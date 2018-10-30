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Все про:авария (1062) крейсер (32) Россия (70905)

 Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" попал в аварию

Во время ремонта единственного в РФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российское издание "Северпост".

Авария произошла ночь на 30 октября в поселке Росляково Мурманской области РФ, где "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт.  Во время постановки авианосца в плавучий док - ПД-50, сам док начал тонуть, а на корабль упал башенный кран.

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Российские СМИ также сообщают о трех пострадавших и одном пропавшем без вести, кроме того с территории завода были эвакуированы около 70 человек. Причиной аварии называются перебои электроэнергии, вследствие которого цистены ПД-80 начали заполняться водой и док ушел под воду. К слову, это единственный российский док, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера "Петр Великий" и авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Сейчас крейсер транспортируется обратно к своему причалу для дальнейшего прохождения ремонта.

Отметим, что авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" мог бы принадлежать Украине, однако в декабре 1991 года был угнан российскими моряками в Мурманск. В сентябре 2018 года американское издание Business Insider включило "Адмирал Кузнецов" в рейтинг худших авианосцев в мире. Летом то же самое сделало американское издание The National Interest. Главным недостатком корабля считается несовершенная силовая установка, состоящая из 8 паровых котлов и 4 паровых турбин, которые неоднократно отказывали во время морских походов корабля.

А осенью 2016 года, во время сирийского похода "Адмирал Кузнецов" сильно дымил, будто броненосец времен русско-японской войны. Это сделало его предметом насмешек на весь мир, хотя дым был связан именно с проблемами силовой установки, которая на скорости свыше 18 узлов (от 33 км в час) начинала работать в форсированной режиме. Также во время сирийского похода "Адмирал Кузнецов" потерял два палубных боевых самолета - МиГ-29 и Су-33.

Поход в Сирию закончился для корабля очередным ремонтом, который заключается, в том числе и в замене паровых котлов и турбин. Стоимость ремонта составляет около $1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3094043
 
 
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Кузя ИСТИННЫЙ БАНДЕРОВЕЦ. Пусть рашке еще пару доков утопит
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Це був єдиний такий док, іншого нема.))
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брехня....это были испытания нового подводного дока ...и не утонул он , а ушёл на рабочую глубину . скрываясь от амераканского спутника-шпиона
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теряюсь в догадках . то ли длинные руки кровавого пастора уже и до Мурманска дотянулись . то ли теперь плавучие доки в России передали Роскосмосу Рогозина Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" попал в аварию - Цензор.НЕТ 2033
жаль что Кузя не затонул . вот смеху то было бы Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" попал в аварию - Цензор.НЕТ 2666
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Так ось воно що, Петрович! Кузя це український диверсант!
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у смехдержавы перебои на стратегических обьектах😕😆
а они несут пургу о мировом господстве и ядерном пепле😃 на ПАРОВОМ авионосце ,Карл ,на ПАРОВОМ 😅😅😅😅😅
япадсталом
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У Кузі все щось не слава Богу. То катер втопить, то самальоти, то док.Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" попал в аварию - Цензор.НЕТ 4519
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Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" попал в аварию - Цензор.НЕТ 362ПОПРАВКА!спи....й у нас мокшанами авианесущий крейсер...
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"Адмирал Кузнецов" мог бы принадлежать Украине, однако в декабре 1991 года был угнан российскими моряками в Мурманск Источник: https://censor.net.ua/n3094043

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ще один штрих до "мишебратьєв"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕдинственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" попал в аварию
 
 
 
 
 
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