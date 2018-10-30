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Все про:мигранты (556) Пентагон (498) США (14334)

 Операция "Верный Патриот": США разместят на границе с Мексикой 5200 вооруженных солдат

Глава Северного командования Вооруженных сил США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси на пресс-конференции, посвященной ситуации на южной границе США, заявил, что Пентагон будет использовать инженерный корпус Сухопутных войск на границе, в том числе для "строительства стены, барьеров, перекрывающих проезд транспортным средствам, и ограждений".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы размещаем также три вертолетные роты среднего класса, оснащенные новейшими технологиями. Вертолеты обеспечат прибытие сотрудников Таможенной и пограничной службы США (ТПС) в труднодоступные места. Кроме того, мы разместим подразделения военной полиции и стратегический воздушный транспорт. На данный момент три самолета C-130 и C-17 готовы доставить персонал ТПС в любое место и время. Мы также развернули медицинские пункты", – заявил Терренс О'Шонесси.

От также добавил, что на юго-восточной границе США развернуто 35 километров переносных проволочных заграждений и в наличии имеется достаточное количество, чтобы обезопасить еще 240 километров.

"К концу недели мы разместим 5200 военнослужащих на границе, – отметил Терренс О'Шонесси. – Это в дополнение к 2092 солдатам Национальной гвардии".

По словам Терренса О'Шонесси, в рамках операции "Верный Патриот" военнослужащие будут размещены на границе с оружием.

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Глава Таможенной и пограничной службы Соединенных Штатов Кевин Макалинан во время пресс-конференции заявил, что его ведомство отслеживает передвижение двух групп иммигрантов, которые сейчас находятся на территории Мексики.

Он отметил, что те, кто попытаются незаконно пересечь границу "будут арестованы, и в их отношении применят законы Соединенных Штатов". Вместе с тем, по словам Кевина Макалинана, "тем, кто стремится получить убежище в пункте пропуска через государственную границу, правительство Мексики уже предложило предоставить защиту и разрешение на работу".

Кевин Макалинан также добавил, что люди, которые бегут от насилия в своих странах, уже находятся в безопасности. "Если вы являетесь экономическим мигрантом, стремящимся присоединиться к членам семьи в Соединенных Штатах, вам следует вернуться домой и подать заявление на получение соответствующей визы", – отметил глава Таможенной и пограничной службы.

Глава ТПС также отметил, что его ведомство и Министерство внутренней безопасности США в прошлом году рассмотрели более 38 000 заявок на получение убежища в Соединенных Штатах, и "нет никакой пользы от участия в большой группе".

По словам главы Таможенной и пограничной службы США, на юго-восточной границе США была произведена проверка всех 26 пунктов пропуска.

"Подготовлена 1000 сотрудников ТПС, в том числе 250 сотрудников правоохранительных органов тактического назначения и специалистов в области мобильного реагирования, которые обучены для непредвиденных обстоятельствами, включая контроль над беспорядками".

Для обеспечения контроля между пунктами пропуска через государственную границу США наняты дополнительно 830 человек, заявил Макалинан, "включая 140 специальных агентов и 385 членов мобильных команд".

Источник: https://censor.net.ua/n3094025
 
   
 Топ комментарии
 
это всё ерунда, кацапы утопили единственный плавучий док на севере, способный принять украденную Кузю .... с чем и поздравляю мокшу нет теперь у них северного флота
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Кардинально эти меры вряд ли что изменят. Но нам надо наблюдать, перенимать опыт. Ибо когда рухнет соседний северный Колосс и на его месте создастся полтора десятка ЛДНР,-ов то на границе будет жесть. Очень быстро миллионы защитничков русского мира вспомнят о своих украинских корнях и повалят в неньку из ада.
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это потому что, не хорошо красть, вот проклятие и сработало
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это всё ерунда, кацапы утопили единственный плавучий док на севере, способный принять украденную Кузю .... с чем и поздравляю мокшу нет теперь у них северного флота
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Помиляєшся. Кузя лише одна бойова одиниця СФ.
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В мої роки в Сєвєроморську базувалась 7-а оперативна ескадра СФ і 9-а дивізія БПК.
Сьогодні там практично голо біля причалів. Також Греміха пуста, Кільдінш здох, Гранітний загнувся, Відяєво та Гаджієво дишуть на ладаном. В Полярному щось трохи тріпаються. Вся система ППО ляпнула.
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Цікаво. Коли я там служив СФ був самий сильний флот. В Полярному була база ПЛ.
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Головна база ПЛ повинна була перейти в Греміху. Там більший оперативний простір і відстань від Норвегії. Але тримати там базу дороге задоволення.
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Ценз давай сюди
В Мурманске затонул плавдок, где ремонтировали "Адмирала Кузнецова"





В ночь на 30 октября в Мурманске затонул единственный плавучий док, подходящий для ремонтаавианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Инцидент произошел из-за внезапного скачка напряжения в электросети во время спускавоенного корабля на воду.
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У Кузі завжди якісь пригоди. Пороблено.
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Машина там на мазуті і потрібні спеціалісти по її обслуговуванню. Також потрібен нормальний мазут, а не бадяга. Раз в два роки робити профілактику. Були колись в Рості, одна алкашня на заводі і повний пофігізм.
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это потому что, не хорошо красть, вот проклятие и сработало
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А знаєте, що найцікавіше? Що середня зп у Мексиці - 1000 ьаксів. Це більше не тільки, ніж у нас, а й ніж у Рашки...
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Справа в тому, що Мексика успадкувала принципи Іспанської імперії, а США - Британської імперії. Відповідно Україні у спадок дістався совок.
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Бред. США не имеют ничего общего с Британской империей.
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Да то не "мексиканские беженцы" колоннами идут на прорыв границы, а бандиты из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. И "испанская империя" здесь ни при чем, это же не "испанская империя" банды то там создала, поделив эти страны между бандитскими анклавами.
Я заканчивала школу, училась в институте - на политинформациях выражали поддержку борющимся за освобождение Сальвадора в гражданской войне ливарюционерам (зачеркнуто) бандюканам. Операція "Вірний Патріот": США розмістять на кордоні з Мексикою 5200 озброєних солдатів - Цензор.НЕТ 2126
Я стала старушкой, а в Сальвадоре все бандюканы активы делят. Операція "Вірний Патріот": США розмістять на кордоні з Мексикою 5200 озброєних солдатів - Цензор.НЕТ 2126
"Место проклятое"(С)
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прикололо с-130
такой себе пограничник))))
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Кардинально эти меры вряд ли что изменят. Но нам надо наблюдать, перенимать опыт. Ибо когда рухнет соседний северный Колосс и на его месте создастся полтора десятка ЛДНР,-ов то на границе будет жесть. Очень быстро миллионы защитничков русского мира вспомнят о своих украинских корнях и повалят в неньку из ада.
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Вот-вот- стена, ров с крокодайлами, мины, баражирующие с-130 и Апачи и главное - при попытке штурма границы патронов не жалеть! Для начала, как положено - в воздух, а потом - кто не спрятался, я не виноват! Иначе США ждёт судьба Европы, захваченной так называемыми мигрантами, которых, кстати, кто-то очень хорошо организовывает и направляет. И я даже догадываюсь, кто именно.
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візьміть їх у "рабство" платить трошке, усе затихне.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОперация "Верный Патриот": США разместят на границе с Мексикой 5200 вооруженных солдат
 
 
 
 
 
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