EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика, Общество
  2106  26
Все про:пенсия (1771) Укрпочта (102) Шахов_Сергей (19)

 Правительству следует проверить заоблачные зарплаты топ-менеджеров "Укрпочты", - Шахов

Правительство должно принять меры для предотвращения закрытия 7 тыс. почтовых отделений, из-за чего 4,5 млн пенсионеров могут остаться без пенсий.

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он отметил необходимость проверки деятельности монополиста по предоставлению почтовых услуг.

"Правительству следует проверить прозрачность использования денег "Укрпочтой". В частности – заоблачные зарплаты ее топ-менеджеров. Если найдут нарушения, привлечь руководство к ответственности. Если проверка докажет обоснованность расходов, предусмотреть дофинансирование почты из государственного бюджета. В любом случае Кабинет министров должен действовать решительно и не допустить закрытия 7 тыс. почтовых отделений, в результате чего 4,5 млн пенсионеров могут остаться без пенсий", – сказал Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что закрытие почтовых отделений будет иметь катастрофические социальные последствия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман руководителям "Укрпочты"

"Во-первых, закрытие отделений приведет к увольнению с работы как минимум 10-15 тысяч человек. Во-вторых, сокращение количества почтальонов затруднит получение пенсий для 4,5 миллиона пенсионеров. Для многих пожилых людей это станет катастрофой. В целом, общество получит болезненную социальную рану", – считает Сергей Шахов.

По его мнению, без почтовых отделений села обречены на еще большую оторванность от "цивилизации" и ускоренное вымирание.

"Сельские отделения дают работу жителям сел, хотя и с минимальной оплатой труда. Поддерживают социальную инфраструктуру в отдаленных районах, заботятся о жителях маленьких населенных пунктов", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, руководство "Укрпочты" требует увеличить тариф на доставку пенсий. Иначе угрожает закрыть 5-7 тыс. почтовых отделений, преимущественно в сельской местности. В целом "Укрпочта" содержит 12,8 тыс. объектов почтовой связи. На почте работают 73 тыс. человек, среди которых 31,2 тыс. – почтальоны. Сейчас зарплата почтальона составляет около 4 тыс. грн. Руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский официально задекларировал свой заработок в 4 млн грн в год.

Источник: https://censor.net.ua/n3094055
 
   
 Топ комментарии
 
Ахметов развалил Укртелеком, теперь взялся за Укрпочту
 показать весь комментарий
 
Израиль запросил выдачу Александра Грановского.
Порошенковский холуятник и в Израиле накосячил.
Окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. Об этом сообщают израильские "Вести".
В понедельник, 29 октября, поступила также информация о том, что международный отдел прокуратуры направил соответствующий запрос властям Украины. В решении суда говорится, что Грановский "не отреагировал на уведомления правоохранительных органов Израиля, найти его по указанному в документах не представляется возможным". Так как Грановский уклоняется от ответственности, судья вынес постановление о его задержании и принуждении явиться на судебное разбирательство.
В январе 2018 года в Тель-Авивском окружном суде бизнесменам Александру Грановскому, Григорию Гуртовому и Иосифу Шнеурсону были предъявлены обвинения в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов.
В этой связи отмечалось, что у Александра Грановского и его партнеров, помимо крупного бизнеса в Украине, было немало деловых интересов в Израиле. Созданные им компании владели акциями крупных израильских концернов. Обвинения касаются деятельности предпринимателя в 2012-2016 годах.
Обвинительное заключение было отправлено Грановскому и другим фигурантам при содействии органов правосудия Украины, однако никакого ответа не последовало. В мае 2018 года госпрокуратура начала продвигать вопрос о выдаче ордера на принудительную доставку обвиняемого в суд.
http://ua24ua.net/izrail-zaprosil-vidachu-aleksandra-granovskogo/

🤣🤣
 показать весь комментарий
 
В нафтогазе зарплаты незаоблачные и обоснованные. Такие что за них даже ордена выдают
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.(c)
 показать весь комментарий
 
Уже выведены в США, Панаму или на Кипр. Удачи в проверках.
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов развалил Укртелеком, теперь взялся за Укрпочту
 показать весь комментарий
 
 
клюев норм поднял новупошту
опустив при этом укрпочту
кто то различает поддельные конверты от натуральных????
марки давно не клеят))) а особого учета по доставке писем нет и не будет
или тяжко купить софт для нормальной работы укрпошты???
тото же))))
а этого дурня, теперешнего дирехтора, кто поставил????
 показать весь комментарий
 
 
Израиль запросил выдачу Александра Грановского.
Порошенковский холуятник и в Израиле накосячил.
Окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. Об этом сообщают израильские "Вести".
В понедельник, 29 октября, поступила также информация о том, что международный отдел прокуратуры направил соответствующий запрос властям Украины. В решении суда говорится, что Грановский "не отреагировал на уведомления правоохранительных органов Израиля, найти его по указанному в документах не представляется возможным". Так как Грановский уклоняется от ответственности, судья вынес постановление о его задержании и принуждении явиться на судебное разбирательство.
В январе 2018 года в Тель-Авивском окружном суде бизнесменам Александру Грановскому, Григорию Гуртовому и Иосифу Шнеурсону были предъявлены обвинения в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов.
В этой связи отмечалось, что у Александра Грановского и его партнеров, помимо крупного бизнеса в Украине, было немало деловых интересов в Израиле. Созданные им компании владели акциями крупных израильских концернов. Обвинения касаются деятельности предпринимателя в 2012-2016 годах.
Обвинительное заключение было отправлено Грановскому и другим фигурантам при содействии органов правосудия Украины, однако никакого ответа не последовало. В мае 2018 года госпрокуратура начала продвигать вопрос о выдаче ордера на принудительную доставку обвиняемого в суд.
http://ua24ua.net/izrail-zaprosil-vidachu-aleksandra-granovskogo/

🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
хотелось бы что бы Израиль довел дело до логического завершения…..
 показать весь комментарий
 
 
".....на принудительную доставку обвиняемого в суд. " - краще нехай сам приїде ))))) а то ж може і МОССАД привезти ))))))) по частям..............
 показать весь комментарий
 
Да как обычно, перед выборами "кукарекают", а по сути что этому Шахову что другим абсолютно "дэпутатам" насрать на эффективность использование госсредств или то сколько людей будет не в состоянии свои копейки в виде пенсий получить. Выборы, выборы кандидаты п...дары.
 показать весь комментарий
 
 
Как, на якобы "убыточном" предприятии, может быть такая зарплата у ее руководителя ? Правильно написал один чел, что НП открывает свои отделения уже даже в подворотнях и все у нее хорошо, а тут что не предприятие госсектора, то сразу и убыточное.
 показать весь комментарий
 
 
…..официально задекларировал свой заработок в 4 млн грн в год Источник: https://censor.net.ua/n3094055....
читаем не только заглавие.....
 показать весь комментарий
 
 
Пардон, действительно недочитал. Нехилая зарплата.
 показать весь комментарий
 
Уряду слід перевірити захмарні зарплати топ-менеджерів "Укрпошти", - Шахов - Цензор.НЕТ 2507Ray‏ @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Нашивок нет потому, что солдаты массово высказывали маты в адрес приезда Порошенко. Массовку для фото, привезли в последний момент, чтобы не рисковать. Форму вещслужба выдала экстренно, а с нашивками, не вышло. - Ветеран АТО прокомментировал фото Порошенко с "солдатами ВСУ".

Уряду слід перевірити захмарні зарплати топ-менеджерів "Укрпошти", - Шахов - Цензор.НЕТ 2622

Уряду слід перевірити захмарні зарплати топ-менеджерів "Укрпошти", - Шахов - Цензор.НЕТ 5509
 показать весь комментарий
 
 
Контрреволюционные речи говорите Филлип Филлипыч (С)
 показать весь комментарий
 
 
Я - бувший співробітник Укрпошти. Після приходу на її керівництво пана Смілянського Укрпошту почали перетворювати на збіговисько банківських клерків ліквідованих "найкращим банкіром" світу недобанків. Звісно, що оклади у тих клерків були не такими, як у співробітників Укрпошти. До речі, що воно за одне, той Смілянський? Десь читав у свій час, що він сидів в Америці у якомусь інвестиційному банку, повязаному з кацапією...
 показать весь комментарий
 
 
кроме вони и откровенной зависти к менеджменту компании - аргументов нет. Хотелось бы услышать что-то более конкретное от работника укрпочты - какие изменеия произошли.
Лично я вижу, что сервис улучшился. Теперь при отсылке посылок оформление происходит в считанные минуты, как на Новой почте. появились уведомления по телефону, можно отследить посылку, доставка быстрая и качественная. Цена в разы ниже чем на НП, а скорость доставки такая же.

Из минусов Укрпочты - что до сих пор нельзя расплатиться электронным носителем - картой, телефоном. Дефицит упаковок. Засилье бабулек с 10 по 20, которые не представляют, где и как еще можно платить за коммуналку (это скоро исчезнет в связи с уходом из жизни бабулек).

А вот последняя инициативы закрыть отделения и перестать носить пенсии в селах - это не минус, это откровенный маразм. Шантаж правительства. Если есть проблемы в это области, то можно их решать по-другому, а не заставлять миллионы пенсионеров живущих в селах не спать ночами в страхе - как они будут пенсии получать.
Если есть такая проблема - то можно и нужно ее решать. Дорого держать отделения - сократите площади помещений, они чрезмерные с совковых времен. Нужно поднять зарплаты - загляните в свои карманы.

Короче есть плюсы и минусы. Но угроза закрыть отделения - это не просто ошибка, за такое увольнять надо нахер.
 показать весь комментарий
 
В нафтогазе зарплаты незаоблачные и обоснованные. Такие что за них даже ордена выдают
 показать весь комментарий
 
 
там есть за что - компания из убыточной заработала миллиарды в казну. А здесь непонятно за какие заслуги.
 показать весь комментарий
 
ну да "... заработала миллиарды в казну....." - в свою казну з підняття цін )))))) ОТО ЦЕ МЕНЕДЖЕРИ б л я д і
 показать весь комментарий
 
им легче самим себе зарплату в конвертах выдавать.
 показать весь комментарий
 
 
Чергова вказівочка Льовочкіна і з АП Порошенка для особистого піару С.Шахова.Тепер знов С.Шахов буде заворажувати"незаангажованних"на всіх каналах олігарх ТБ.своєю принципою позицією
Як це все примітивно,але для плебса"абинеюлька"пойдьот!!!
****
Про це заявив народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3094055
 показать весь комментарий
 
Только УкрПочты ? У нас все государственные корпорации платят свои менеджерам за млн гривен. Это фактически взятки для умолчания тех поборов, которые там собирают чиновники из КМ, АП и ВР.
 показать весь комментарий
 
а що ця ригоаннальна тварина робить у Верховній Раді?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПравительству следует проверить заоблачные зарплаты топ-менеджеров "Укрпочты", - Шахов
 
 
 
 
 
 вверх