 Трагедия в Талалаевке на Черниговщине: В частном доме обнаружили мертвыми женщину и ее малолетних детей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Черниговской области.

"Утром 30 октября в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружены без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение", - говорится в сообщении.

В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено.

Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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