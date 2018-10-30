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Все про:кино (1171) Круты (73)

 Исторический фильм "Круты 1918" выйдет в широкий прокат в феврале 2019 года

Исторический кинофильм "Круты 1918" выйдет в широкий прокат с 7 февраля 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино в Facebook.

Создатели исторического фильма "Круты 1918" сообщили, что кинолента выйдет в прокат в феврале 2019 года.

"Сначала мы планировали презентовать фильм на День Вооруженных Сил Украины, 6 декабря. Это - важный праздник для нашей страны. Однако не менее важная дата - годовщина боя под Крутами, которая приходится на конец января и именно которой посвящено наше кино", - сообщил продюсер фильма Андрей Корниенко.

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По его словам, команда решила, что "правильнее всего будет приурочить выход фильма к дням памяти тех, кто сто лет назад защищал нашу страну".

Отмечается, что в день годовщины боя под Крутами, 29 января, состоится допремьерный показ фильма в Киеве, а уже на следующей неделе, с 7 февраля, фильм выйдет в широкий прокат.

Исторический фильм Круты 1918 выйдет в широкий прокат в феврале 2019 года 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094032
 
   
 Топ комментарии
 
они и сегодня не учаться, судя по тебе.
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Предательство Грушевского и Винниченко привело к трагедии. Киев защищали студенты, в то время, как регулярные войска были лишены транспорта и не могли отреагировать на агрессию.
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Ну ось і прийшли більшовики, і передали. Нє?
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они и сегодня не учаться, судя по тебе.
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а каким боком погибший АТОшник относится к теме крут?
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Предательство Грушевского и Винниченко привело к трагедии. Киев защищали студенты, в то время, как регулярные войска были лишены транспорта и не могли отреагировать на агрессию.
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Ну ось і прийшли більшовики, і передали. Нє?
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І пішли в Україну продзагони вигрібати хліб і грабувати по завєтам чЛєніна. Ти з головою дружиш?
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Передали, по 9 грам свиную кожному третьему.
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Андроид что то с чем то
Сам меняет комментарии, как ему нравится.
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ты бедолага не коменты строчи а к годовщине готовься . скоро ваш сакральный праздник 7-ое ноября . красный флаг постирай . к ценам на гвоздики присмотрись Історичний фільм "Крути 1918 року" вийде в широкий прокат у лютому 2019 року - Цензор.НЕТ 9729
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Во как карта легла: спустя сто лет мы на той же развилке - полстраны нас тянет на запад, другая половина тянет на восток. Власть почти такая же - грызутся между собой.
Как бы нам снова не протабанить Украину.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИсторический фильм "Круты 1918" выйдет в широкий прокат в феврале 2019 года
 
 
 
 
 
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