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 Происшествия, За рубежом
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Все про:корабль (1035) Россия (70905) ЧП (263)

 ЧП с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов": на корабль упал башенный кран, есть пострадавшие. Затонул единственный в своем классе плавучий док

В ночь на 30 октября в поселке Росляково Мурманской области РФ произошло чрезвычайное происшествие с авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации местного издания СеверПост, инцидент произошел около полуночи на 82-м судоремонтном заводе во время постановки авианосца "Адмирал Кузнецов" в плавучий док - ПД-50.

В результате сам док затонул, кроме того, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.

Как передает издание, в российской соцсети один из сотрудников предприятия уточнил, что четверых людей удалось вытащить из воды. Позже СеверПост сообщил о трех пострадавших и одном пропавшем без вести.

По неподтвержденным данным, рабочие могли попасть в воду. Не исключено, что могут быть и погибшие, сообщает УНИАН.

Также сообщается, что около 70 человек были эвакуированы с территории судоремонтного завода. С территории завода эвакуировали несколько десятков человек, идет спасательная операция с участием военных и МЧС. Официальных подтверждений ЧП нет, в мэрии Мурманска отказались комментировать происшествие.

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Как пишет Би-Би-Си, на 82-м судоремонтном заводе сообщили, что из-за перебоя в подаче электроэнергии цистерны плавучего дока заполнились водой, и док ушел под воду. Сам крейсер при этом не пострадал.

"Корпус корабля в результате инцидента на 82-м заводе не пострадал. Корабль в штатном режиме буксируется к своему причалу на 35-м заводе в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ", - сказал представитель завода.

Как отмечает Голос Америки, док начал тонуть во время выхода из него "Адмирала Кузнецова".

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ПД-50 был единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера "Петр Великий" и авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу военно-морского флота СССР. Ширина дока составляет 67 метров, длина – 330 метров, грузоподъемность - 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация подписали контракт на ремонт единственного авианесущего крейсера России "Адмирал Кузнецов".

Источник: https://censor.net.ua/n3094046
 
   
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наконец то и на счету Кузи есть потопленное судно
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ВАШИМ АВИАНОСЦЕМ?
НА НЕГО УПАЛ КРАН...
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крановщиком уже занимаются соответствующие органы
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"Корпус корабля в результате инцидента на 82-м заводе не пострадал. Корабль в штатном режиме буксируется на дно морское в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ", - сказал представитель завода.Источник: https://censor.net.ua/n3094046
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Кузя - гроза плавучих доков и самолетов себя еще покажет!
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В руках рукожопых любое творение - хлам. Вон кацапы шведский док угробили. НП із російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов": на корабель упав баштовий кран, є постраждалі. Затонув єдиний у своєму класі плавучий док - Цензор.НЕТ 79
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В керчи росляков бомбы взрывал, под мурманском росляков док утопил и кузю покалечил. Как же это понимать？😀
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Им бы росляковых взять и запретить😀
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"Кузя" дорого обходится.таскают на буксире по миру.а тут контрольный на палубу. ЧП с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов": на корабль упал башенный кран, есть пострадавшие. Затонул единственный в своем классе плавучий док - Цензор.НЕТ 3223
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ПД-50 утонул потому что был тяжелее воды.
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Чёто зрадофилам такие новости не интересны... так вылезло пару уродов и тут же улетело в спам
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Ёма-ё, да что ж такое, то одно, блин, то другое.. (с)
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подводно-космический флот принял на вооружение плавучий док.
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Дай Бог, не последний...шоб утонул(не люди - ДОК)))))))))))))))))
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Чем же теперь рукожеппые кацапы будут своего монстра ремонтировать? Так и будет вонидлом из трубы всех распугивать?
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Так на рашку даже нападать не надо, сами всю свою военную технику уничтожат
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Такое могло произойти только в одной стране. Врагов не нужно. Только, что собственный авианосец потопил единственный в своем классе плавучий док.
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ну шо сказать, теперь на северном флоте негде ремонтироватця ... с чем коцапов и поздравляю ... Слава Украине !!!!
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Итого на боевом счету "Кузи": два Су-33, один МиГ-29 и один плавучий док" (с)
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......какой НЕУГОМОННЫЙ этот крейсер !!!! а может ЭТО украинское железо МСТИТ за Украину ????? утопить ЕДИНСТВЕННЫЙ плавучий док (((((( -- ЭТО ЗРАДА !!!!
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он утонул, патамуша был тяжелее дерева, а если бы на нем был рояль, тада другое дело...
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пожарные машины на палубе кузи хоть уцелели？
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то ракета союз падає,' то док тоне, крокодил не ловиться не росте кокос, плачуть хуйлу моляться не жалія сліз.
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....а этот ШВЕДСКИЙ док уже не поднять ??? говорят он чуть меньше кр. площади !!!!
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Все зависит от повреждений и глубины. А у РФ и вариантов нет, они его будут по любому пробовать поднять... вот только зима на носу.
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ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции


Однозначно шведы виноваты. НП із російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов": на корабель упав баштовий кран, є постраждалі. Затонув єдиний у своєму класі плавучий док - Цензор.НЕТ 2793
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Кузя видно брал штурмом причал. Только раскочегариося- и док не заметил
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НП із російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов": на корабель упав баштовий кран, є постраждалі. Затонув єдиний у своєму класі плавучий док - Цензор.НЕТ 7142Ня кепска так дзень пачаўся. Далей будзя!
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Кто-то активно старается, чтобы Адмирал Кузнецов закончил свою долгую и бесполезную жизнь, как подлодка "Курск". Как говорят - Бог в помощь!
НП із російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов": на корабель упав баштовий кран, є постраждалі. Затонув єдиний у своєму класі плавучий док - Цензор.НЕТ 2976
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в опорах знайдені розломи від візиток яроша
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Украинский ,, Кузя" потопил кацапов 👍🏻👍🏻👍🏻- бандеровец !
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гордое звание - истребитель доков , почётно
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дока !!! он у них ЕДИНСТВЕННЫЙ был !!! для ремонта атомных подлодок !!!
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«Русские - позорная нация. Они не умеют работать систематически и систематически думать. Они больше способны на спорадические, одноразовые действия… Русских скорее объединяют дурные качества: лень, зависть, апатия, опустошенность… По своей пафосной эмоциональности, пещерной наивности, пузатости, поведенческой неуклюжести русские долгое время были прямо противоположны большому эстетическому стилю Запада - стилю cool… У русских нет жизненных принципов. Они не умеют постоять за себя. Они вообще ничего не умеют. Их можно обдурить. Русский - очень подозрительный. Русский - хмурый. Он любую победу превратит в поражение. Засрет победу. Не воспользуется. Зато всякое поражение превратит в катастрофу... Русский невменяем. Никогда не понятно, что он понял и что не понял. С простым русским надо говорить очень упрощенно. Это не болезнь, а историческое состояние… Россию можно обмануть, а когда она догадается, будет поздно. Уже под колпаком. Пусть грезит придушенной. Народ знает, что хочет, но это социально не получается. Он хочет ничего не делать и все иметь. Русские - самые настоящие паразиты». - В. В. Ерофеев, писатель, телеведущий

🤑
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Слєдком порушив справу проти Архімеда за русафобію.
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пижже ..... ая ВЕЩЬ приносит одни УБЫТКИ (((((( это аксиома (((((
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Кузьма ти там не думай померати, ти нам ще потрібен, де ми ще такого "диверсанта" знайдемо.

Комент сподобався😂

Бородач
30 октября 2018
-3
Предлагаю во всем обвинить британских кибершпионов Эндрю Питермэна и Ника Баширмэна, которые провели диверсионную операцию Старичок.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов": на корабль упал башенный кран, есть пострадавшие. Затонул единственный в своем классе плавучий док
 
 
 
 
 
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