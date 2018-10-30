 4 года работаю в Италии и общаюсь с простыми людьми. Многие прямо говорят: "Когда нас Путин уже заберет", особенно старики, - певица Цыганова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Аргументы и факты".
"Меня так родители воспитывали. Я, будучи маленьким ребенком, пела патриотические песни "Огромное небо одно на двоих" и т.д. У меня папа был офицером, и я просто выросла на таких песнях и на народных. Миллион просмотров, конечно, радует. Думаю, что это только начало. Будет еще больше. Это значит, что есть люди, которые смотрят с тобой в одном направлении и питают к России высокие чувства. Самое удивительное, что эта работа находит отклик и на Западе. Поэтому появляется настрой, что все будет хорошо. У людей появляется желание приехать в Россию, увидеть все своими глазами, разобраться. В России в этом году прошел чемпионат мира по футболу. Многие люди увидели настоящую Россию, отведали ее кухню, прикоснулись к ее культуре. Это же здорово! Наша страна меняется - становится более доброй, открытой. Я уже 4 года работаю в Италии и очень плотно общаюсь с простыми людьми. Многие прямо говорят: "Когда нас Путин уже заберет". Особенно старики", - уверяет Цыганова.
Она заявила, что так говорят итальянские старики. "В итальянской деревне рядом со студией Челентано, где я работаю, живут простые люди. И они иногда такое говорят", - заверила певица.
Говоря об агрессии РФ на Донбассе, Цыганова заявила, что "я на протяжении последних 20 лет езжу в эти регионы".
Как кацапские шансонные шалавы рассказывают, ЖИВЯ В ЕВРОПЕ, о вяличии расии!
Внимательнее читай, болезный!)))))))))
я вже прям так й бачу цю картину коли "літні люди дочекавшись що їх хуйло забирає змінють свою пенсію в 1к євро на 3 к рублів")))))
воістину росіянин - це діагноз
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...сідєть і думать про сєбя
коґда же чОрт возьмЙОт тєбя... (с)
"Работает" оно в Италии,скорее всего кремлевским пропагандером)))
Виктория Цыганова. Русская водка.
Откуда они знают о "райской" жизни в россии?
Это значит, что раша-пропаганда работает в Италии, и в других странах ЕС на полную катушку.
Гибридная оккупация Европы россией идет семимильными шагами.
За них хтось голосує.
А сайт хороший, рекомендую.
От тех "раньших" лордов остался один "пшик".
Образование получают гуманитарное (в лучшем случае), профессии не имеют, заседают с Палате Лордов и управляют своими наследсвенными имениями как фермами (в лучшем случaе) или открывают поместья, как музеи (они же брэд-энд-брекфаст) .
Позабыли совершенно, что те имения ( и титулы) их предки получали за верную службу королю (и отечеству), прежде всего службу военную.
Дешев нынче "ранешний" британский лорд.
Но это "раньшие" лорды, а некоторые лорды "нынешние" ("новодел") еще краше.
Вот, бывший "лорд" (сначала его лордом назначили, а потом раззначили) Фред Гудвин обанкротил The Royal Bank of Scotland, и ничего, живет и хлеб жует.
Не каждый британский лорд является сэром Генри Кавендишем, великим физиком.
Особенно когда подогревается регулярными денежными вливаниями в виде "пожертвований на благотворительность" или университетскими грантами.
Никогда не устану поражаться тому, как люди, никогда не то что не жившие, но и не посещавшие тоталитарных государств, нахваливают тоталитаризм и стремяться пересадить его на родную им почву. Казалось бы, что уж проще: раз так нравится тоталитаризм, так переезжай в тоталитарное государство, да и дело с концом. Но нет, по какой-то загадочной причине такие граждане предпочитают жить в западном демократическом обществе, а нахваливать восточные сатрапии.
Есть и еще такой момент: простым, незмутненным, малообразованным "селюкам" очень нравятся "брутальные" властители. "Холопам" нужна твердая рука, чтобы "хозяин пришел и порядок навел". Меня сегодня дентист спросил (после просмотра им фильма "Смерть Сталина"), да как же они такую власть 70 лет терпели? Ну что я могла на это ответить? Нечего мне было сказать, не разбираюсь я в рабской психологии...
Украине нужно возвращать к социализму - к национал-социализму и стать примером для всей Европы и этим самым уничижить хуйла.
Тогда да...
А это дешёвая шмара просто не вкурси...
Языковой баръер так сказать...)))
На Ямал пиздуй. сучище!
Помним, помним. Такого откровенного блядства Мир еще не видел. Скрепные патриотки Роиси усиленно раздвигали ноги ради перспективы уехать из Роиси.
Якось було - то особисто бачив. Пакетики з рекламою, копійчані кулькові самописки у подарунок.
І йолопи дивляться і слухають.
"не ослепли мы, не оглохли
сколь не бейтесь в пиар-угаре
я отвечу вам - чтоб вы сдохли
чтоб вы все передохли, твари!"