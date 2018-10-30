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 Посольство России в Танзании опубликовало правильную карту РФ, которая напоминает, что Крым - это Украина, - постоянное представительство при ООН. КАРТА

Посольство России в Танзании к официальному сообщению об инициативе министра Лаврова относительно сотрудничества с Африкой прикрепило карту без оккупированного Крыма.

Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН, пишет Цензор.НЕТ.

"Респект Посольству РФ в Танзании и Постоянному представительству России при ООН за правильную карту, которая напоминает, что Крым - это Украина", - подчеркнули в украинской миссии, добавив, что этому примеру должны следовать и другие.

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В сообщении российского посольства в Танзании идет речь о заявлении главы МИД Сергея Лаврова, пообещавшего "масштабные инвестиции" в страны Африки. К твиту добавлено графическое изображение с контурами России, наложенными на север Африканского континента. Эти контуры повторяют международно признанные границы Российской Федерации, то есть не включают оккупированный Крым. Постоянное представительство России при ООН сделало репост публикации.

Посольство России в Танзании опубликовало правильную карту РФ, которая напоминает, что Крым - это Украина, - постоянное представительство при ООН 01

Также смотрите: Польское издание Przeglad Sportowy опубликовало карту с "неукраинским " Крымом, ошибка исправлена после вмешательства посольства (обновлено). ФОТО


Посольство России в Танзании опубликовало правильную карту РФ, которая напоминает, что Крым - это Украина, - постоянное представительство при ООН 02

Источник: https://censor.net.ua/n3094018
 
   
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Скоріше посол приєднається до Чуркіна та Кобзона Посольство России в Танзании опубликовало правильную карту РФ, которая напоминает, что Крым - это Украина, - постоянное представительство при ООН - Цензор.НЕТ 5660
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Дійсно, що там Африка, де росіяни вбили свої відомих журналістів.
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Как хорошочто бы как на карте козлостан был в Африке.
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Даже слепая белка иногда находит орех...)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство России в Танзании опубликовало правильную карту РФ, которая напоминает, что Крым - это Украина, - постоянное представительство при ООН. КАРТА
 
 
 
 
 
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