 Пять бизнес-ассоциаций высказались в поддержку реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре

Соответствующие письма Администрации Президента Украины и мэру Днепра Борису Филатову прислали Торгово-промышленная палата Украины (Ukrainian Chamber of Commerce and Industry), региональное представительство в Днепропетровской области Украинского национального комитета Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC Ukraine), Европейская бизнес Ассоциация (EBA, Днепровский офис), IT Ukraine Association и IT Dnipro Community.
В организациях убеждены, что наличие эффективных воздушных ворот в Днепре улучшит деловой климат, поможет привлечь инвесторов, создать новые рабочие места и развивать ИТ-индустрию.
Также лоббистами вопроса реконструкции днепровского аэропорта является, в частности, министр инфраструктуры Владимир Омелян и председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.
Как известно, взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта "Днепропетровск" принадлежит государству. Петиция на сайте Президента Украины по реконструкции полосы аэропорта собрала уже около 21 тыс. голосов. Также, по предварительной информации, в проекте госбюджета на 2019 для обновления взлетно-посадочной полосы заложили 1,3 млрд грн.
В то же время за осовременивание терминала днепровского аэропорта готов взяться известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.
Если не понимаешь суть вопроса - бросай на вентилятор, а не на цензор!
в чем проблема???
неееее, надо государство пограбить
в днепре самое большое количество милианеров, официальных
правильно - ничем
а вот оборудывание взлет-посадка, икао нужно разворачивать уже государственное, как и везде
или бетон госовский будут из космоса возить????
инженерные сооружения могут быть коммерческими, мало того, должны быть такими
а если война???
а если война - полоса автоматически становится военной, как и все что пренадлежит гражданам в мирное время
взяли моду - государство строит, а мы обслуживаем, даже не арендуют
но ВПП - только государственная
вот ее и надо построить
а сам пойду к б..ди
вот как это называется
Можно было в Херсоне делать, но там болотистые грунты, в Одессе аэропорт практически внутри города, а в Николаеве дебилы у власти - начали делать реконструкцию, но до сих пор нет всех сертификатов.
Днепряне с нетерпением ждут нормальный аэропорт! Не надо за нас решать!
Еще раз - Гос-во строит взлетку, Ярославский - терминал (за свои).
Если Вы не в курсе - Ярославский крепко вошел в Днепр (не так давно приобрел огромный завод Петровского у ЕВРАЗ)
его подход к темам - знают все
зная его страсть к разорившимся коммерсантам, он еще ниразу ничего не купил по рыночной стоимости, не говоря уже про коммерческую)))
он шакалит все, что голодные начали и подавились
Почему вы столько лет терпели жуткую дорогу на Киев и Запорожье?
И один дорогой самолет МАУ в Вену?
У вас адское терпение . Продолжайте ждать
Юля - абсолютно согласен - во время Евро 2012 дала гос гарантии за Львов и Одессу, и за государственные деньги построили стадионы и аэропорты. Имено по-этому, Днепр за нее не голосует (вопреки всеобщему мнению).
На ЗП дорога есть... На Киев - строится... Теперь и аэропорт на подходе.
Нет времени у Украины ждать, пока РЕШАЛЫ из Швейцарии приедут, устав от швейцарских дорог и аэропортов
Вы не цените время жизни - просто как ОБЛОМОВЫ