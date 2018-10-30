 Трамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией ракетного договора

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом во вторник, 30 октября, сообщают российские СМИ.
Отмечается, что в документе также может идти речь о возможных ответных мерах на нарушения договора.
"Я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", – говорится в поручении Трампа.
Отмечаеся, что в разделе 1244 говорится о комплексном ответе на нарушение Россией ДРСМД.
Напомним, 20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
Договор РСМД был подписан в 1987 году и не разрешает США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
Я бы это назвала истерикой , а хотелось бы предсмертных судорог
К недавним трагическим событиям в Крыму, к паводку в Краснодарском крае, к обрушениям мостов в Приморье, к проколам ГРУ и к событиям в Ингушетии добавляется ещё кое-что.
Печально известный ТАКР "Адмирал Кузнецов", более известный как просто "Кузя", совершил ещё один подвиг. Цитирую.
В Мурманске затонул крупнейший плавдок, в котором ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов»
Во время выхода авианесущего крейсера из дока последний начал тонуть. На палубу «Кузнецова» при этом упал башенный кран. Ведется спасательная операция, соцсети сообщают о четырех пострадавших, предположительно рабочих завода.
ПД-50 (на КДПВ) был содним из самых больших в мире плавдоков, вероятно, единственным в России, способным принять на ремонт «Адмирал Кузнецов» - последний из российских авианосцев.
Итого. На счету "Кузи" три самолёта. Два Су-33, один МиГ-29. И один плавучий док.
Вот такой вот непростой авианосец...
Ура таваріщі!
Россия не говорит "делай как я", она говорит:"Делай как я сказал!"
Напомним, в ноябре 2016 года Россия отправила в Атлантику и море Средиземне корабельную группу, в состав которой входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения. Самолеты с российского миноносца "Адмирал Кузнецов" принимали активное участие в бомбардировке повстанческих сил во время гражданской войны в Сирии."Адмирал Кузнецов" высмеяли в соцсетях за то, что он очень дымил, когда проходил у берегов Сирии. Тогда же с авианосцем произошли два несчастных случая. 14 ноября 2016 года в Средиземном море разбился Миг-29. Пилот успел катапультироваться. Министерство обороны РФ назвало причиной крушения самолета техническую неисправность. В декабре того же года российский истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы и разбился при заходе на посадку авианосца "Адмирал Кузнецов"...
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Напомним, 17 сентября, сирийские ПРО, тогда еще С-200, безуспешно пытались попасть в израильские истребители, палили беспорядочно во все стороны, будто отмечали свадьбу, да так постреляли, что сбили дружественный им российский ИЛ-20 с российскими военнослужащими. После чего Россия обвинила во всем Израиль (ну, кто бы сомневался!) и даже возник дипломатический конфликт между Россией и Израилем. Затем, в начале октября, Россия передала Сирии более новые С-300.
И вот теперь, как сообщил высокопоставленный источник в военном ведомстве, Израиль возобновил атаки на военные объекты на территории Сирии.
На чем Израиль вертел поставленные Россией в Сирию С-300 источник не сообщил.
https://politota.d3.ru/izrail-vozobnovil-vozdushnye-ataki-v-sirii-1681809/?sorting=rating
В нескольких городах Оренбургской области школьников приняли в «роснефтята»
Со старшеклассниками провели церемонию «помазания» нефтью.
Для 75 старшеклассников из Бугуруслана, Бузулука и Сорочинска учебный год начался с посвящения в будущие нефтяники. Все они стали учениками специального «Роснефть-класса». В пресс-релизе компании «Оренбургнефть», дочернем предприятии «Роснефти», этих школьников называют «роснефтятами». Теперь им предстоит в большем объеме изучать математику, физику, информатику и уже в школе вникать в нефтегазовое дело.
Доброй традицией в компании называют церемонию посвящения в «роснефтята». Она заключается в «помазании» школьников нефтью. На фотографиях с этой церемонии видно, что представитель компании кисточкой наносит на пальцы школьников капельки нефти. Именно так школьники могут ощутить запах нефти и её качество, говорится в публикации на сайте РИА56. После этого старшеклассники оставляют «нефтяную» печать на лепестках подсолнуха, который должны будут хранить в их классной комнате.
«Оренбургнефть» набирает такие спецклассы с 2014 года. И по их данным, порядка 70% выпускников потом поступают в профильные нефтегазовые ВУЗы.
В школах Оренбургской области также есть специальные казачьи (кизячьи) и кадетские классы, а также классы школьников полицейских-вертухаев.
seryoga76: я так розумію, ота капєлька нєфті - ета фсьо шо прічітаєцца скалєнвстанам от нацьіональнага багацтва...