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 Политика Украины, Общество
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Все про:аэропорт (1155) Днепр_город (2530) Ярославский (130)

 Пять бизнес-ассоциаций высказались в поддержку реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре

В пяти авторитетных бизнес-ассоциациях высказались в поддержку комплексного обновления взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта.

Соответствующие письма Администрации Президента Украины и мэру Днепра Борису Филатову прислали Торгово-промышленная палата Украины (Ukrainian Chamber of Commerce and Industry), региональное представительство в Днепропетровской области Украинского национального комитета Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC Ukraine), Европейская бизнес Ассоциация (EBA, Днепровский офис), IT Ukraine Association и IT Dnipro Community.

В организациях убеждены, что наличие эффективных воздушных ворот в Днепре улучшит деловой климат, поможет привлечь инвесторов, создать новые рабочие места и развивать ИТ-индустрию.

Также лоббистами вопроса реконструкции днепровского аэропорта является, в частности, министр инфраструктуры Владимир Омелян и председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.
Как известно, взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта "Днепропетровск" принадлежит государству. Петиция на сайте Президента Украины по реконструкции полосы аэропорта собрала уже около 21 тыс. голосов. Также, по предварительной информации, в проекте госбюджета на 2019 для обновления взлетно-посадочной полосы заложили 1,3 млрд грн.
В то же время за осовременивание терминала днепровского аэропорта готов взяться известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.

Пять бизнес-ассоциаций высказались в поддержку реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре 01
Пять бизнес-ассоциаций высказались в поддержку реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре 02
Пять бизнес-ассоциаций высказались в поддержку реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре 03
Пять бизнес-ассоциаций высказались в поддержку реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре 04
Пять бизнес-ассоциаций высказались в поддержку реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре 05

Источник: https://censor.net.ua/n3094057
 
 
 Топ комментарии
 
А вы тут причем? Толсто-карманные дядьки играются в свои игры, а людей они просто не видят. Кто сможет пролоббировать в кабмине, тот и получит бабло.
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по законодательству Украины можно построить собственную взлетку?
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аэропорт и будет коммерческим
но ВПП - только государственная
вот ее и надо построить
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Ярославський підсуєтивсь... Дуже грошенят з бюджету випилити хочеться!
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В данном случае, гос-во восстанавливает (строит новую) взлетную полосу (она остается в собственности гос-ва), а Ярославский, за СВОИ деньги строит терминал.
Если не понимаешь суть вопроса - бросай на вентилятор, а не на цензор!
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Для начала, открой досье Ярославского. Оно в открытом достеупе. Потом расскажешь мне об этом бессребренике. Заодно и вентилятор включишь.
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так скинтесь бабками и постройте комерческий аэропорт
в чем проблема???
неееее, надо государство пограбить
в днепре самое большое количество милианеров, официальных
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по законодательству Украины можно построить собственную взлетку?
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Просто бетонну смугу побудувати можна. Для драг-рейсерів наприклад. Бо справжня смуга має бути обладнана винесеними за 1 і 4 км у кожен бік засобами радіоприводів. А їх повинно визнати ІКАО.
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а чем впп отличается государственная от коммерческой????
правильно - ничем
а вот оборудывание взлет-посадка, икао нужно разворачивать уже государственное, как и везде
или бетон госовский будут из космоса возить????
инженерные сооружения могут быть коммерческими, мало того, должны быть такими
а если война???
а если война - полоса автоматически становится военной, как и все что пренадлежит гражданам в мирное время
взяли моду - государство строит, а мы обслуживаем, даже не арендуют
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аэропорт и будет коммерческим
но ВПП - только государственная
вот ее и надо построить
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отдам жену дяде
а сам пойду к б..ди
вот как это называется
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У аэропорта им. Прокофьева был статус резервного аэропорта страны. После потери Донецка - сделать днепровский аэропорт резервным весьма мудрое решение.
Можно было в Херсоне делать, но там болотистые грунты, в Одессе аэропорт практически внутри города, а в Николаеве дебилы у власти - начали делать реконструкцию, но до сих пор нет всех сертификатов.
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Пусть Запорожье делают резервным, бо в Днепре Корбан будет морочить голову
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идите Вы лесом!
Днепряне с нетерпением ждут нормальный аэропорт! Не надо за нас решать!
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А вы тут причем? Толсто-карманные дядьки играются в свои игры, а людей они просто не видят. Кто сможет пролоббировать в кабмине, тот и получит бабло.
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Бабало на что?
Еще раз - Гос-во строит взлетку, Ярославский - терминал (за свои).

Если Вы не в курсе - Ярославский крепко вошел в Днепр (не так давно приобрел огромный завод Петровского у ЕВРАЗ)
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ярик давно вошол везде
его подход к темам - знают все
зная его страсть к разорившимся коммерсантам, он еще ниразу ничего не купил по рыночной стоимости, не говоря уже про коммерческую)))
он шакалит все, что голодные начали и подавились
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А вот идите сами
Почему вы столько лет терпели жуткую дорогу на Киев и Запорожье?
И один дорогой самолет МАУ в Вену?
У вас адское терпение . Продолжайте ждать
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И при таком неуважительном отношении к городу у власти были выходцы Днепра -Кучма, Юля.
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Кучма всегда тянул за Днепр.
Юля - абсолютно согласен - во время Евро 2012 дала гос гарантии за Львов и Одессу, и за государственные деньги построили стадионы и аэропорты. Имено по-этому, Днепр за нее не голосует (вопреки всеобщему мнению).
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Я не знаю что значил тянул за днепр? Не проложить автобан Киев- Днепр - Запорожье за 27 лет? Это преступление. Зато проложили Днепр- Харьков-( мацква). Вот за кого топил ваш Кучма
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А чего мы опять должны ждать?
На ЗП дорога есть... На Киев - строится... Теперь и аэропорт на подходе.
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На ЗП ЕСТЬ ?? Часть что строили турки в Запорожской обл- как песня. А часть , что строили местные днепровские ( надо было откатить?) в Днепровской обл- уже лужи собираются на полотне.
Нет времени у Украины ждать, пока РЕШАЛЫ из Швейцарии приедут, устав от швейцарских дорог и аэропортов
Вы не цените время жизни - просто как ОБЛОМОВЫ
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Говорят, что Чижиков - протеже мадам Пшонки , бо ТПП она подмяла под себя. Но он вроде толковый. Только вот в момент реванша окажеться на сторон мертветчука
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПять бизнес-ассоциаций высказались в поддержку реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре
 
 
 
 
 
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