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 Политика Украины
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Все про:МИД (4771) двойное гражданство (41) Климкин (1912)

 "Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать", - Климкин о двойном гражданстве

Украинцам необходимо начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове.

"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", - сказал он.

"Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье циркулируют идиотские мифы о депортации имеющих двойное гражданство, - Климкин

Он напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы.

"А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они - преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии (жителей Закарпатья с двойным гражданством. - Ред.)", - отметил Климкин.

Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Ранее министр отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.

Источник: https://censor.net.ua/n3094053
 
   
 Топ комментарии
 
у некоторых фабрики есть в стране агрессора и ничего
если фабрика временно приостановила свою работу, это не значит что её нет "Ті, хто має російські паспорти, нехай їх здають, усі інші - давайте розмовляти", - Клімкін про подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 1629
как только кого пнут под жопу, запыхтит аж в путь
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Пусть свой российский сдаст.И к стати как там насчет Панамского ? У Лолиты есть , но сдавать не собирается....
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Обыкновенная семья современного украинского чинуши: живут в кацапии или Европе, або пристроены на вкусные должности в Украине. По-новому.
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Совет форумчанПравила форума
 
сколько лет спал и..проснулся?...или еще спит?
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треба не паспорти здавати, а гнати з України в три шиї гнати цих ватних макак, бо саме вони і голосують то за машонку то за зека
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Кого ты гнать собрался? Тут и так уже почти все адекватные выехали...
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Так то адекватні самі виїхали, а неадекватних тільки в шию і виженеш.
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Кого гнать? Бандера! Чиши до себе на Говерлу де ви ліси повирубали. Скоро вас гнатимимо, бо треба народ Україні до дому повертати з заробітків в Польші та Московії.
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А если российские паспорта не сдадут, то что?
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A то что при заявлении на определённые государственные должности в анкете будет вопрос: "Есть ли у вас второе гражданство, и если да, то какое ?" При ложном ответе на этот вопрос, отвечающий совершит уголовное преступление по статье "Подлог", со всеми вытекающими.
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Частные компании вольны устанавливать свои собственные правила.
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Если не дай Бог война...на чьей стороне должен воевать обладатель двух-трех паспортов ?...
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я думаю кандидат на госслужбу должен пройти полиграф с элементарными вопросами
наркота, коррупция, поддержка агресора можно включить и гражданство
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Поверьте, полиграф - не слишком надёжный инструмент. Человек, владеющий своими эмоциями, вполне может его обмануть.
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Па́вел Анато́льевич Кли́мкин род. 25 декабря 1967, Курск, СССР)
В 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности - прикладная математика и физика
Первая жена - Наталья Климкина, работает первым секретарём посольства Украины в Нидерландах. Дети: два сына, живут с матерью в Голландии.Вторая жена (с 2015) - Марина Юрьевна Михайленко, заместитель руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции, руководитель департамента внешней политики Администрации Президента Украины[9]. Дочь российского генерала Юрия Васильевича Михайленко, награждённого медалью «За возвращение Крыма» (2014)[10].
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Обыкновенная семья современного украинского чинуши: живут в кацапии или Европе, або пристроены на вкусные должности в Украине. По-новому.
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А главное, что он вовсе не дипломат, а просто смотрящий.
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Родился в СССР, то есть был гражданином СССР; сейчас - гражданин Украины. В чём ваши претензии к нему ? Все мы родом из СССР.
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Предлагает поболтать об этом. На этом все и закончится.
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Пусть свой российский сдаст.И к стати как там насчет Панамского ? У Лолиты есть , но сдавать не собирается....
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Доброго дня, Украина!
Запретите для начала, главным кровососам в Верховной Зраде и конечно руSSне. Ну и снять из кровососов неприкосновеннось. А то порно какое то... не могут посадить сраного депутата.
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На фото слева-тесть Климкина, герой россии
(награжденный медалью"за освобождение Крыма" Генерал-майор Юрий Михайленко
зы-Климкин расписался со своей супругой в 2015 году....
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что-то Климкин начинает напрягать своими инициативами, если у него самого несколько паспортов, то это не значит, что для нашей страны это норма..
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у некоторых фабрики есть в стране агрессора и ничего
если фабрика временно приостановила свою работу, это не значит что её нет "Ті, хто має російські паспорти, нехай їх здають, усі інші - давайте розмовляти", - Клімкін про подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 1629
как только кого пнут под жопу, запыхтит аж в путь
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Что значит сдают? На...й за поребрик. Но перед этим штраф и внесение в базу миграционной службы с пометко "ДОЛБА...ЕБ МОКШАНСКИЙ".
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Как же с оффшорами и без заграничных паспортов... Никак...
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Климкин готов сдать свой российский паспорт, или думает, что это его не касается.
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значит бизнес вести с оккупантами можно - и предлог всегда найдётся
а паспорта иметь нельзя

ЛИЦЕМЕРИЕ - УРОВЕНЬ БОГ !!!
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Российские нельзя - все остальные - можно...
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Хитрожопость и лицемерие - характерная черта определенной группы людей...
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ну наконец курский соловей и гражданин рф, прокукарекал о заветных мечтахсвоего хозяина:

---------------------------
федерализация Украини - разделяй и властвуй!
а двойное гражданство - это прямой путь к разобщению и раздроблению Украини.
прав был Саакашвилли в отношении Климкина
вне всяких сомнений, Порошенко окружил себя фсбшной агентурой неслучайно



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Почему-то у многих вызывает истерику простой вопрос. Пусть некто А принёс присягу на верность странам В и С. В случае конфликта между В и С в чьей армии должен служить А? "Ті, хто має російські паспорти, нехай їх здають, усі інші - давайте розмовляти", - Клімкін про подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 850
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в любом случае он должен служить своей совести. Приказом ты это никак не запретишь. и будешь стрелять в люобого врага - независимо от его паспорта.
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Во время войны и сепаратизма двойное гражданство с любой страной неуместно и преждевременно. Тем более для самой бедной страны Европы.
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"Ті, хто має російські паспорти, нехай їх здають, усі інші - давайте розмовляти"
===
А хіба закон має бути не однаковий для всіх? кацапи, звісно, вороги, але мені не подобаються всі ці "подвійні" громадянства. Або громадянин України, або -- иншої країни. А тут знову совкові "винятки".
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В Украине
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
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и шо порошенки уже сдали кацапские паспорта ?
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а строкова служба? а податки? а неможливість видачі для кримінального переслідування? а пенсії? а соц.сфера?
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Когда уже уволят этого дебила? То украинцев надо посрать с венграми, то с поляками, то указывает нам в какие церкви ходить - мурло глумливое.

Это такой подарок для Порошенко перед выборами - отказаться от всех украинцев кто вынужденно живет в РФ? Кому пришлось получать паспорта - аусвайсы в Крыму?

В последнее время этого новоявленного Остапа так понесло, что мое порохоботство при встрече с каждым его высером все слабее и слабее - зрадофилам на радость.
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Да куй ми твоїх кацапів клали, разом із мадярами.
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Це додаткові обмеження для військових та інших. За будь які обмеження має бути доплата! Інакше виходить, що ми лишень військову службу зробимо ще більш не популярною!?
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Капец. Министр ино.дел не знает разницы между ДВОЙНЫМ гражданстанством и ВТОРЫМ ГРАЖДАНСТВОМ.
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должен быть закон об иностранных агентах с санкцией 15-20 лет что наличие паспорта надо декларировать ограничивающий при этом политические и гражданские права в плане избирательности.НО ПРИ БАРЫГАХ ТАКОГО ЗАКОНА НЕ БУДЕТ а будут себя здесь вольготно чувствовать иуды разной степени
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Бажаєш поговорити? - Можна й поговорити. От тільки мета розмови якась розмита. Чи бува не бажаєш подвійне громадянство протягнути?
А потім через ЄСПЛ і москальськє громадянство протягнути захочеш.
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Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих.



Недавно вроде уже юристы комментировали это. И сказали, что нет ни одного закона, запрещающего, наличие второго и более гражданства в Украине. Или что то поменялось?

Поправьте меня если я ошибаюсь.
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Нема про що говорити. Закон України "Про громадянство", і ст.19 у тому числі, однаковий для всіх.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать", - Климкин о двойном гражданстве
 
 
 
 
 
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