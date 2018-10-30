 Денонсация договора с Россией по Азовскому морю может привести к территориальному спору, - Зеркаль

Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ.

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"Что касается самого соглашения, то оно действительно состоит из пяти статей. Одна из них никогда не была реализована, а именно - делимитация Азовского моря. В то же время, стороны определили крайние точки. То есть, откуда начинаются и заканчиваются украинская и российская зоны. И мы исходим из того, что правовой режим Азовского моря установлен в соответствии с международной Морской конвенцией", - пояснила она.

Если Украина денонсирует соглашение в одностороннем порядке, с точки зрения дополнительных прав она ничего не получит. "Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией относительно делимитации Азовского моря", - подчеркнула Зеркаль.

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Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.