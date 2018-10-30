 Операция "Верный Патриот": США разместят на границе с Мексикой 5200 вооруженных солдат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы размещаем также три вертолетные роты среднего класса, оснащенные новейшими технологиями. Вертолеты обеспечат прибытие сотрудников Таможенной и пограничной службы США (ТПС) в труднодоступные места. Кроме того, мы разместим подразделения военной полиции и стратегический воздушный транспорт. На данный момент три самолета C-130 и C-17 готовы доставить персонал ТПС в любое место и время. Мы также развернули медицинские пункты", – заявил Терренс О'Шонесси.

От также добавил, что на юго-восточной границе США развернуто 35 километров переносных проволочных заграждений и в наличии имеется достаточное количество, чтобы обезопасить еще 240 километров.

"К концу недели мы разместим 5200 военнослужащих на границе, – отметил Терренс О'Шонесси. – Это в дополнение к 2092 солдатам Национальной гвардии".

По словам Терренса О'Шонесси, в рамках операции "Верный Патриот" военнослужащие будут размещены на границе с оружием.

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Глава Таможенной и пограничной службы Соединенных Штатов Кевин Макалинан во время пресс-конференции заявил, что его ведомство отслеживает передвижение двух групп иммигрантов, которые сейчас находятся на территории Мексики.

Он отметил, что те, кто попытаются незаконно пересечь границу "будут арестованы, и в их отношении применят законы Соединенных Штатов". Вместе с тем, по словам Кевина Макалинана, "тем, кто стремится получить убежище в пункте пропуска через государственную границу, правительство Мексики уже предложило предоставить защиту и разрешение на работу".

Кевин Макалинан также добавил, что люди, которые бегут от насилия в своих странах, уже находятся в безопасности. "Если вы являетесь экономическим мигрантом, стремящимся присоединиться к членам семьи в Соединенных Штатах, вам следует вернуться домой и подать заявление на получение соответствующей визы", – отметил глава Таможенной и пограничной службы.

Глава ТПС также отметил, что его ведомство и Министерство внутренней безопасности США в прошлом году рассмотрели более 38 000 заявок на получение убежища в Соединенных Штатах, и "нет никакой пользы от участия в большой группе".



По словам главы Таможенной и пограничной службы США, на юго-восточной границе США была произведена проверка всех 26 пунктов пропуска.

"Подготовлена 1000 сотрудников ТПС, в том числе 250 сотрудников правоохранительных органов тактического назначения и специалистов в области мобильного реагирования, которые обучены для непредвиденных обстоятельствами, включая контроль над беспорядками".

Для обеспечения контроля между пунктами пропуска через государственную границу США наняты дополнительно 830 человек, заявил Макалинан, "включая 140 специальных агентов и 385 членов мобильных команд".