EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  966  5
Все про:аэропорт (1153) Борисполь (536) поезд (678) Укрзализныця (1477)

 Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" могут сделать круглосуточным

Поезда на маршруте Киев Пассажирский-Борисполь - аэропорт будут ходить каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзалізниця" (УЗ) Евгений Кравцов.

"Планируем на первом этапе, что в час пик периодичность движения экспресса будет составлять 30-40 минут. В менее нагруженное время - от 40 минут до 1,5 часа", - сказал Кравцов.

По его словам, сейчас обсуждается с аэропортом вопрос периодичности курсирования экспресса с часу ночи до 5 часов утра.

"Есть вопрос по количеству авиарейсов в аэропорт в ночное время. Насколько я знаю их немного. Думаем, есть ли смысл в ночном экспрессе, или просто необходимо будет увеличить интервалы движения. Но в рабочем порядке мы отрабатываем круглосуточный режим работы", - отметил глава УЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен", - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт "Борисполь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он добавил, что окончательное расписание движения экспресса будет оглашено в ближайшее время.

"Сейчас согласовываем график движения. Учитываем, что после запуска этого экспресса, участок пути между Дарницей и Борисполем будет одним из самых поездо-напряженных в Украине. Там будет большое количество пассажирского пригородного движения, к которым добавится экспресс", - отметил Кравцов.

Напомним, поезд из Киева в Борисполь запустят раньше срока - в конце ноября. Строительство новых платформ в Борисполе началось 25 июля. В сентябре платформы начали строить и на Центральном ж/д вокзале Киева. Как ранее заявили в Укрзалізниці, в Борисполе станция будет называться Борисполь-аэропорт.

Ожидается, что поезда между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать с промежуточными остановками на станциях Выдубичи, Дарница, а в дальнейшем и около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Борисполь-Харьков.

Укрзалізниця готовит для маршрута пять рельсовых автобусов PESA.

Предварительная стоимость проезда - 80 грн. Расчетное время в пути - 35 минут.

Источник: https://censor.net.ua/n3094039
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
*В менее нагруженное время - от 40 минут до 1,5 часа", - сказал Кравцов.Источник: https://censor.net.ua/n3094039*
Какой дурак будет ждать 1.5 часа ...? Омелян ...!?
 показать весь комментарий
 
 
Зная расписание, можно заранее спланировать свою поездку. Тут есть другая опасность - не будет ли переполнен этот "железнодорожный автобус", если там будет всего 1 вагон?
 показать весь комментарий
 
Конечно есть смысл в ночных экспрессах. В Киев постоянно прибывают приезжающие из разных городов. Зачем на вокзале скапливать пассажиров Борисполя?
 показать весь комментарий
 
 
Я Думал они сразу сделали круглосуиочным.. или самолеты только днем летают??
 показать весь комментарий
 
Их нужно сделать круглосуточными. Какой в этом смысл, если днем будут ходить электрички, а ночью автобусы?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" могут сделать круглосуточным
 
 
 
 
 
 вверх