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Все про:Италия (847) пропаганда (2070) Путин (24329) Россия (70905) артисты (185) певица (49)

 4 года работаю в Италии и общаюсь с простыми людьми. Многие прямо говорят: "Когда нас Путин уже заберет", особенно старики, - певица Цыганова

Певица Вика Цыганова, поддержавшая оккупацию Крыма и войну на Донбассе, убеждает российских граждан, что "в Европе простым смертным намного сильнее закручивают гайки", чем в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Аргументы и факты".

Также читайте: Обычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России

"Меня так родители воспитывали. Я, будучи маленьким ребенком, пела патриотические песни "Огромное небо одно на двоих" и т.д. У меня папа был офицером, и я просто выросла на таких песнях и на народных. Миллион просмотров, конечно, радует. Думаю, что это только начало. Будет еще больше. Это значит, что есть люди, которые смотрят с тобой в одном направлении и питают к России высокие чувства. Самое удивительное, что эта работа находит отклик и на Западе. Поэтому появляется настрой, что все будет хорошо. У людей появляется желание приехать в Россию, увидеть все своими глазами, разобраться. В России в этом году прошел чемпионат мира по футболу. Многие люди увидели настоящую Россию, отведали ее кухню, прикоснулись к ее культуре. Это же здорово! Наша страна меняется - становится более доброй, открытой. Я уже 4 года работаю в Италии и очень плотно общаюсь с простыми людьми. Многие прямо говорят: "Когда нас Путин уже заберет". Особенно старики", - уверяет Цыганова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии

Она заявила, что так говорят итальянские старики. "В итальянской деревне рядом со студией Челентано, где я работаю, живут простые люди. И они иногда такое говорят", - заверила певица.

Говоря об агрессии РФ на Донбассе, Цыганова заявила, что "я на протяжении последних 20 лет езжу в эти регионы".

Источник: https://censor.net.ua/n3094059
 
 
 Топ комментарии
 
Крымчане тоже мечтали сдохнуть в раше. Первый этап прошли - дышат то серной, то соляной кислотой.
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Когда нас Путин уже заберет", особенно старики, - певица Цыганова

Она забыла добавить - Когда нас Путин уже в РАЙ заберет
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А тебе и представлять ничего не нужно! Вот такие вот *певички* ведут подрывную деятельность против Украины, занимаются наемничеством, агитируют стариков против Украины! Гибридная война называется,если не знал!
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Так пусть покажет,эта дура ватная фото или видео про жизнь в деревне,как живут российские старики,в каких халупах и что едят! Уважаемые украинцы,что работают в Милано, покажите видео итальянским старикам, что жрут россияне,в чем одеты старики и в каких условиях живут! И все! Сарафанное радио сработает!
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На "Лента.сру". Вся правда, как она есть, про Украину.
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Так новость же - про Европу!
Как кацапские шансонные шалавы рассказывают, ЖИВЯ В ЕВРОПЕ, о вяличии расии!
Внимательнее читай, болезный!)))))))))
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а что в Италии старики не болеют маразмом, слабоумием и прочими старческими недугами?... плохо, что в рашке этим болеют даже молодые...
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літні люди мріють переїхати в росію?!))))
я вже прям так й бачу цю картину коли "літні люди дочекавшись що їх хуйло забирає змінють свою пенсію в 1к євро на 3 к рублів")))))

воістину росіянин - це діагноз
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Чему вы удивляетесь? Она права. В Европе, США и по всему миру масса дегенератов, которые верят в пропаганду орков (правда до тех пор, пока не поедут и не убедятся воочию, что за жопа мира эта Параша). Я часто в ютюб переписываюсь с зарубежной ватой. Буквально позавчера мне немец написал, что я нацист, биндеравец и одобряю убийства гражданских на Донбассе. Зашел на его канал. Действительно немец, да и судя по его писклявому голосу на его видео еще и ребёнок! И таких случаев у меня сотни за четыре года. Хуйло хорошо обрабатывает дегенератов по всему миру.
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Куда? В ад заберет? Чего же ты тварь В Италию ездишь, что же на родной сторонушке не живется? Да потому что вы мрази двуличные отлично все знаете в какую сторону ваша страна меняется и насколько она "становится доброй и открытой".
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Ну Путину не долго осталось, Каддафи ждёт этого идиота... Скоро заберёт... И это будет не Рай...
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"...Коли нас Путін уже забере". Особливо літні люди..."

===
...сідєть і думать про сєбя
коґда же чОрт возьмЙОт тєбя... (с)
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на лоб ещё звезду гвоздём прибить дуре крашеной!!
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нашли ЧТО цитировать)))…...этО спившееся,лакейское отродье сидевшее без работы до 2013 г.,пока ей не упало ввиде нашего Майдана и оно всплыло на волне ненависти к Украине.
"Работает" оно в Италии,скорее всего кремлевским пропагандером)))
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Довольно странно: как же действуют европейские санкции против российских агрессоров, если отъявленная путиноидка Цыганова свободно побирается в европейской стране?! Кажется, и украинская дипломатия что-то упускает...
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У меня папа был офицером, и я просто выросла на таких песнях и на народных.

Виктория Цыганова. Русская водка.

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с клавы сорвал 4 роки працюю в Італії і спілкуюся з простими людьми. Багато прямо кажуть: "Коли нас Путін уже забере", особливо люди похилого віку, - співачка Циганова - Цензор.НЕТ 1093 я ее так только и воспринимаю.... начало 90-х.... из сковородок "...водка...селедка... тяжело в похмелье..." шалманная певичка
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ой , ...ля ((((( узнать КУХНЮ росии ))))))) НАРОД , акаица ЕСТЬ КУХНЯ росии ???!!! жил там 10 лет по сем. обстоятельства и ВИДЕЛ ВСЮ их КУХНЮ !!! жрут все ЗЕЛЕННОЕ , огурцы , помидоры и капусту !!! это КУХНЯ которую надо УЗНАВАТЬ ???? зимой ВАЩЕ тоска насчет ПОЖРАТЬ !!! и это не СЕВЕР , а ВОРОНЕЖСКАЯ обл. !!! КУХНЯ есть но в УКРАИНЕ и МОЛДОВЕ !!! это КУХНЯ где ЗИМОЙ можна ОБОЖРАТЬСЯ и НАПИТЬСЯ до заворот кишок !!! а кухня росии это ИЗВРАЩЕНИЕ !!! ее просто НЕТ !!!
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И сколько из этих итальянских пенсов были в россии, ноль, один?
Откуда они знают о "райской" жизни в россии?
Это значит, что раша-пропаганда работает в Италии, и в других странах ЕС на полную катушку.
Гибридная оккупация Европы россией идет семимильными шагами.

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Ні. З Італією проблема. Не з їхніми прем'єрами_скасуймо_санкції, а зі всіма італійцями. По-перше, Італія -- найкорумпованіша країна ЄС. По-друге: довелося мені мати розмову з одним італійським офіцером (була то вечірка у 2012р.). Почули б Ви що він, офіцер армії-союзника США, видавав проти американців (язик розв'язався після випитого). Виявляється, що майже в усіх проблемах Італії винні США. І те, що італійці зараз вечорами не сидять сім'ями за одним столом, винні США; те, що італійці стали намагатися досягти успіху/кар'єри -- винні США (це, бачиш, виснажує італійців). Мені хотілося запитати цього офіцера чи не винуваті, бува, США в тому, що Італія є найкорумпованішою країною ЄС, але вечірка була доброю, гості розкуті і мені не хотілося псувати цю ідилію.
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Мене би дуже влаштувало, якби було Ні. Але є немало прикладів збільшення представників у владі в різних країнах Європи пропутінських сил.
За них хтось голосує.

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О Господи.
От тех "раньших" лордов остался один "пшик".
Образование получают гуманитарное (в лучшем случае), профессии не имеют, заседают с Палате Лордов и управляют своими наследсвенными имениями как фермами (в лучшем случaе) или открывают поместья, как музеи (они же брэд-энд-брекфаст) .
Позабыли совершенно, что те имения ( и титулы) их предки получали за верную службу королю (и отечеству), прежде всего службу военную.
Дешев нынче "ранешний" британский лорд. 4 роки працюю в Італії і спілкуюся з простими людьми. Багато прямо кажуть: "Коли нас Путін уже забере", особливо люди похилого віку, - співачка Циганова - Цензор.НЕТ 2194
Но это "раньшие" лорды, а некоторые лорды "нынешние" ("новодел") еще краше.
Вот, бывший "лорд" (сначала его лордом назначили, а потом раззначили) Фред Гудвин обанкротил The Royal Bank of Scotland, и ничего, живет и хлеб жует. 4 роки працюю в Італії і спілкуюся з простими людьми. Багато прямо кажуть: "Коли нас Путін уже забере", особливо люди похилого віку, - співачка Циганова - Цензор.НЕТ 2194

Не каждый британский лорд является сэром Генри Кавендишем, великим физиком.
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Конечно пропаганда работает.
Особенно когда подогревается регулярными денежными вливаниями в виде "пожертвований на благотворительность" или университетскими грантами.
Никогда не устану поражаться тому, как люди, никогда не то что не жившие, но и не посещавшие тоталитарных государств, нахваливают тоталитаризм и стремяться пересадить его на родную им почву. Казалось бы, что уж проще: раз так нравится тоталитаризм, так переезжай в тоталитарное государство, да и дело с концом. Но нет, по какой-то загадочной причине такие граждане предпочитают жить в западном демократическом обществе, а нахваливать восточные сатрапии.
Есть и еще такой момент: простым, незмутненным, малообразованным "селюкам" очень нравятся "брутальные" властители. "Холопам" нужна твердая рука, чтобы "хозяин пришел и порядок навел". Меня сегодня дентист спросил (после просмотра им фильма "Смерть Сталина"), да как же они такую власть 70 лет терпели? Ну что я могла на это ответить? Нечего мне было сказать, не разбираюсь я в рабской психологии...
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Речь не о кацапах, разбежавшихся по всему миру как тараканы, а о европейцах, которые никогда не были в россии, но оболванены раша-пропагандой.

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Был в Италии.Почему то такие не попадались.Зато видел массу ватников.Которые приехали на отдых погреть пузо и макароны похавть.Хотелось подойти и спросить: почему не в Крым?
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"Когда нас Путин уже заберет". Скоро, скоро, как только приставится, так сразу и заберёт!
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"Коли нас Путін уже забере". Особливо літні люди" - поверили, что с хйлом попадут прямо в рай, а не "просто сдохнут"?
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Ніхрена собі,в неї медалів))Мабуть хоче ще на одну насосааати))
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За Западе простые люди мечтают о социолизме СССР который мы сами променяли на сраную олигархию. Социализм вот главное притяжение простого народа на Западе и они представляют парашу, как наследницу СССР, меккой этого социализма, а хуйла кормчим. Кремлёвская брехливая пропаганда и мы ничего с этим, пока, не можем сделать, ибо у нас у власти в Украине олигархат который кремль крышует. Вот в чём ответ.
Украине нужно возвращать к социализму - к национал-социализму и стать примером для всей Европы и этим самым уничижить хуйла.
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Svecija primer socializma,tam vse ravny v tom cysle i po zarplatam/SSSR eto niciaja byla strana
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Вот правильно - назад, к социализму! Оте десятки миллионов советских наелись этого счастья, а нынешние чем хуже? Типа сталина есть кто на примете, чтоб особо с возвратом не мучиться? А если самому захотелось тряхнуть .... - то какого черта в Украине делать (хотя флажок ни о чем не говорит, "птенцы" пригожина тоже цепляют) - велкам в рашку, там же еще те работы ведутся по воссозданию совэтов, да и в мавзолей к чучелу "вождя" можно бегать. И не надо обзывать кремлевскую пропаганду брехливой, вот не врут же про воссоздание империи, сталина чтят, прошлое строят. А то некоторые вид создают, что нехорошие там в рашке - пальцы-то хоть скрещиваете? А еще лучше - в Сев. Корею. Олигархата же нет - раз, вождь есть - два, и кремль не крышуют сунь ины - три (наоборот не считается!) Чем не Мекка для "простого" народа ? (Некоторые ученые считают таких тупым необразованным быдлом, ну то таке....)
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И кому на фиг в Италии сдалась эта старая алкоголичка?!
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Может на итальянском фраза "когда нас пуцин заберёт" означает "да когдаж ты здохнешь уже к х@ям"?
Тогда да...
А это дешёвая шмара просто не вкурси...
Языковой баръер так сказать...)))
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она нагло брешет, либо ввела нескольких итальянских стариков в заблуждение. наверное сказала что в раше пенсии в пять раз выше и климат теплее и тд. Либо старики ненастоящие а переодетые грушники
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Маю великий сумнів, щоб ця лишньохромосомна єдінососка зуміла вивчити бодай більше трьох слів італійської мови. Та й ті мабуть з місцевих ідіоматичних виразів..😐😐😐
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дай пососать и только не в жопу я думаю выучила хорошо,хотя рязанскай акцент наверное остался
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В Италии за стариками ухаживает чтоли, памперсы ,зад помыть- допелась певица ртом. Наверно отсюда и доверительные беседы с итальянскими пенсами мечтающими получать вместо +1300€ просто 300 от путина))
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Кремлевский недоносок сказал же, что всех с собой заберет. Цыганова - это вообще недалекая сосалка. Как-то послушал ее на говношоу рф. Тупая овца - это еще для нее комплимент.
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так чого ж ти .гнидото москальська в Італії сидиш??? Чому не їдеш в свої єбеня????
На Ямал пиздуй. сучище!
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Доця у цю неділю повернулася із Італії. Живуть собі італійці, гроші заробляють і не чутно розмов про росію.
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смотря где твоя доця живет,в Венето и Ломбардии рашнбыдло всех замахало уже,с них, когда слышат шо из рашки сразу двойную цену ставят,у меня сестра парихмахер там ,говорит уже так все с ними делают
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У Вики Цыгановой откровенно блядская морда , с неё картину можно писать и не ей рассуждать о любви к родине .
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И мядалями увешена, будто 4 года в танках горела.
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вика - в попе фига,ипанулась на старости лет уже,порка шема змэрдата
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вот только не наблюдается очередей в посольство Ху..лостана из желающих переехать из Италии к Ху..лу под крыло.
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В России в этом году прошел чемпионат мира по футболу. Многие люди увидели настоящую Россию, отведали ее кухню, прикоснулись к ее культуре.

Помним, помним. Такого откровенного блядства Мир еще не видел. Скрепные патриотки Роиси усиленно раздвигали ноги ради перспективы уехать из Роиси.
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Герхард, ну вы не понимаете: приехали, к примеру, с загнившей Германии или забитой Британии, совершенно бесскрепной Швеции - и ну к культуре припадать, ну уровнем жизни росиянцев восхищаться, ну щами объедаться! И дело в шляпе - забирай нас, батюшко хуйло, мочи нет с нашими капиталистами да олигархами клятыми страдать! Чи прямо в рай, транзитом, бо Мей или Макрон разве простой народ настолько любят? Отож.
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скорее б хуйло сдохло и всех кацапидаров к себе забрало
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Вика Цыганова 4 года работает в Италии, мучается и тоскует по родине. Зачем такие жертвы, возвращайся в необъятные просторы России, поближе до березок. Поживи, как живет вся Россия без дорог, водоснабжения, канализации. Или возвращайся в оккупированный Крым или Донбасс, попой там патриотические песни, там точно покрутят у виска пальцем. И главное подальше от Италии
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И правильно! Мосты сжигать нельзя. В Италии хорошо ,но в песенном бизнесе большая конкуренция. Ежели приспичит вернутся,надо не наговорить лишнего.Очень верно про стариков..."когда нас заберет путин??" Как верно ! Больше- то рай никто не обещает и ,что важно ,вместе с ним! Скорей бы!
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Дегенераты всех стран объединяйтесь
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Да-а-а-а... Тяжелое зрелище и омерзительное, когда певичка ртом в состоянии вечного похмелья рассказывает всякую херню, дыша сивушным перегаром. Это откровенное и циничное враньё рассчитано в первую очередь на расейское стадо одноклеточной протоплазмы, генетических рабов и потомственных холуёв, радостно пресмыкающихся перед своим позорным и комичным сцарьком, карликовым рашенфюрером-педофилом. Отвратное создание, почавкав из кремлевской кормушки, подрабатывает пропагандоном самых лживых и паскудных сми на планете. Нехер европейцам пускать эту ресторанную завывалу, пусть чешет по необъятным просторам недоимперии, вонючей выгребной ямы-педерации. ЗасРашка, брысь за железный занавес!
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Кацапооператори супутникового телебачення, які пмжують никаються по Європі, мало не на голову вилазять потенційному споживачу їхнього супутникового ТБ-лайна, щоб він у них його його купив.
Якось було - то особисто бачив. Пакетики з рекламою, копійчані кулькові самописки у подарунок.
І йолопи дивляться і слухають.
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Куда заберет,на тот свет? Да скоро дождетесь. Ядерную войну начнет и полетите в рай,как он и обещал!Хотя вам место в аду,вместе со своим фюрером!
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Дура! Это была не надежда, а опасение, и они имели в виду, что отправит путин их на тот свет.
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А серьезно - хватит этих певцов-плясунов-спортсменов-актеров считать чуть ли не гениями и цветом наций. Ну не может боженька всего достаточно отсыпать - и таланту, и мозгов в чем-то еще разбираться . Наши недорогеньки "журналисты" любят сногсшибательную новыну кинуть - а чего там очередное "светило" певческое там или спортивное, нетленное родило? Да, пан Бутусов, никак мы тут без "мнения" давно вышедшей в тираж московитской певички не обойдемся? А так - день удался. Ознакомились
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Скорее бы забрал.

"не ослепли мы, не оглохли
сколь не бейтесь в пиар-угаре
я отвечу вам - чтоб вы сдохли
чтоб вы все передохли, твари!"
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Где то читал, что много жителей донбасса в европу уехали, возможно это они о путине там мечтают.
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Может вполне адекватные люди и уехали в Европу, но не думаю, что они желали бы переехать в россию. Рассказы цигановой расчитаны только на ватное б..дло россиянское.
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Уже Италия увидела это быдло на римском эскалаторе. Даже он не смог терпеть эту мразоту. А то что Циганова рассказывает о поездках, ложь, расчитанное на российское зомбированное общество. Кроме ордло и в рекламе губарева она болтше нигде не выступает
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Глупая овца, не зная итальянского, не поняла фразу. Старики от страха это сказали
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Цензор.НЕТНовостиКурьезы4 года работаю в Италии и общаюсь с простыми людьми. Многие прямо говорят: "Когда нас Путин уже заберет", особенно старики, - певица Цыганова
 
 
 
 
 
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