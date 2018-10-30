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 Трагедия в Талалаевке на Черниговщине: В частном доме обнаружили мертвыми женщину и ее малолетних детей

В поселке Талалаевка Черниговской области в собственном доме нашли повешенной женщину и тела ее детей, 2 и 6 лет, без видимых телесных повреждений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Черниговской области.

"Утром 30 октября в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружены без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение", - говорится в сообщении.

В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено.

Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094052
 
 
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Та що ж це робиться на світі??? Та втопила дітей та травонула і сама повісилась. Невже ми Українці настільки деградуємо???
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а ти що не чув ? У людей же середня зарплата 9000
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А народжувала навіщо? Заради грошей дитячих?
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Да. По всем показателям социального благополучия человека и общества. А вы что, не сталкивались до сих пор с этими цифрами, что такой вопрос задали? Для этого нужно с Луны упасть.
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дети угорели от печки, и мать не выдержала?
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Или грибов поели. Я тоже в этом направлении подумал.
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вчера ночью на Київщині дым понизу от печей стелился, тихо, а вверху чистое, звездное небо.. гарна осінь
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можливо... Чернігівщина, там мабуть вже холодно в ночі і топлять...
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Я уверен, что это итоги страшной нищеты и безысходности который украинскому народу устроили порошенко, яценюк, гройсман, ахметов... и вся их продажная и коррумпированная свора.
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а я уверен что ты не Ванга.
Детям 2 и 6, отец/отцы где?
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Я живу в вольной и свободной стране, и багато базікать это моё конституционное право, которое я, кстати, отстоял на двух Майданах. Питання?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия в Талалаевке на Черниговщине: В частном доме обнаружили мертвыми женщину и ее малолетних детей
 
 
 
 
 
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