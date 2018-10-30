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 Политика Украины
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Все про:история (1539) Польша (4563) Климкин (1912)

 Между Украиной и Польшей нет конфликта, но есть "эмоциональный контекст", который основывается на исторических событиях, - Климкин

Отношения Украины и Польши - довольно хорошие, о конфликте между странами речь не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове.

"У нас нет конфликта, но есть эмоциональный контекст. Часто эта эмоциональность основывается на исторических событиях. Польские политики стремятся расставить все точки над "і", только основываясь на своем видении исторических событий. История - сложная штука. Общая история - еще сложнее", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин призвал политиков не спекулировать историей и взвешенно подходить к решению исторических вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Польши Чапутович об историческом диалоге с Украиной: "Нужна добрая воля с обеих сторон, мы эту добрую волю показали"

"Там, где речь идет об истории, нет места эмоциям. Я пытаюсь донести польским коллегам, что государство не может отвечать за преступления отдельных военизированных отрядов, неподконтрольных государству. Ставить знак равенства между отдельными отрядами - это маразм, это не соответствует ни исторической правде, ни реальности. Политики не должны спекулировать историей. Политика - это для современности и будущего, а историю нужно оставить для ученых. Для государства важно смотреть вперед, а не в прошлое", - пояснил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094058
 
   
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не любят там кацапов)
даже если он министр иностранных дел дружественного государства))
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что то часто стал мелькать этот курский соловей по поводу и без повода
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"...Між Україною та Польщею немає конфлікту, але є "емоційний контекст", який ґрунтується на історичних подіях,.."
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З мови дипломатів це означає: ...польська пиха почала надуватися після того, як Польща трохи зміцніла економічно та на тлі кацапської агресії проти України...
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держава не може відповідати за злочини окремих воєнізованих загонів, непідконтрольних державі. Ставити знак рівності між окремими загонами - це маразм, Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3094058

я сподіваюсь що він мав на увазі не УПА а АК й їх бандита пілсудського????
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Есть дебилы политики, которые постоянно перекручивают исторические факты в зависимости от конъюнктуры
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У Климкина тесть - кадровый российский силовик.
Как он вообще стал министром во время войны с московией, имея такой "хвост" ?
Украинцы и поляки всё решат без еврейских посредиников.
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Между Украиной и Польшей нет конфликта, просто псья крев немного охренели
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМежду Украиной и Польшей нет конфликта, но есть "эмоциональный контекст", который основывается на исторических событиях, - Климкин
 
 
 
 
 
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