 Исторический фильм "Круты 1918" выйдет в широкий прокат в феврале 2019 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино в Facebook.

Создатели исторического фильма "Круты 1918" сообщили, что кинолента выйдет в прокат в феврале 2019 года.

"Сначала мы планировали презентовать фильм на День Вооруженных Сил Украины, 6 декабря. Это - важный праздник для нашей страны. Однако не менее важная дата - годовщина боя под Крутами, которая приходится на конец января и именно которой посвящено наше кино", - сообщил продюсер фильма Андрей Корниенко.

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По его словам, команда решила, что "правильнее всего будет приурочить выход фильма к дням памяти тех, кто сто лет назад защищал нашу страну".

Отмечается, что в день годовщины боя под Крутами, 29 января, состоится допремьерный показ фильма в Киеве, а уже на следующей неделе, с 7 февраля, фильм выйдет в широкий прокат.