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 Политика Украины
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 Денонсация договора с Россией по Азовскому морю может привести к территориальному спору, - Зеркаль

Соглашение от 2003 года состоит из пяти статей, одна из них которых не была реализована - делимитация Азовского моря. Стороны определили только крайние точки.

Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ.

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"Что касается самого соглашения, то оно действительно состоит из пяти статей. Одна из них никогда не была реализована, а именно - делимитация Азовского моря. В то же время, стороны определили крайние точки. То есть, откуда начинаются и заканчиваются украинская и российская зоны. И мы исходим из того, что правовой режим Азовского моря установлен в соответствии с международной Морской конвенцией", - пояснила она.

Если Украина денонсирует соглашение в одностороннем порядке, с точки зрения дополнительных прав она ничего не получит. "Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией относительно делимитации Азовского моря", - подчеркнула Зеркаль.

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Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3094019
 
 
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На жаль, але денононсація надасть росії право порушувати кордони України. Треба спочатку все юридично зважити.
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А то что они делают в лугандоне вы как назовёте?
А то что с Крымом сделали?
Сразу видно двуличие крыс чинуш.
Народ воюет, лучшие люди погибают, а крысы чинуши несут бред с точки зрения мирного времени.
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В лугандоні зараз військова агресія росії з порушенням кордонів України. На добраніч.
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Какие смелые у нас политики!
Денонсация договора с Россией может привести к спору!????

А сопротивление Кацапстану может привести к войне с Кацапстаном?
Зеркаль предлагает кинуться в колени к Хuйлу со словами "Вова прости" и еще раз поднять цены на все, чтоб Вова Ху не напал????
--
Противно смотреть на этих дешевок у власти, знающих что на Донбассе каждый день погибает наш солдат, простой украинский парень не трусящий смотреть смерти в лицо, защищая Украину!
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Ах-ть.
А как эта д-ра назовёт аннексию Крыма?
Т. е сейчас никаких споров нет?
Сразу видно работу на рашку.
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Зараз порушення Росією міжнародних договорів мають наслідком санкції. І ці санкції її руйнують, хто б там що не казав. Договір по Азовському морю - це також міжнародний дркумент. За його порушення Росія отримає нові санкції.
Якщо Україна денонсує (відмінить) договір по Азову, це розв'яже руки Росії в будь-якій частині акваторії. І з точки зору міжнародного права це порушенням не буде. Бо ж нІчого порушувати - договора немає.
Так що перед тмм, як щось говорити, треба подумати.
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Продав селянин бика закупівельникам, ну і поїхав в місто, щоб скупитися. Купив радіоприймач, плоский телевізор, газет, ну - і кілька банок тушонки. Дома така смачна чогось не виходить, на жаль.
Приїхав він додому, вмикає радіо - там президент. Вмикає телевізора - там президент. Відкриває газету - там президент.
Тушонку він відкривати не став...
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Какая нафиг денонсация? Нужно сжечь россейское посольство к херам!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенонсация договора с Россией по Азовскому морю может привести к территориальному спору, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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