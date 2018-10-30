 Правительству следует проверить заоблачные зарплаты топ-менеджеров "Укрпочты", - Шахов

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.
Он отметил необходимость проверки деятельности монополиста по предоставлению почтовых услуг.
"Правительству следует проверить прозрачность использования денег "Укрпочтой". В частности – заоблачные зарплаты ее топ-менеджеров. Если найдут нарушения, привлечь руководство к ответственности. Если проверка докажет обоснованность расходов, предусмотреть дофинансирование почты из государственного бюджета. В любом случае Кабинет министров должен действовать решительно и не допустить закрытия 7 тыс. почтовых отделений, в результате чего 4,5 млн пенсионеров могут остаться без пенсий", – сказал Сергей Шахов.
Народный депутат отметил, что закрытие почтовых отделений будет иметь катастрофические социальные последствия.
"Во-первых, закрытие отделений приведет к увольнению с работы как минимум 10-15 тысяч человек. Во-вторых, сокращение количества почтальонов затруднит получение пенсий для 4,5 миллиона пенсионеров. Для многих пожилых людей это станет катастрофой. В целом, общество получит болезненную социальную рану", – считает Сергей Шахов.
По его мнению, без почтовых отделений села обречены на еще большую оторванность от "цивилизации" и ускоренное вымирание.
"Сельские отделения дают работу жителям сел, хотя и с минимальной оплатой труда. Поддерживают социальную инфраструктуру в отдаленных районах, заботятся о жителях маленьких населенных пунктов", – резюмировал Сергей Шахов.
Напомним, руководство "Укрпочты" требует увеличить тариф на доставку пенсий. Иначе угрожает закрыть 5-7 тыс. почтовых отделений, преимущественно в сельской местности. В целом "Укрпочта" содержит 12,8 тыс. объектов почтовой связи. На почте работают 73 тыс. человек, среди которых 31,2 тыс. – почтальоны. Сейчас зарплата почтальона составляет около 4 тыс. грн. Руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский официально задекларировал свой заработок в 4 млн грн в год.
опустив при этом укрпочту
кто то различает поддельные конверты от натуральных????
марки давно не клеят))) а особого учета по доставке писем нет и не будет
или тяжко купить софт для нормальной работы укрпошты???
тото же))))
а этого дурня, теперешнего дирехтора, кто поставил????
Порошенковский холуятник и в Израиле накосячил.
Окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. Об этом сообщают израильские "Вести".
В понедельник, 29 октября, поступила также информация о том, что международный отдел прокуратуры направил соответствующий запрос властям Украины. В решении суда говорится, что Грановский "не отреагировал на уведомления правоохранительных органов Израиля, найти его по указанному в документах не представляется возможным". Так как Грановский уклоняется от ответственности, судья вынес постановление о его задержании и принуждении явиться на судебное разбирательство.
В январе 2018 года в Тель-Авивском окружном суде бизнесменам Александру Грановскому, Григорию Гуртовому и Иосифу Шнеурсону были предъявлены обвинения в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов.
В этой связи отмечалось, что у Александра Грановского и его партнеров, помимо крупного бизнеса в Украине, было немало деловых интересов в Израиле. Созданные им компании владели акциями крупных израильских концернов. Обвинения касаются деятельности предпринимателя в 2012-2016 годах.
Обвинительное заключение было отправлено Грановскому и другим фигурантам при содействии органов правосудия Украины, однако никакого ответа не последовало. В мае 2018 года госпрокуратура начала продвигать вопрос о выдаче ордера на принудительную доставку обвиняемого в суд.
http://ua24ua.net/izrail-zaprosil-vidachu-aleksandra-granovskogo/
🤣🤣
читаем не только заглавие.....
Нашивок нет потому, что солдаты массово высказывали маты в адрес приезда Порошенко. Массовку для фото, привезли в последний момент, чтобы не рисковать. Форму вещслужба выдала экстренно, а с нашивками, не вышло. - Ветеран АТО прокомментировал фото Порошенко с "солдатами ВСУ".
Лично я вижу, что сервис улучшился. Теперь при отсылке посылок оформление происходит в считанные минуты, как на Новой почте. появились уведомления по телефону, можно отследить посылку, доставка быстрая и качественная. Цена в разы ниже чем на НП, а скорость доставки такая же.
Из минусов Укрпочты - что до сих пор нельзя расплатиться электронным носителем - картой, телефоном. Дефицит упаковок. Засилье бабулек с 10 по 20, которые не представляют, где и как еще можно платить за коммуналку (это скоро исчезнет в связи с уходом из жизни бабулек).
А вот последняя инициативы закрыть отделения и перестать носить пенсии в селах - это не минус, это откровенный маразм. Шантаж правительства. Если есть проблемы в это области, то можно их решать по-другому, а не заставлять миллионы пенсионеров живущих в селах не спать ночами в страхе - как они будут пенсии получать.
Если есть такая проблема - то можно и нужно ее решать. Дорого держать отделения - сократите площади помещений, они чрезмерные с совковых времен. Нужно поднять зарплаты - загляните в свои карманы.
Короче есть плюсы и минусы. Но угроза закрыть отделения - это не просто ошибка, за такое увольнять надо нахер.
Як це все примітивно,але для плебса"абинеюлька"пойдьот!!!
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Про це заявив народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3094055