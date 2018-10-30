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Все про:ракеты (676) Россия (70905) США (14334) Трамп (2081)

 Трамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией ракетного договора

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для Конгресса США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом во вторник, 30 октября, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в документе также может идти речь о возможных ответных мерах на нарушения договора.

"Я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", – говорится в поручении Трампа.

Отмечаеся, что в разделе 1244 говорится о комплексном ответе на нарушение Россией ДРСМД.

Напомним, 20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН отказались рассматривать резолюцию России о ракетном договоре

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД был подписан в 1987 году и не разрешает США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не хотим новой холодной войны, но Россия нарушает ракетный договор, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3094022
 
   
 Топ комментарии
 
Распорядился б уже закрыть проект "расея". Надоела эта кацапская возня.
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Это вообще не страна, а искусственное лоскутное образование из оккупированных Московией территорий разных этносов.
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Рашка этому посвящает целые многочасовые передачи на центральных каналах. Главная идея, что Штаты 'хотят на них напасть и скоро война у них начнется'
Я бы это назвала истерикой , а хотелось бы предсмертных судорог
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Распорядился б уже закрыть проект "расея". Надоела эта кацапская возня.
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Я бы предпочел, чтобы пунктами этого доклада стали томогавки
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Это вообще не страна, а искусственное лоскутное образование из оккупированных Московией территорий разных этносов.
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Хорошая подготок для встерчи с хуйлом. В Германнию отправили самый большой арсенал боепрпипсов, и доклад готовят в придачу.
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на шо намек, хутин пойдет в отказную ?...
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метод кнута и пряника. Так дрессируют диких зверей.
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Рашка этому посвящает целые многочасовые передачи на центральных каналах. Главная идея, что Штаты 'хотят на них напасть и скоро война у них начнется'
Я бы это назвала истерикой , а хотелось бы предсмертных судорог
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Татьяна, просто рашка, хочет в рай попасть. Трамп розпорядився підготувати доповідь про порушення Росією ракетного договору - Цензор.НЕТ 1507
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Так які ще можуть бути договора з рогатими, коли папір дорожче стоїть чим договір з маскавітами!!!!
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))))) а у рашки на мурмане док под ремонтируемым "кузей" затонул))) есчо и кран при этом на кузю упал ))))
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Буги-вуги-га-га-га... Ента как минимум нижние помещения затоплены... КАКОЙ ТАМ ВОЕВАТЬ... КУКЗЯ СВОЕЙ СМЕРТЬЮ НЕ ПОДОХНЕТ...благая весть...ХЕХ...
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какие нижние помещения? ))) всё затоплено! )) губернаторша сказала!! (типично руцкая по виду с лица ))))
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+ Новые приключения "Кузи"

Трамп розпорядився підготувати доповідь про порушення Росією ракетного договору - Цензор.НЕТ 3913

К недавним трагическим событиям в Крыму, к паводку в Краснодарском крае, к обрушениям мостов в Приморье, к проколам ГРУ и к событиям в Ингушетии добавляется ещё кое-что.

Печально известный ТАКР "Адмирал Кузнецов", более известный как просто "Кузя", совершил ещё один подвиг. Цитирую.

В Мурманске затонул крупнейший плавдок, в котором ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов»

Во время выхода авианесущего крейсера из дока последний начал тонуть. На палубу «Кузнецова» при этом упал башенный кран. Ведется спасательная операция, соцсети сообщают о четырех пострадавших, предположительно рабочих завода.

ПД-50 (на КДПВ) был содним из самых больших в мире плавдоков, вероятно, единственным в России, способным принять на ремонт «Адмирал Кузнецов» - последний из российских авианосцев.

Итого. На счету "Кузи" три самолёта. Два Су-33, один МиГ-29. И один плавучий док.
Вот такой вот непростой авианосец...


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плюс к самалётам и доку, он ещё и кран один завалил. на выходе, не по спортивному ))
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Ага. "Сам погибай, а товарища выручай" -- А.В.Суворов завещал же.
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Росссссійсько-СШАшній дружбі, крепнути!
Ура таваріщі!
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Да Воронеж уже забыл, когда спокойно спал!
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Кто-нибудь может им сказать: "Россия договоры не соблюдает. Россия их диктует!"

Россия не говорит "делай как я", она говорит:"Делай как я сказал!"
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В России произошло крупное ЧП с авианосцем "Адмирал Кузнецов", могут быть жертвыВ ночь на 30 октября в поселке Росляково Мурманской области РФ произошло чрезвычайное происшествие с авианосцем "Адмирал Кузнецов".По информации местного издания "Мурманский вестник", инцидент произошел на 82-м судоремонтном заводе во время ремонта корабля.Во время постановки "Адмирал Кузнецов" в самый большой в мире плавучий док - ПД-50 - произошло ЧП. В результате сам док затонул, кроме того, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.Еще одно местное издание СеверПост сообщает о трех пострадавших и одном пропавшем без вести. По неподтвержденным данным, рабочие могли попасть в воду. Не исключено, что могут оказаться и погибшие.С территории завода эвакуировали несколько десятков человек, идет спасательная операция с участием военных и МЧС. Официальных подтверждений ЧП нет, в мэрии Мурманска отказались давать комментарии по поводу случившегося.
Напомним, в ноябре 2016 года Россия отправила в Атлантику и море Средиземне корабельную группу, в состав которой входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения. Самолеты с российского миноносца "Адмирал Кузнецов" принимали активное участие в бомбардировке повстанческих сил во время гражданской войны в Сирии."Адмирал Кузнецов" высмеяли в соцсетях за то, что он очень дымил, когда проходил у берегов Сирии. Тогда же с авианосцем произошли два несчастных случая. 14 ноября 2016 года в Средиземном море разбился Миг-29. Пилот успел катапультироваться. Министерство обороны РФ назвало причиной крушения самолета техническую неисправность. В декабре того же года российский истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы и разбился при заходе на посадку авианосца "Адмирал Кузнецов"...
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Израиль возобновил воздушные атаки в Сирии

Трамп розпорядився підготувати доповідь про порушення Росією ракетного договору - Цензор.НЕТ 5014

Напомним, 17 сентября, сирийские ПРО, тогда еще С-200, безуспешно пытались попасть в израильские истребители, палили беспорядочно во все стороны, будто отмечали свадьбу, да так постреляли, что сбили дружественный им российский ИЛ-20 с российскими военнослужащими. После чего Россия обвинила во всем Израиль (ну, кто бы сомневался!) и даже возник дипломатический конфликт между Россией и Израилем. Затем, в начале октября, Россия передала Сирии более новые С-300.

И вот теперь, как сообщил высокопоставленный источник в военном ведомстве, Израиль возобновил атаки на военные объекты на территории Сирии.
На чем Израиль вертел поставленные Россией в Сирию С-300 источник не сообщил.

https://politota.d3.ru/izrail-vozobnovil-vozdushnye-ataki-v-sirii-1681809/?sorting=rating
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Странности "русскага мира":
В нескольких городах Оренбургской области школьников приняли в «роснефтята»

Со старшеклассниками провели церемонию «помазания» нефтью.

Для 75 старшеклассников из Бугуруслана, Бузулука и Сорочинска учебный год начался с посвящения в будущие нефтяники. Все они стали учениками специального «Роснефть-класса». В пресс-релизе компании «Оренбургнефть», дочернем предприятии «Роснефти», этих школьников называют «роснефтятами». Теперь им предстоит в большем объеме изучать математику, физику, информатику и уже в школе вникать в нефтегазовое дело.

Доброй традицией в компании называют церемонию посвящения в «роснефтята&raquo;. Она заключается в «помазании» школьников нефтью. На фотографиях с этой церемонии видно, что представитель компании кисточкой наносит на пальцы школьников капельки нефти. Именно так школьники могут ощутить запах нефти и её качество, говорится в публикации на сайте РИА56. После этого старшеклассники оставляют «нефтяную» печать на лепестках подсолнуха, который должны будут хранить в их классной комнате.

«Оренбургнефть» набирает такие спецклассы с 2014 года. И по их данным, порядка 70% выпускников потом поступают в профильные нефтегазовые ВУЗы.
В школах Оренбургской области также есть специальные казачьи (кизячьи) и кадетские классы, а также классы школьников полицейских-вертухаев.
Трамп розпорядився підготувати доповідь про порушення Росією ракетного договору - Цензор.НЕТ 5221

Трамп розпорядився підготувати доповідь про порушення Росією ракетного договору - Цензор.НЕТ 6307seryoga76: я так розумію, ота капєлька нєфті - ета фсьо шо прічітаєцца скалєнвстанам от нацьіональнага багацтва...

Трамп розпорядився підготувати доповідь про порушення Росією ракетного договору - Цензор.НЕТ 5375
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией ракетного договора
 
 
 
 
 
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