ми знудилися в "брюселі".
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им не надо просить денег, они так обеспечены, они констатируют факты, а там как хочешь так и воспринимай
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Какие источники финансирования WWF?

Следующий вопрос: Ну, что - высокооплачиваемые бездельники в Брюсселе?

Прим. Лайки относятся к последнему вопросу.
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у них формы собственности и организации организаций совсем иные, не знаю зачем критикуешь коль оно так и есть
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Вони не є комерційною організацією. А наявність серед спонсорів світових мільярдерів, що здобули свої статки у сумнівний спосіб, наштовхує на думку, що вони не є, делікатно кажучи, неупередженими.
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Например - кто, как долго финансирует и сколько в %?
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"Чем больше узнаю животных, тем меньше понимаю людей" (с)
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Ресторатори замовляють, мисливці вбивають, постачальники постачають. Нічого дивного.
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Слід розуміти, що найбільше тварин постраждало не в результаті очевидного браконьєрства, а як наслідок інтенсифікації людської господарської діяльності, котра дозволила мільярдам людей перейти за категорії «за межею виживання» в категорію просто «бідних» якщо міряти мірилом цивілізованих країн.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомС 1970-х годов человечество уничтожило 60% животных на планете, - отчет WWF
 
 
 
 
 
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