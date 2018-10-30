 Трамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией ракетного договора

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом во вторник, 30 октября, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в документе также может идти речь о возможных ответных мерах на нарушения договора.

"Я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", – говорится в поручении Трампа.

Отмечаеся, что в разделе 1244 говорится о комплексном ответе на нарушение Россией ДРСМД.

Напомним, 20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

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В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД был подписан в 1987 году и не разрешает США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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