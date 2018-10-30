 "Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать", - Климкин о двойном гражданстве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове.
"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", - сказал он.
"Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", - добавил министр.
Он напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы.
"А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они - преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии (жителей Закарпатья с двойным гражданством. - Ред.)", - отметил Климкин.
Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Ранее министр отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.
наркота, коррупция, поддержка агресора можно включить и гражданство
В 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности - прикладная математика и физика
Первая жена - Наталья Климкина, работает первым секретарём посольства Украины в Нидерландах. Дети: два сына, живут с матерью в Голландии.Вторая жена (с 2015) - Марина Юрьевна Михайленко, заместитель руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции, руководитель департамента внешней политики Администрации Президента Украины[9]. Дочь российского генерала Юрия Васильевича Михайленко, награждённого медалью «За возвращение Крыма» (2014)[10].
Запретите для начала, главным кровососам в Верховной Зраде и конечно руSSне. Ну и снять из кровососов неприкосновеннось. А то порно какое то... не могут посадить сраного депутата.
(награжденный медалью"за освобождение Крыма" Генерал-майор Юрий Михайленко
зы-Климкин расписался со своей супругой в 2015 году....
если фабрика временно приостановила свою работу, это не значит что её нет
как только кого пнут под жопу, запыхтит аж в путь
а паспорта иметь нельзя
ЛИЦЕМЕРИЕ - УРОВЕНЬ БОГ !!!
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федерализация Украини - разделяй и властвуй!
а двойное гражданство - это прямой путь к разобщению и раздроблению Украини.
прав был Саакашвилли в отношении Климкина
вне всяких сомнений, Порошенко окружил себя фсбшной агентурой неслучайно
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А хіба закон має бути не однаковий для всіх? кацапи, звісно, вороги, але мені не подобаються всі ці "подвійні" громадянства. Або громадянин України, або -- иншої країни. А тут знову совкові "винятки".
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
Это такой подарок для Порошенко перед выборами - отказаться от всех украинцев кто вынужденно живет в РФ? Кому пришлось получать паспорта - аусвайсы в Крыму?
В последнее время этого новоявленного Остапа так понесло, что мое порохоботство при встрече с каждым его высером все слабее и слабее - зрадофилам на радость.
А потім через ЄСПЛ і москальськє громадянство протягнути захочеш.
Недавно вроде уже юристы комментировали это. И сказали, что нет ни одного закона, запрещающего, наличие второго и более гражданства в Украине. Или что то поменялось?
Поправьте меня если я ошибаюсь.